Nejhorší lesní požár v historii Andalusie má už nejméně dvanáct obětí


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejméně dvanáct lidských životů si vyžádal lesní požár, který vypukl ve čtvrtek pozdě odpoledne v provincii Almería ve španělské Andalusii. Některé z obětí byly nalezeny ve svých vozidlech. S odvoláním na záchranáře o tom v noci na pátek informovala DPA. Agentura AFP upozorňuje, že tragická bilance čtvrteční katastrofy převyšuje celkový počet obětí přírodních požárů ve Španělsku za celý loňský rok.

Požár vypukl v blízkosti obce Los Gallardos asi tři sta kilometrů východně od Málagy. Regionální vláda nejprve informovala o šesti obětech s tím, že „lidé umírali v osadě Bédar a některé oběti byly nalezeny ve vozidlech“. Na likvidaci požáru bylo v noci na pátek nasazeno přibližně sto padesát hasičů a pět cisternových vozů.

Andaluský ministr zdravotnictví Antonio Sanz událost označil za „bezprecedentní tragédii“ a za lesní požár s nejhoršími následky v historii této autonomní oblasti. Soustrast rodinám obětí vyjádřil i španělský premiér Pedro Sánchez. „Obrovský smutek a zoufalství ze strašlivých následků požáru, který postihl provincii Almería,“ reagoval premiér na síti X a vyzval k opatrnosti.

Španělsko patří k zemím nejvíce postiženým globálním oteplováním a v posledních letech zažívá čím dál delší vlny veder, které začínají už na jaře a pokračují v létě s teplotami často přes čtyřicet stupňů Celsia, připomíná AFP. To vytváří ideální podmínky pro vznik ničivých přírodních požárů.

Podle unijního informačního systému o lesních požárech EFFIS plameny ve Španělsku v roce 2025 zničily více než 393 tisíc hektarů půdy, nejvíce v moderní historii země. Při těchto požárech, jejichž celkový počet přesáhl osm tisíc, zahynulo podle ministerstva vnitra osm lidí, šestaosmdesát utrpělo zranění a více než 42 tisíc muselo být evakuováno.

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