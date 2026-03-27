Co se stane, když naklonujete klon? Vědci narazili na bariéru


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Před jednatřiceti lety lidé poprvé viděli klon. Ovce Dolly byla první, ale nikoliv poslední, od té doby se tento proces používá běžně v mnoha oblastech vědy. Ve vzduchu ale stále visí jedna otázka: Dá se klonovat nekonečně, nebo existuje mez, kdy to přestává fungovat? Teď tuto hranici našli japonští biologové.

Japonští biologové věděli, že při každém klonování dochází k mutacím, které každý další klon klonu poškozují. Vyvinuli ale už před dvaceti lety látku, která tento efekt umí potlačovat. Jmenuje se trichostatin A. První pokusy naznačovaly, že by tak mohlo klonování pokračovat v podstatě donekonečna.

Ovce Dolly

58. generace

Všechno šlo zcela bez problémů, každá další generace klonů byla stejně zdravá a vitální jako ta předchozí. Experiment probíhal na laboratorních myškách, takže brzy byly klece v ústavu Teruhika Wakajamy, který výzkum vedl, plné členů bílé klonové armády.

„Z jediné původní dárcovské myši bylo vyprodukováno více než dvanáct set klonovaných myší,“ spočetl Wakajama, který pracuje v Centru pro pokročilé biotechnologie na Univerzitě v Jamanaši.

Jenže pak studie narazila do zdi.

Kdykoliv, když přišla na svět 58. generace klonů, nepřežila mláďata přes veškerou možnou péči ani jediný den. „Klony pozdějších generací, s výjimkou poslední generace, byly pozoruhodně zdravé,“ uvedl tým, „s normální délkou života, navzdory tomu, že nesly četné škodlivé mutace.“

Argali

Nepřekročená hranice

Právě hromadění mutací, které se zvětšovalo i přes použití trichostatinu A, vedlo k takové nestabilitě genetického kódu, že po 57. klonování organismus zkolaboval. Podle studie šlo jen o droboučké změny, ale jak se hromadily, převážila tato kvantita nad možností organismu a genomu adaptovat se.

Studie podle autorů ukazuje, jak skvělou zbraní proti hromadění škodlivých mutací je u savců pohlavní rozmnožování. Při něm se prakticky všechny tyto drobné chyby odstraní. A to dokonce i tehdy, když se pohlavně množí už poškozené myši z pozdních generací klonování. Podle Wakajamy je to další důkaz, proč vlastně pohlavní rozmnožování u savců evolučně vzniklo a prosadilo se.

Xixao

Výběr redakce

Tajná operace měla „sundat“ opoziční Tiszu, píší maďarští investigativci

Tajná operace měla „sundat“ opoziční Tiszu, píší maďarští investigativci

před 3 hhodinami
USA odkládají útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní, oznámil Trump

USA odkládají útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní, oznámil Trump

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Europoslanci podpořili rychlejší vracení migrantů bez práva na azyl

Europoslanci podpořili rychlejší vracení migrantů bez práva na azyl

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty, oznámil Tusk

Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty, oznámil Tusk

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Paliva zdražují, Babiš vyzval hlavní distributory ke snížení cen

Paliva zdražují, Babiš vyzval hlavní distributory ke snížení cen

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Primátor Karviné nesouhlasí s obviněními v korupční fotbalové kauze

Primátor Karviné nesouhlasí s obviněními v korupční fotbalové kauze

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Nebyly to zlomené osobnosti, říká Surovcová o knize rozhovorů na hraně života

Nebyly to zlomené osobnosti, říká Surovcová o knize rozhovorů na hraně života

před 18 hhodinami
Ukažte, že zvyšujete výdaje na obranu, vyzval šéf NATO členské země

Ukažte, že zvyšujete výdaje na obranu, vyzval šéf NATO členské země

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Co se stane, když naklonujete klon? Vědci narazili na bariéru

Před jednatřiceti lety lidé poprvé viděli klon. Ovce Dolly byla první, ale nikoliv poslední, od té doby se tento proces používá běžně v mnoha oblastech vědy. Ve vzduchu ale stále visí jedna otázka: Dá se klonovat nekonečně, nebo existuje mez, kdy to přestává fungovat? Teď tuto hranici našli japonští biologové.
před 1 hhodinou

Pes je nejlepším přítelem člověka o tisíce let déle, než se předpokládalo

Pes je nejlepším přítelem člověka už nejméně šestnáct tisíc let, prokázala dvojice studií, které vyšly tento týden v odborném žurnálu Nature. Vědci tak výrazně posunuli datum doby, kdy se psi prokazatelně vyskytovali s lidmi v Eurasii – a to přibližně o pět tisíc let směrem do minulosti.
před 17 hhodinami

Archeologové objevili na okraji Bratislavy další římský akvadukt

Výjimečný objev se podařil trnavským archeologům. Při záchranných pracích odhalili na okraji Bratislavy dva tisíce let starý akvadukt, už druhý na stejném místě. Vědci teď řeší, kam tyto stavby vodu vedly a proč.
před 19 hhodinami

Brněnští vědci objevili mezi spermiemi netopýrů neznámého parazita

Vědci z Veterinární univerzity v Brně popsali nový druh parazita, který napadá netopýry. Patří mezi filárie neboli hlístice. Dosud neznámý druh nese latinský název Litomosa vetuni. Druhové jméno vetuni je zároveň oficiálním zkráceným názvem Veterinární univerzity.
před 23 hhodinami

Nejhorší vzduch je v Pákistánu a Bangladéši. Česko je na tom průměrně

Nejznečištěnější vzduch na světě má podle švýcarské analýzy Pákistán. Koncentrace jemných částic v ovzduší tam překročila doporučené hodnoty Světové zdravotnické organizace (WHO) až třináctkrát. Česko se umístilo přibližně v polovině žebříčku.
včera v 06:40

Asi jsme našli kostru d'Artagnana, oznámili francouzští archeologové

Kostra nalezená při opravách kostela v Maastrichtu může patřit slavnému francouzskému mušketýrovi d'Artagnanovi, informovala agentura AFP s odkazem na místní média. Šlechtic, který se stal předobrazem pro titulní postavu románu Tři mušketýři spisovatele Alexandra Dumase staršího, zemřel v nizozemském městě před více než 350 lety.
25. 3. 2026Aktualizováno25. 3. 2026

Rusko připravuje vlastní Starlink, využívat ho bude i armáda

Rusko připravuje vlastní satelitní internet. Společnost Bjuro 1440, která má projekt Rassvet na starosti, tento týden oznámila, že na oběžnou dráhu bylo vyneseno prvních šestnáct družic určených pro obdobu komunikačního systému Starlink společnosti SpaceX. Podle médií i expertů bude Moskva systém využívat i pro vojenské účely.
25. 3. 2026

Brněnská botanická zahrada nasadila proti škůdcům dravá slunéčka

Botanická zahrada v Brně zahájila přechod na biologickou ochranu rostlin. Ve sklenících nově proti červcům nasadila dravá slunéčka, která škůdce aktivně vyhledávají a požírají. Důvodem změny je klesající účinnost chemických postřiků – červci si vůči nim postupně vytvořili odolnost.
25. 3. 2026
Načítání...