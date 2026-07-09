Kvíz: Znáte role sedmdesátníka Toma Hankse?


před 23 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Dostal se do Guinnessovy knihy rekordů, protože sedmkrát za sebou hrál ve filmech, jejichž tržby přesáhly v USA sto milionů dolarů. Je jen jedním ze dvou herců, kteří dostali Oscara za hlavní roli dva roky po sobě. Řeč je o Tomu Hanksovi, který se narodil před sedmdesáti lety a jehož jméno slyšel snad každý. Kvíz prověří, jestli stejně dobře znáte i jeho filmy.

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Kvíz: Znáte role sedmdesátníka Toma Hankse?

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