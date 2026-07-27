Šará chce bezpečnostní smlouvu s Izraelem

Sýrie má zájem o uzavření bezpečnostní dohody s Izraelem, která by mohla otevřít cestu k širšímu míru mezi oběma zeměmi. Prozatímní syrský prezident Ahmad Šará to řekl v rozhovoru stanici al-Džazíra. Dohoda by podle něj neohrozila práva Damašku na okupované Golanské výšiny. Izrael převzal kontrolu nad oblastí za šestidenní války v roce 1967.
Damašek chce zapojit do úsilí širší skupinu zemí, aby vyvíjely tlak na Izrael a přiměly jej k přijetí vyváženější politiky vůči Sýrii, uvedl v rozhovoru Šará.
S al-Džazírou hovořil poté, co v sobotu do země přiletěl generální tajemník OSN António Guterres. Šlo o první návštěvu úřadujícího šéfa OSN od roku 2009. Guterres v neděli vyzval k respektování suverenity, nezávislosti a územní celistvosti Sýrie, a odsoudil porušování dohody o stažení z roku 1974 ze strany židovského státu.
Izraelská vojenská přítomnost
Po pádu režimu diktátora Bašára Asada v prosinci 2024 obsadila izraelská armáda demilitarizovanou zónu v Golanských výšinách, která na hranici vznikla v roce 1974 a byla spravována mírovou misí OSN. Izraelci ale okupují i syrské území vně této zóny.
Izraelská armáda od té doby provedla stovky leteckých útoků na syrskou vojenskou infrastrukturu, přičemž tyto akce označila za preventivní údery za účelem vlastní bezpečnosti.
Některé útoky Jeruzalém podnikl s odůvodněním, že se snaží „chránit“ drúzskou komunitu žijící převážně na jihu Sýrie. Jeho armáda v neděli podle syrské státní agentury SANA zaútočila na několik oblastí v zemi a zničila elektrický transformátor ve městě Máríja, čímž připravila domácnosti o elektřinu.
Damašek nechce zásah v Libanonu
Šará v nejnovějším rozhovoru dále uvedl, že Damašek neplánuje vojenský zásah v Libanonu, což je možnost, o které mluvil americký prezident Donald Trump jako o prostředku ke zničení Hizballáhu. Tato libanonská teroristická skupina podporovala Šaráova předchůdce Asada v boji proti povstalcům vedeným současnou hlavou státu.
Syrská vláda v současné době diskutuje o způsobech, jak by mohla pomoci libanonským úřadům překonat současnou krizi. Jižní Libanon je nyní okupován Izraelem uprostřed měsíců bojů mezi Hizballáhem a izraelskými silami. Bejrút se snaží získat tato okupovaná území zpět a získat monopol na veškeré zbraně v zemi.
Damašek pevně podporuje omezení zbraní v rukou nestátních aktérů a to, že rozhodnutí o válce a míru budou přijímána libanonským státem, zdůraznil Šará.
Jakýkoli chaos v Libanonu by měl přímé a okamžité dopady na Sýrii a potenciální rozšíření americko-izraelské války proti Íránu v regionu by vedlo k vážným regionálním rozkolům, varoval v rozhovoru.