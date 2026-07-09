Dostal se do Guinnessovy knihy rekordů, protože sedmkrát za sebou hrál ve filmech, jejichž tržby přesáhly v USA sto milionů dolarů. Je jen jedním ze dvou herců, kteří dostali Oscara za hlavní roli dva roky po sobě. Řeč je o Tomu Hanksovi, který se narodil před sedmdesáti lety a jehož jméno slyšel snad každý. Kvíz prověří, jestli stejně dobře znáte i jeho filmy.
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Albánský premiér hájí milionové výdaje na koncert Kanye Westa
Albánský premiér Edi Rama ve středu hájil rozhodnutí vynaložit čtyři miliony eur (85 milionů korun) na koncert amerického rappera Kanye Westa, který dříve mimo jiné chválil Adolfa Hitlera, informovala agentura Reuters. Podle ní se dlouholetý předseda vlády snaží zmírnit pobouření kvůli této akci, která přispěla k vyostření veřejných protestů a požadavků na jeho rezignaci.
Kvíz: Znáte role sedmdesátníka Toma Hankse?
Dostal se do Guinnessovy knihy rekordů, protože sedmkrát za sebou hrál ve filmech, jejichž tržby přesáhly v USA sto milionů dolarů. Je jen jedním ze dvou herců, kteří dostali Oscara za hlavní roli dva roky po sobě. Řeč je o Tomu Hanksovi, který se narodil před sedmdesáti lety a jehož jméno slyšel snad každý. Kvíz prověří, jestli stejně dobře znáte i jeho filmy.
Chtěl problémů míň, ale má jich víc. Římský veletrh narazil s antifašismem
Více knih, více svobody. Tak se dá přeložit název veletrhu Più libri più liberi, který prezentuje v Římě malé a střední nakladatele. Letošní ročník ještě nezačal, a už ho provází diskuse ohledně odlišných pohledů na tuto „svobodu“. Pořadatelé totiž podmínili účast vystavovatelů na akci „antifašistickým“ prohlášením. Italská premiérka Giorgia Meloniová i ministr kultury Alessandro Giuli mluvili o cenzuře.
V Oxfordu otevřelo první britské romantasy knihkupectví
Studia v Oxfordu formovala spisovatele, jako je autor Pána prstenů J. R. R. Tolkien nebo C. S. Lewis, jenž sepsal Letopisy Narnie. K příznivcům těchto literátů přibyli v univerzitním městě od letošního července fanoušci novějšího subžánru. Otevřelo tu totiž první kamenné knihkupectví v Británii zaměřené výhradně na romantasy.
Léto přeje prodeji vstupenek. I těch podvodných
Češi utratí každý rok za kulturní a sportovní akce miliardy. Až desetina z toho připadá na neoficiální prodej z druhé ruky. A ten nese riziko. Podvodníci často prodají jednu vstupenku více zájemcům. Na akci se pak dostane jen ten, kdo dorazí první.
VideoJak to bylo možné, zamýšlí se Ostrochovský s Geislerovou nad sterilizací Romek
Koprodukční drama Pramen se vrací do osmdesátých let v Československu, kdy o právu mít děti rozhodoval stát. Anna Geislerová v něm hraje lékařku, která provádí sterilizace romským ženám, aniž by plně rozuměla důsledkům. „Člověk má být v systému ve střehu. Lidi si někdy říkají ‚Já přece nedělám nic nezákonného‘, a to je velká past. Člověk by nikdy neměl ztrácet vlastní lidskost a měřítko morálních hodnot, protože to platí pořád stejné, na rozdíl od zákonů,“ pojmenovává herečka obecnější přesah tématu. „Chtěli jsme se zamyslet nad tím, proč to lidem v té době přišlo jako dobrý nápad, jak čas utíká, vidíme věci už jinak,“ uvedl režisér Ivan Ostrochovský. Film Pramen promítl festival ve Varech v hlavní soutěži. Na případnou diskusi je prý připraven.
VideoZůstat svůj je na vesnici složitější, říká Tomicová o filmu Chica Checa
V hlavní soutěži karlovarského festivalu se promítá i novinka režiséra a scenáristy Šimona Holého. V citlivé komedii o ovdovělé venkovské pošťačce a jejím synovi, který se domů vrací jako drag queen, hrají Pavla Tomicová a Jan Cina. „Je to hodně o tom, zůstat svůj a ubránit si právo být svůj a žít si po svém, přestože na vesnici je to ještě složitější,“ podotkla herečka ke své roli v rozhovoru pro Českou televizi. „I když ve finále se ukáže, že když si necháme pomoct změnit svůj pohled na svět a na život od někoho blízkého, tak že je to ku prospěchu,“ dodala.
Botticelliho Venuše podlehla zákeřnému nádoru, zjistil výzkum
Lékaři a historici spojili síly, aby dohromady odhalili záhadu spojenou se životem a smrtí jedené z nejslavnějších žen renesanční Itálie. Tvrdí, že se jim podařilo odhalit opravdovou příčinu smrti Simonetty Vespucciové, která byla zřejmě předlohou pro slavný obraz malíře Sandra Botticelliho Zrození Venuše.
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