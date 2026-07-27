Požáry ve Francii se již nešíří, situace ve Španělsku zůstává složitá

Rozsáhlé lesní požáry ve Francii se v noci na pondělí nerozšířily, uvedly místní úřady. Ministerstvo zahraničí přesto varovalo před cestami do zasaženého departementu Gironde. Čechy, kteří se tam nacházejí, vyzvalo k odjezdu. Své domovy v regionu opustilo přes 300 tisíc lidí. Ve Španělsku se očekává návrat prvních evakuovaných lidí, ale situace tam podle úřadů zůstává složitá. S požáry se potýkají rovněž Itálie či Skotsko.
Ve Francii se oheň v regionu okolo města Bordeaux začal šířit v polovině minulého týdne a o víkendu se přiblížil až na 15 kilometrů k tomuto přístavnímu městu s více než čtvrt milionem obyvatel. „Takový rozsah požáru nepamatujeme,“ uvedl starosta města Cestas na předměstí Bordeaux Jerome Steffe.
„Situace kolem Bordeaux je nadále kritická. Město zatím není evakuováno. Starosta to ale může vyhlásit každým dnem, záleží, jakým směrem půjde vítr,“ uvedl zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd.
Oheň do neděle zachvátil území o rozloze 42 tisíc hektarů. Podle prohlášení prefektury se plameny sice přes noc nerozšířily, panují však obavy, že návrat veder očekávaný tento týden situaci zkomplikuje.
Mluvčí záchranné a hasičské služby departementu Gironde oznámil, že ačkoliv je aktivních ohnisek požáru méně než v neděli, hasiči stále nemají oheň pod kontrolou. „Počasí je příznivé, méně fouká. Stále však zůstávají aktivní ohniska. Nejaktivnější z nich se nachází mezi Marcheprime a Pierrotonem,“ řekl AFP. „Situaci jsme stabilizovali, ale stále nemáme oheň pod kontrolou,“ dodal mluvčí.
Požáry v oblasti kolem Bordeaux v jihozápadní Francii způsobily šok regionální ekonomice, prohlásil francouzský ministr financí Roland Lescure. Prezident Emmanuel Macron avizoval, že na pondělí svolá krizové zasedání vlády.
Bezprecedentní situace
Ministr vnitra Laurent Nuňez označil intenzitu letošních požárů v zemi za bezprecedentní a vývoj ohně sužujícího Gironde za nepředvídatelný. Živel si v neděli vyžádal uzavření 60 kilometrů hlavní dálnice A63 z Bordeaux ke španělským hranicím a zastavení provozu vlaků jižně od Bordeaux na úseku dlouhém přibližně sto kilometrů.
„MZV v souladu s výzvou francouzských úřadů varuje před cestami do oblasti departementu Gironde, který je zasažen rozsáhlými lesními požáry, a vyzývá občany, kteří se v tomto regionu nacházejí, k odjezdu, taktéž dle doporučení a pokynů francouzských úřadů,“ uvedl úřad.
„Na místě zasahuje více než 5000 příslušníků hasičských a bezpečnostních složek. Přesto nelze vyloučit další zhoršení situace,“ varoval resort.
Rozsáhlé požáry ve Španělsku
Ve Španělsku nadále hoří rozsáhlé plochy v regionech u Madridu a Valencie, k jejichž šíření o víkendu přispíval silný vítr. Místní prefekt Francisco Martín Aguirre nicméně podle AFP oznámil, že během dne se budou moci vrátit někteří lidé evakuovaní z oblasti u španělské metropole.
Znovu otevřít by se měl například kemp El Escorial, z něhož muselo odejít 4500 lidí, vrátit by se měli i obyvatelé domova pro seniory ve městě San Martín de Valdeiglesias.
Celková situace kolem požárů však podle španělských bezpečnostních složek zůstává složitá a hasičům bude nadále komplikovat práci vítr, který by v pondělí v nárazech měl podle meteorologů dosahovat rychlosti až 30 kilometrů v hodině. Prefektura proto vyzvala obyvatelstvo, aby nadále zachovalo maximální opatrnost.
Evropská komise pro boj proti požárům ve Francii a ve Španělsku v rámci mechanismu civilní ochrany poskytla třináct letadel a čtyři vrtulníky. Ve Francii působí i čeští hasiči – v oblasti zasahují s vrtulníkem.
Důsledek vlny veder
Podle expertů jsou pro vznik požárů klíčové vysoké teploty a sucho, ale také intenzivní vítr. „Souvisí to s vlnou veder, které jsme byli svědky před několika týdny, která zasáhla hlavně Francii. Španělsko už je taková tradiční lokalita, která má během letního období podmínky pro ten požár velice příznivé,“ řekl ČT24 Roman Berčák z Fakulty lesnické a dřevařské z České zemědělské univerzity v Praze.
„Dostáváme se do fáze, že ty požáry jsou tak intenzivní, tak nebezpečné, že nejdou efektivně hasit a přistupuje se spíše k ochraně zastavěných území a k dalšímu postupu při hašení, který v podmínkách střední Evropy není úplně běžný,“ podotkl Berčák.
Kromě Francie a Španělska v Evropě bojuje s požáry také Itálie či Řecko, stejně jako Tunisko, Maroko a Alžírsko v severní Africe.