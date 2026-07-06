Šéf OSN varoval před neřízenou AI

Generální tajemník OSN António Guterres varoval před neřízeným rozvojem umělé inteligence. Na globální konferenci v Ženevě uvedl, že AI je experimentem na společnostech, který se uskutečňuje bez plánu a souhlasu, uvádí agentury. Podle něj světové instituce nejsou připravené na stroje, které už nečekají na povely lidí, ale dokáží se samy řídit. Guterres vyzval, aby ti, kteří umělou inteligenci vytváří, nesli za své počínání odpovědnost.
„Má-li být AI mocná, musí podléhat správě. Má-li být AI věrohodná, ti, kteří ji tvoří, musí nést odpovědnost,“ prohlásil Guterres.
Podle něj musí vlády rychle jednat, aby vytvořily regulační rámce. „Firmy musí přijmout odpovědnost, která odpovídá jejich moci,“ doplnil Guterres s tím, že již nyní AI představuje velké změny.
„Mohli bychom být poslední generací, která bude schopná stanovit podmínky pro soužití mezi lidmi a stroji,“ varoval Guterres. „Otázkou je, zda společně dáme podobu této transformaci – nebo se sami necháme přetvořit,“ uvedl také šéf OSN.
Bezpečné používání umělé inteligence
Generální tajemník vnímá s obavami rychlost, kterou se umělá inteligence šíří, moc, kterou soustředí, a pokřivení vztahu mezi pravdou a lží, které vytváří. V případě vhodného a kontrolovaného využití však umělá inteligence může mít podle Guterrese pozitivní dopady, protože dokáže šířit vědomosti, které byly dosud soustředěné v úzkém okruhu lidí. „Dobře využitá a rozsáhle sdílená AI může snížit dobu nutnou pro rozvoj z dekád na jednotky let,“ poukázal Guterres.
„Volba tudíž není mezi vírou v AI a strachem před ní. Volba stojí mezi řízením s cílem a nechat se unášet proudem,“ řekl dále Guterres. Priority generální tajemník OSN vidí v bezpečném používání AI, stanovení nepřekročitelných mezí, ve financování rozvoje tohoto nástroje a transparentnosti jeho používání.
Dvoudenní globální dialog o umělé inteligenci začal v pondělí v Ženevě. Akce se zúčastní diplomaté, vládní představitelé i zástupci soukromého sektoru.