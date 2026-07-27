První dobrovolník dostal novou oxfordskou vakcínu proti ebole


před 41 mminutami|Zdroj: ČT24, Oxford, Reuters, ČTK, BBC

Britští lékaři poprvé podali člověku novou vakcínu proti ebole, kterou vyvinuli vědci z Oxfordu. Doufají, že by mohla zpomalit šíření nakažlivé nemoci, jejíž vlny pravidelně zasahují Afriku.

Dobrovolník se jmenuje Ed Hunt, je mu 37 let a žije ve Velké Británii. Právě on je prvním člověkem, v jehož těle se nachází nová vakcína proti ebole, která dostala název ChAdOx1 BDBV. V rozhovoru pro BBC uvedl, že se rozhodl zapojit do programu poté, co viděl v televizi zprávy o vypuknutí epidemie v Demokratické republice Kongo.

Očkování vyvinula skupina Oxford Vaccine Group a institut Pandemic Sciences Institute při Oxfordské univerzitě. Vědci přitom vyšli ze stejné technologie, jakou využila takzvaná oxforská vakcína AstraZeneca proti covidu-19. Vakcína by měla být první, která bude účinná také proti kmeni Bundibugyo, proti němuž zatím neexistuje žádný očkovací ochrana a jenž je za současnou epidemií v Africe.

Ebola se v Kongu šíří stovky kilometrů od dosavadního ohniska
Zdravotnice na kontrolní stanoviště, ležícím několik kilometrů od města Goma

V rámci klinické studie, která bude v příštích několika týdnech pokračovat v náboru a očkování dobrovolníků, budou vědci sledovat účastníky, aby vyhodnocovali jak bezpečnost, tak imunitní reakci vyvolanou novou a zatím nevyzkoušenou vakcínou. Vhodní účastníci ve věku od 18 do 55 let, kteří jsou v dobrém zdravotním stavu a jsou schopni pravidelně docházet na osobní návštěvy v Oxfordu, dostanou buď jednu, nebo dvě dávky vakcíny, v závislosti na zařazení do skupiny.

Teprve pokud budou všechny výsledky odpovídat předpokladům, by výrobce mohl zažádat o schválení této očkovací látky a teprve potom by se mohla začít vyrábět. Není tedy pravděpodobné, že by mohla vyřešit současnou krizi.

Proč je zapotřebí nová vakcína?

Tato studie navazuje na prohlášení Světové zdravotnické organizace (WHO) o stavu ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu poté, co byly 17. května 2026 v Demokratické republice Kongo (DRK) zjištěny případy vysoké horečky a úmrtí.

Podle Světové zdravotnické organizace se epidemie nadále rychle šíří, přičemž nejméně 80 procent nových případů pochází z neznámých řetězců přenosu. Mnoho z nově hlášených úmrtí tvoří lidé, kteří zemřeli ve svých komunitách, aniž by se dostali do zdravotnického zařízení a aniž by jim byla poskytnuta péče, uvedl Dr. Chikwe Ihekweazu, vedoucí oddělení pro zdravotní mimořádné situace WHO, po návratu z Bunie v Ituri, provincie nejvíce zasažené touto epidemií.

Ebola může v lidech vydržet až pět let, varují vědci. Je to příčina současné epidemie v Guineji
Virus ebola

Virus Bundibugyo přenášejí především kaloni a na člověka se může přenést při kontaktu s infikovanými zvířaty. Jakmile k tomu dojde, může se virus šířit z člověka na člověka přímým kontaktem s infikovanými tělními tekutinami.

Aktuální situace

Počet potvrzených případů eboly v Kongu (DRK) vzrostl na 3075 včetně 1354 úmrtí, informovala o víkendu agentura Reuters s odkazem na data místních úřadů zveřejněná v sobotu. V pátek zveřejněná bilance uváděla 2973 nakažených a 1309 mrtvých. Podle Reuters jde o nejrychleji se šířící epidemii eboly v historii.

V severovýchodní provincii Ituri, kde epidemie v polovině května propukla, je zaznamenáno téměř 90 procent potvrzených případů. Epidemie se i přes rozšiřující se opatření šíří rychleji, než ji zdravotnické úřady dokážou sledovat.

Ebola by v Evropě narazila hlavně kvůli chladu, říkají experti
Ebola

Boj proti epidemii brzdí nedostatek finančních prostředků, útoky na zdravotnická zařízení, pokračující ozbrojený konflikt ve východním Kongu a nedůvěra mezi místními komunitami.

V zemi také pokračují časté stávky zdravotníků kvůli nevyplaceným mzdám, což dále ztěžuje situaci v oblasti. Před léčebným centrem v sobotu protestovalo zhruba sto zdravotníků. Tvrdí, že nevyplacené prémie podkopávají jejich motivaci a ohrožují péči o pacienty. Zdravotníci vyzvali konžské úřady, aby jim co nejdříve vyplatili mzdy, aby se tak mohli vrátit do práce.

Výběr redakce

První dobrovolník dostal novou oxfordskou vakcínu proti ebole

První dobrovolník dostal novou oxfordskou vakcínu proti ebole

před 41 mminutami
„Hořel a oni se smáli.“ Ukrajinci popsali brutalitu ruského zajetí

„Hořel a oni se smáli.“ Ukrajinci popsali brutalitu ruského zajetí

před 3 hhodinami
Policie zastřelila podezřelého z útoku v Berlíně

Policie zastřelila podezřelého z útoku v Berlíně

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Zemřel výtvarník a bývalý šéf Národní galerie Milan Knížák

Zemřel výtvarník a bývalý šéf Národní galerie Milan Knížák

včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami
Hongkong cenzuruje knihy. Úřady se zaměřují na nezávislé vydavatele

Hongkong cenzuruje knihy. Úřady se zaměřují na nezávislé vydavatele

včera v 07:00
Francie evakuuje okolí Bordeaux, u Madridu hasiči čelí „dokonalé bouři“

Francie evakuuje okolí Bordeaux, u Madridu hasiči čelí „dokonalé bouři“

25. 7. 2026Aktualizováno25. 7. 2026
Soud rozhodl, že Trump nemůže nařízením omezit korespondenční volbu

Soud rozhodl, že Trump nemůže nařízením omezit korespondenční volbu

25. 7. 2026
Kyjev a Moskva se obviňují z nočních útoků na civilisty

Kyjev a Moskva se obviňují z nočních útoků na civilisty

25. 7. 2026Aktualizováno25. 7. 2026

Aktuálně z rubriky Věda

První dobrovolník dostal novou oxfordskou vakcínu proti ebole

Britští lékaři poprvé podali člověku novou vakcínu proti ebole, kterou vyvinuli vědci z Oxfordu. Doufají, že by mohla zpomalit šíření nakažlivé nemoci, jejíž vlny pravidelně zasahují Afriku.
před 41 mminutami

Zemřel uznávaný fyzikální chemik Pavel Jungwirth

Zemřel mezinárodně uznávaný fyzikální chemik a popularizátor vědy Pavel Jungwirth, bylo mu 60 let. Ústav organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd, kde působil, uvedl, že tragicky zahynul ve čtvrtek 23. července. Upřímnou soustrast pozůstalým vyjádřila jeho alma mater Univerzita Karlova, na Jungwirtha jako na špičkového vědce a skvělého člověka vzpomínali na sociálních sítích také mnozí jeho kolegové, studenti a přátelé.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Rusko-americká posádka po osmi měsících na ISS přistála v Kazachstánu

Po osmi měsících na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) dva ruští kosmonauti a jeden americký astronaut bezpečně přistáli v kazašské stepi, informují tiskové agentury. Rusové Sergej Kuď-Sverčkov a Sergej Mikajev spolu s Američanem Chrisem Williamsem hladce přistáli pomocí padáků v lodi Sojuz MS-28 jihovýchodně od kazachstánského města Žezkazgan.
před 21 hhodinami

Šaman od Stonehenge byl ve skutečnosti kovářka. Analýza DNA přepsala známý nález

Mohyla šamana objevená jen šestnáct kilometrů od Stonehenge, patří už dvě stě let k nejslavnějším archeologickým objevům Velké Británie. Nová analýza ale odhalila, že v ní nebyl uložen šaman. A dokonce ani muž.
včera v 10:00

Astrofyzici zřejmě rozlouskli záhadu podivných rudých teček z počátku času

Před třemi lety se podařilo Vesmírnému dalekohledu Jamese Webba podívat do tak velké vzdálenosti, že v podstatě pozoroval dobu jen asi 600 milionů let po vzniku vesmíru, tedy relativně krátce po Velkém třesku.
25. 7. 2026

Čína vyrobila první obří loď se solárními panely. Uveze tisíce aut

Čína byla ještě nedávno mezi výrobci lodí v podstatě outsiderem. To se ale rychle mění. Důkazem je nejnovější plavidlo, které si od ní koupila jihokorejská společnost.
24. 7. 2026

Středomoří má za sebou historickou vlnu veder. Meteorologové se obávají bouří

Teploty na některých místech kolem Středozemního moře se v nedávné době přehouply přes 45 stupňů Celsia, výjimečně se přiblížily i k padesátce. Rekordní byla i teplota mořské vody. Vedra mají závažné dopady na zdraví lidí, energetiku či ekosystémy.
24. 7. 2026

Královny rypošů chemicky „kastrují“ své konkurentky, popsal výzkum s českou účastí

Hlodavci obvykle žijí kolem dvou až tří let, královny rypošů ale vládnou svým koloniím až desetkrát déle. Je to překvapivé rovnou ze dvou důvodů: jednak tím, že žijí tak dlouho, ale současně i faktem, že vládnoucí samice dokáže odolávat konkurentkám. Jak je to možné, teď popsali i vědci z Českých Budějovic.
24. 7. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

24. 7. 2026
Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

24. 7. 2026
Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

23. 7. 2026
Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

23. 7. 2026
Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

22. 7. 2026
V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

22. 7. 2026
„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

22. 7. 2026
Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

21. 7. 2026
Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

20. 7. 2026
V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

20. 7. 2026
V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

19. 7. 2026
Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

17. 7. 2026
Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

16. 7. 2026
Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

16. 7. 2026
Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

15. 7. 2026
Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

15. 7. 2026
„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

14. 7. 2026
Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

14. 7. 2026
Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

13. 7. 2026
Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

13. 7. 2026
Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

12. 7. 2026
„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

10. 7. 2026
Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

10. 7. 2026
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

9. 7. 2026