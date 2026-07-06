EU k požáru ve Francii vysílá čtyři hasicí letouny, hoří i ve zbytku jižní Evropy

Evropská unie vysílá čtyři hasicí letouny na pomoc v boji s požáry na jihu Francie, napsala na síti X předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Stroje podle ní dorazí v pondělí z Kypru a Švédska. Unie je aktivovala v rámci evropského programu pro sdílení zdrojů RescEU. Stovky hasičů bojují s rozsáhlým požárem na jihozápadě Francie, napsala agentura AFP. Oheň podle ní ale zasáhl také některá místa Portugalska, Španělska nebo Řecka.
Kromě Francie požádalo v posledních dnech o evropskou pomoc v boji s lesními požáry také Portugalsko, uvádí AFP. Do země na Pyrenejském poloostrově byla podle ní vyslána tři hasicí letadla se základnami v Itálii a sousedním Španělsku a také 118 hasičů a 45 vozidel ze Španělska.
Lesní požáry na jihu Evropy donutily tisíce lidí, aby opustili své domovy. Stovky hasičů bojují s požáry, které zdevastovaly ve Francii, Portugalsku, Španělsku, Řecku a dalších zemích přes dvacet tisíc hektarů půdy, píše AFP. Pro srovnání: město Ostrava má rozlohu přes 21 400 hektarů.
Na jihozápadě Francie požár vypukl v sobotu večer ve špatně přístupném horském terénu. Evakuovalo se přes deset tisíc lidí. Od nedělního rána se požár, který rozdmýchává vítr, intenzivní horko a mimořádně suchý vzduch, téměř ztrojnásobil, napsala agentura. Oheň tam zdevastoval na 4600 hektarů území. Zranění utrpěl hasič a také jeden místní obyvatel. Úřady mezitím oznámily, že třetí etapa cyklistického závodu Tour de France se v Pyrenejích uskuteční bez diváků, kteří obvykle lemují trasy populárního závodu.
Hoří i na Balkáně
V Řecku podle AFP původně lesní požár zachvátil o víkendu dvě továrny v Soluni, což úřady donutilo evakuovat okolí a varovat domácnosti, aby měly zavřená okna.
Ve Španělsku požár sežehl za dva dny přes 2200 hektarů území poblíž pobřeží Costa Brava. Portugalci mezitím oznámili, že dostali pod kontrolu lesní požár, který zničil zhruba třináct tisíc hektarů zalesněné a křovinaté oblasti na severu země.
S lesními požáry podle AFP bojuje také chorvatský ostrov Hvar nebo letovisko Talë v Albánii.
Úřady v Portugalsku, Španělsku a jižní Francii mezitím varují před dalšími vedry. Evropa se přitom vzpamatovává z nedávné vlny rekordně vysokých teplot. Úřady už vyjádřily znepokojení, že každoroční sezona lesních požárů začala o měsíc dříve. „Klimatická změna je tady, cítíme její důsledky, a je teprve začátek července,“ řekl Eric Belgioino z francouzské hasičské služby.
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