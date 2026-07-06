Při násilnostech ve věznici na Srí Lance zemřelo přes dvacet lidí


6. 7. 2026Aktualizovánopřed 32 mminutami|Zdroj: ČTK

Při nedělních násilnostech ve věznici na Srí Lance zemřelo 25 lidí a sto dalších utrpělo zranění. S odvoláním na policejní a zdravotnické zdroje to napsala agentura Reuters, zatímco agentura AFP uvádí 23 mrtvých. Za potyčkami stojí dvě znesvářené skupiny, které obchodují s drogami.

Násilnosti začaly podle úřadů v neděli večer ve věznici, která se nachází na předměstí srílanské metropole Kolombo a kde je téměř deset tisíc vězňů. „Situace se úplně vymkla kontrole,“ řekl AFP anonymní policejní zdroj.

Nejméně devatenáct vězňů a čtyři dozorci byli zabiti, píše AFP. Poté, co se o potyčkách dozvěděly vězeňkyně, shromáždily se na střechách vězení. Část se pod nimi ale zřítila a řada z nich utrpěla zranění.

V nemocnici Negombo, kam zraněné převezli, lékaři ošetřují i střelná zranění, sdělila AFP ředitelka nemocnice Pušpa Gamlathová.

V prosinci 2020, během pandemie covidu-19, vypukla ve srílanských věznicích vzpoura, při níž zahynulo jedenáct lidí a přes sto dalších utrpělo zranění. Tehdejší vláda na ostrově na násilnosti reagovala propuštěním stovky vězňů.

Ve věznicích na Srí Lance je podle oficiálních statistik 41 250 lidí, což je podle AFP čtyřikrát více než kapacita nápravných zařízení.

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