Čína chce zachránit jaky pomocí klonování. Má velké plány, informace ale tají


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24, Nová Čína, CNN, Reuters

Jeden z největších turů světa, jak, hraje klíčovou roli v ekosystémech, ale i v hospodářství a dopravě Tibetu. Jenže kvůli proměnám moderního světa se nestačí adaptovat. Čínští vědci se mu rozhodli pomoci rozsáhlým programem založeným na klonování.

Zatímco v západním světě se vedou dlouhé a hluboké debaty o etice klonování, Čína spouští rozsáhlé klonovací projekty, které si kladou velké cíle. Například zachránit jaky, až tunu vážící obří tury, kteří žijí – ale rychle ubývají – na tibeteských vysokohorských pláních.

Jakové jsou specialisté na vysokohorské prostředí a jeho zvláštnosti: díky tomu se přizpůsobili chladu, zvláštní potravě a dalším unikátním vlastnostem míst až čtyři tisíce metrů nad mořem. Jenže jejich prostředí mizí – oteplování a měnicí se srážkové vzorce ovlivňují vysokohorské ekosystémy, na které jsou jaci úzce adaptovaní. Navíc se stále loví a kromě toho se často kříží s domácími domestikovanými jaky.

Před třiceti lety poprvé zabečel klonovaný tvor. A rozjel obří byznys
Ovce Dolly

Přílišná specializace jaků si vyžádala ještě jednu daň: tito savci se jen velmi pomalu množí, takže se jim nedaří obnovit ztráty způsobené výše popsanými vlivy dostatečně rychle – samice totiž rodí průměrně jen jedno mládě za dva roky. V současné době zbývá jen asi posledních 10 tisíc jaků. U jednoho z poddruhů, zlatého jaka, který je spojený s mnoha lokálními legendami, dokonce žije už jen několik stovek posledních zvířat.

A to vedlo čínské experty k radikálnímu kroku – klonování. První klon jaka se narodil v červenci 2025 a čínská státní média to oslavila jako průlomový úspěch. Tehdy přišlo na svět jedno zvíře. Protože se vyvíjelo bez problémů, letos ho následovalo dalších deset – tři tmavá a sedm světlých. Cílem je do roku 2028 vytvořit stádo více než sta „elitních“ klonů jaků, kteří se budou vyznačovat žádanými vlastnostmi, jako je rychlejší růst a větší velikost.

Domestikovaný jak slouží stále jako dopravní prostředek
Zdroj: Reuters/Joe Chan

„Ukazuje to, že se tato technologie posunula od jednorázového úspěchu ke stabilnímu, masovému využití,“ uvedl vedoucí projektu a ředitel Státního centra pro ochranu genetických zdrojů ohrožených druhů volně žijících živočichů Fang Šeng-kuo.

Není risku bez rizika

Stejně jako další projekty spojené s klonováním, i v tomto případě není ani tento bez kontroverze. Zejména pokusy o „oživování“ vyhynulých druhů, jako jsou mamuti, pravlci a další, nemají úplně dobrou pověst – vypadají totiž mnohdy více jako dobře viditelná reklama na jiné komerční aktivity firem, jež je nabízejí.

Pasák jaků
Zdroj: Reuters/Mareike Guensche

Etická stránka věci je také u čínských jaků zatím nejasná, přičemž každý takový projekt by měl vykazovat vysokou míru veřejné transparentnosti a odpovědnosti, uvedla pro stanici CNN Lisa Mosesová, veterinářka a bioetička z Harvard Medical School. Problém je, že detailní informace o tomto experimentu neexistují a Čína většinou komunikuje jen skrze nadšené a nekritické komentáře a reportáže ve státních médiích.

Když se CNN pokoušela získat jakékoliv informace od univerzit, jež jsou v projektu zapojené, ale také od úřadů v Tibetské autonomní oblasti, jíž se týká, narazila na hradbu mlčení.

Rizik přitom může být spousta, od zpackaného procesu klonování přes výběr nevhodných zvířat až po etické otázky, zda má člověk na něco takového vůbec právo.

Co se stane, když naklonujete klon? Vědci narazili na bariéru
Ilustrační foto

Vyplatí se možná rizika? Podle čínských vědců a jejich vyjádření ano. Věří, že jejich přístup by mohl přinést významný přínos nejen pro záchranu jaků divokých, ale také pro odvětví chovu domácích jaků. Klonování je totiž u těchto zvířat výrazně rychlejší než přirozená reprodukce.

Jak se klonuje jak

Z čínských médií se ví jen to, jak by měl probíhat samotný proces klonování, o tom čínští vědci s médii – na rozdíl od etických otázek – hovoří rádi a často. Základem je výběr těch nejzdravějších, nejlepších zvířat, která jsou současně nejlépe adaptovaná na moderní měnicí se svět.

Vlastnostmi, jež vědci preferují, jsou také vyšší plodnost, lepší odolností vůči chorobám a větší odolnost vůči teplejšímu počasí. Těmto „superexemplářům“ vědci odeberou z těla buňky, z nichž extrahují jádro, jež pak přenesou do vajíčka stejného druhu, z něhož bylo odstraněno jádro. A z něj pak v děloze náhradní jačí matky vyroste klon původního zvířete.

Čína začala klonovat závodní koně. Přidává se k sílícímu byznysu, klonů šampionů jsou stovky
Ilustrační foto

Výběr redakce

Za odkladem útoků na Írán je i nedostatek munice v USA, píše WSJ

Za odkladem útoků na Írán je i nedostatek munice v USA, píše WSJ

13:19Aktualizovánopřed 18 mminutami
Rusové útočili v Záporoží. Ukrajina naopak zasáhla vývozní terminál v Rostovské oblasti

Rusové útočili v Záporoží. Ukrajina naopak zasáhla vývozní terminál v Rostovské oblasti

před 2 hhodinami
Čína chce zachránit jaky pomocí klonování. Má velké plány, informace ale tají

Čína chce zachránit jaky pomocí klonování. Má velké plány, informace ale tají

před 2 hhodinami
Šará chce bezpečnostní smlouvu s Izraelem

Šará chce bezpečnostní smlouvu s Izraelem

před 3 hhodinami
První dobrovolník dostal novou oxfordskou vakcínu proti ebole

První dobrovolník dostal novou oxfordskou vakcínu proti ebole

před 4 hhodinami
„Hořel a oni se smáli.“ Ukrajinci popsali brutalitu ruského zajetí

„Hořel a oni se smáli.“ Ukrajinci popsali brutalitu ruského zajetí

před 7 hhodinami
Policie zastřelila podezřelého z útoku v Berlíně

Policie zastřelila podezřelého z útoku v Berlíně

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Zemřel výtvarník a bývalý šéf Národní galerie Milan Knížák

Zemřel výtvarník a bývalý šéf Národní galerie Milan Knížák

včeraAktualizovánovčera v 14:16

Aktuálně z rubriky Věda

Čína chce zachránit jaky pomocí klonování. Má velké plány, informace ale tají

Jeden z největších turů světa, jak, hraje klíčovou roli v ekosystémech, ale i v hospodářství a dopravě Tibetu. Jenže kvůli proměnám moderního světa se nestačí adaptovat. Čínští vědci se mu rozhodli pomoci rozsáhlým programem založeným na klonování.
před 2 hhodinami

První dobrovolník dostal novou oxfordskou vakcínu proti ebole

Britští lékaři poprvé podali člověku novou vakcínu proti ebole, kterou vyvinuli vědci z Oxfordu. Doufají, že by mohla zpomalit šíření nakažlivé nemoci, jejíž vlny pravidelně zasahují Afriku.
před 4 hhodinami

Zemřel uznávaný fyzikální chemik Pavel Jungwirth

Zemřel mezinárodně uznávaný fyzikální chemik a popularizátor vědy Pavel Jungwirth, bylo mu 60 let. Ústav organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd, kde působil, uvedl, že tragicky zahynul ve čtvrtek 23. července. Upřímnou soustrast pozůstalým vyjádřila jeho alma mater Univerzita Karlova, na Jungwirtha jako na špičkového vědce a skvělého člověka vzpomínali na sociálních sítích také mnozí jeho kolegové, studenti a přátelé.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Rusko-americká posádka po osmi měsících na ISS přistála v Kazachstánu

Po osmi měsících na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) dva ruští kosmonauti a jeden americký astronaut bezpečně přistáli v kazašské stepi, informují tiskové agentury. Rusové Sergej Kuď-Sverčkov a Sergej Mikajev spolu s Američanem Chrisem Williamsem hladce přistáli pomocí padáků v lodi Sojuz MS-28 jihovýchodně od kazachstánského města Žezkazgan.
včera v 13:26

Šaman od Stonehenge byl ve skutečnosti kovářka. Analýza DNA přepsala známý nález

Mohyla šamana objevená jen šestnáct kilometrů od Stonehenge, patří už dvě stě let k nejslavnějším archeologickým objevům Velké Británie. Nová analýza ale odhalila, že v ní nebyl uložen šaman. A dokonce ani muž.
včera v 10:00

Astrofyzici zřejmě rozlouskli záhadu podivných rudých teček z počátku času

Před třemi lety se podařilo Vesmírnému dalekohledu Jamese Webba podívat do tak velké vzdálenosti, že v podstatě pozoroval dobu jen asi 600 milionů let po vzniku vesmíru, tedy relativně krátce po Velkém třesku.
25. 7. 2026

Čína vyrobila první obří loď se solárními panely. Uveze tisíce aut

Čína byla ještě nedávno mezi výrobci lodí v podstatě outsiderem. To se ale rychle mění. Důkazem je nejnovější plavidlo, které si od ní koupila jihokorejská společnost.
24. 7. 2026

Středomoří má za sebou historickou vlnu veder. Meteorologové se obávají bouří

Teploty na některých místech kolem Středozemního moře se v nedávné době přehouply přes 45 stupňů Celsia, výjimečně se přiblížily i k padesátce. Rekordní byla i teplota mořské vody. Vedra mají závažné dopady na zdraví lidí, energetiku či ekosystémy.
24. 7. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

24. 7. 2026
Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

24. 7. 2026
Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

23. 7. 2026
Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

23. 7. 2026
Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

22. 7. 2026
V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

22. 7. 2026
„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

22. 7. 2026
Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

21. 7. 2026
Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

20. 7. 2026
V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

20. 7. 2026
V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

19. 7. 2026
Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

17. 7. 2026
Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

16. 7. 2026
Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

16. 7. 2026
Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

15. 7. 2026
Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

15. 7. 2026
„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

14. 7. 2026
Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

14. 7. 2026
Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

13. 7. 2026
Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

13. 7. 2026
Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

12. 7. 2026
„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

10. 7. 2026
Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

10. 7. 2026
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

9. 7. 2026