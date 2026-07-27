Rusové útočili v Záporoží. Ukrajina naopak zasáhla vývozní terminál v Rostovské oblasti


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, Ukrainska Pravda, Reuters
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Zdroj: EBU/Státní služba pro mimořádné situace

Při ruském bombovém útoku na Záporoží zemřel jeden člověk, informovaly ukrajinské úřady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naopak potvrdil, že ukrajinské obranné síly v noci na pondělí zasáhly vývozní terminál v ruské Rostovské oblasti. Gubernátor dané oblasti Jurij Sljusar tvrdí, že při úderu ve městě Rostov na Donu zemřel manželský pár, dalších pět lidí bylo zraněno.

„V noci na pondělí byly naše údery na velké vzdálenosti v Rostovské oblasti účinné. Byl zasažen vývozní terminál vzdálený přibližně 250 kilometrů od frontové linie. Údery na velké vzdálenosti se zaměřily také na ropná zařízení v Jaroslavlské oblasti a v Udmurtské republice, která leží 1300 kilometrů od ukrajinských státních hranic,“ uvedl Zelenskyj na síti X.

Doplnil, že Ukrajina plní svůj plán úderů na velké vzdálenosti a omezuje schopnost Ruska financovat válku. „Děkuji našim bojovníkům z ukrajinských obranných sil za jejich precizní práci v oblastech, které ještě donedávna ležely hluboko v ruském týlu. Svými protiútoky přenášíme válku zpět na území Ruska, aby nakonec byla šance na důstojný mír,“ napsal dále Zelenskyj.

Rusové zasáhli dům v Záporoží

V ukrajinském Záporoží, které leží nedaleko frontové linie, zasáhla ruská letecká řízená bomba rodinný dům, informoval podle serveru RBK-Ukrajina šéf regionální vojenské správy Ivan Fedorov. Zemřel 67letý muž. Záchranáři vytáhli z trosek 22letého muže, jeho život není v ohrožení. Ruský dron v Záporoží poškodil byt v panelovém domě. Zranění utrpěli dva lidé.

Během dopoledne ruské útoky na Záporoží pokračovaly, Fedorov informoval o dalších nejméně pěti zraněných. Ruský vzdušný útok pak zranil pět lidí v ukrajinské Sumské oblasti, oznámil velitel oblastní vojenské správy Oleh Hryhorov. RBK-Ukrajina píše, že ruská armáda na Sumy a jejich okolí svrhla nejméně sedm řízených leteckých pum.

Ukrajinské vzdušné síly v pondělí ráno podle ruskojazyčného servisu BBC oznámily, že Rusko k nočním útokům použilo 147 nepilotovaných letounů, z nichž 123 protivzdušná obrana zneškodnila. Jedenadvacet dronů zasáhlo deset míst, na dalších sedmi místech se zřítily trosky sestřelených strojů.

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Zdroj: ČT24

Naopak v ruském Bělgorodu místní úřady tvrdí, že ukrajinský dronový útok zranil 12 lidí, včetně dvou dětí. Útok podle úřadů vedl ke vznícení několika bytů v obytné budově a více než 15 automobilů.

Ruské ministerstvo obrany na telegramu uvedlo, že ruská armáda v noci na pondělí v ukrajinském přístavu Mykolajiv zasáhla dvě lodě s vojenským nákladem. Šéf vojenské správy Mykolajivské oblasti Heorhij Rešetilov oznámil, že při ruském dronovém útoku na přístavní infrastrukturu v mykolajivském okresu zemřel 48letý muž.

Ruské ministerstvo obrany zároveň tvrdí, že jeho protivzdušná obrana nad 16 regiony sestřelila 276 ukrajinských dronů.

Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání. Ruská armáda podle tvrzení Ukrajinců opakovaně útočí na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské cíle. Moskva to popírá a z útoků na civilisty naopak obviňuje Ukrajinu.

Kyjev a Moskva se obviňují z nočních útoků na civilisty
Hasiči evakuují zraněného civilistu po útoku v ukrajinské Sumské oblasti, 25. 7. 2026

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