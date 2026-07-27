Nedostatek vody v Dunaji narušuje zemědělství i lodní dopravu

Vlivem sucha a dlouhotrvajících vln veder klesají hladiny evropských řek na kritickou úroveň. Není výjimkou ani Dunaj, který teče od pramene v Německu až k ústí do Černého moře. Jeho hladina v rumunské Bukurešti minulý týden klesla na nejnižší úroveň za posledních třicet let. Rekordně nízké vodní stavy hlásí i okolní země. V Srbsku vysychající toky výrazně narušily lodní dopravu i obchod a dopadají také na tamní vodní živočichy. V sousedním Chorvatsku pak voda odhalila vrak lodi potopené v roce 1937.
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Rusové útočili v Záporoží. Ukrajina naopak zasáhla vývozní terminál v Rostovské oblasti
před 2 hhodinami
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Za odkladem útoků na Írán je i nedostatek munice v USA, píše WSJ
Prezident USA Donald Trump odložil očekávané masivní údery na Írán nejen ve snaze oživit diplomatické úsilí, ale také kvůli debatám ohledně nedostatku munice. Listu The Wall Street Journal (WSJ) to řekli američtí představitelé obeznámení se situací. Trump to popřel. „Máme mnohem více munice než kdokoli na světě a mnohem více, než potřebujeme,“ prohlásil. Teherán tvrdí, že v současné době s Washingtonem žádné jednání nevede.
Obětí teroristického útoku v Berlíně je žena z Polska, uvedl primátor
Žena, která zahynula při sobotním teroristickém útoku v Berlíně, pocházela z Polska. Podle agentury DPA to v pondělí uvedl berlínský primátor Kai Wegner. Dříve spolkové státní zastupitelství informovalo, že policie propustila na svobodu muže, kterého v souvislosti s atentátem zadržela. Podle časopisu Der Spiegel se policisté zpočátku domnívali, že zadržený Íránec byl v autě spolu s Abdulem B., který je hlavním podezřelým z najetí do lidí v parku Tiergarten. Toto podezření se ale nepotvrdilo.
Požáry ve Francii se již nešíří, situace ve Španělsku zůstává složitá
Rozsáhlé lesní požáry ve Francii se v noci na pondělí nerozšířily, uvedly místní úřady. Ministerstvo zahraničí přesto varovalo před cestami do zasaženého departementu Gironde. Čechy, kteří se tam nacházejí, vyzvalo k odjezdu. Své domovy v regionu opustilo přes 300 tisíc lidí. Ve Španělsku se očekává návrat prvních evakuovaných lidí, ale situace tam podle úřadů zůstává složitá. S požáry se potýkají rovněž Itálie či Skotsko.
Rusové útočili v Záporoží. Ukrajina naopak zasáhla vývozní terminál v Rostovské oblasti
Při ruském bombovém útoku na Záporoží zemřel jeden člověk, informovaly ukrajinské úřady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naopak potvrdil, že ukrajinské obranné síly v noci na pondělí zasáhly vývozní terminál v ruské Rostovské oblasti. Gubernátor dané oblasti Jurij Sljusar tvrdí, že při úderu ve městě Rostov na Donu zemřel manželský pár, dalších pět lidí bylo zraněno.
Čína chce zachránit jaky pomocí klonování. Má velké plány, informace ale tají
Jeden z největších turů světa, jak, hraje klíčovou roli v ekosystémech, ale i v hospodářství a dopravě Tibetu. Jenže kvůli proměnám moderního světa se nestačí adaptovat. Čínští vědci se mu rozhodli pomoci rozsáhlým programem založeným na klonování.
Nedostatek vody v Dunaji narušuje zemědělství i lodní dopravu
Vlivem sucha a dlouhotrvajících vln veder klesají hladiny evropských řek na kritickou úroveň. Není výjimkou ani Dunaj, který teče od pramene v Německu až k ústí do Černého moře. Jeho hladina v rumunské Bukurešti minulý týden klesla na nejnižší úroveň za posledních třicet let. Rekordně nízké vodní stavy hlásí i okolní země. V Srbsku vysychající toky výrazně narušily lodní dopravu i obchod a dopadají také na tamní vodní živočichy. V sousedním Chorvatsku pak voda odhalila vrak lodi potopené v roce 1937.
Šará chce bezpečnostní smlouvu s Izraelem
Sýrie má zájem o uzavření bezpečnostní dohody s Izraelem, která by mohla otevřít cestu k širšímu míru mezi oběma zeměmi. Prozatímní syrský prezident Ahmad Šará to řekl v rozhovoru stanici al-Džazíra. Dohoda by podle něj neohrozila práva Damašku na okupované Golanské výšiny. Izrael převzal kontrolu nad oblastí za šestidenní války v roce 1967.
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