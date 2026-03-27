Co se stane, když naklonujete klon? Vědci narazili na bariéru

Před jednatřiceti lety lidé poprvé viděli klon. Ovce Dolly byla první, ale nikoliv poslední, od té doby se tento proces používá běžně v mnoha oblastech vědy. Ve vzduchu ale stále visí jedna otázka: Dá se klonovat nekonečně, nebo existuje mez, kdy to přestává fungovat? Teď tuto hranici našli japonští biologové.
Japonští biologové věděli, že při každém klonování dochází k mutacím, které každý další klon klonu poškozují. Vyvinuli ale už před dvaceti lety látku, která tento efekt umí potlačovat. Jmenuje se trichostatin A. První pokusy naznačovaly, že by tak mohlo klonování pokračovat v podstatě donekonečna.
58. generace
Všechno šlo zcela bez problémů, každá další generace klonů byla stejně zdravá a vitální jako ta předchozí. Experiment probíhal na laboratorních myškách, takže brzy byly klece v ústavu Teruhika Wakajamy, který výzkum vedl, plné členů bílé klonové armády.
„Z jediné původní dárcovské myši bylo vyprodukováno více než dvanáct set klonovaných myší,“ spočetl Wakajama, který pracuje v Centru pro pokročilé biotechnologie na Univerzitě v Jamanaši.
Jenže pak studie narazila do zdi.
Kdykoliv, když přišla na svět 58. generace klonů, nepřežila mláďata přes veškerou možnou péči ani jediný den. „Klony pozdějších generací, s výjimkou poslední generace, byly pozoruhodně zdravé,“ uvedl tým, „s normální délkou života, navzdory tomu, že nesly četné škodlivé mutace.“
Nepřekročená hranice
Právě hromadění mutací, které se zvětšovalo i přes použití trichostatinu A, vedlo k takové nestabilitě genetického kódu, že po 57. klonování organismus zkolaboval. Podle studie šlo jen o droboučké změny, ale jak se hromadily, převážila tato kvantita nad možností organismu a genomu adaptovat se.
Studie podle autorů ukazuje, jak skvělou zbraní proti hromadění škodlivých mutací je u savců pohlavní rozmnožování. Při něm se prakticky všechny tyto drobné chyby odstraní. A to dokonce i tehdy, když se pohlavně množí už poškozené myši z pozdních generací klonování. Podle Wakajamy je to další důkaz, proč vlastně pohlavní rozmnožování u savců evolučně vzniklo a prosadilo se.