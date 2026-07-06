Teheránem prochází smuteční průvod za zabitého Chameneího

V Teheránu se v pondělí koná smuteční průvod, který je součástí šestidenního pohřbu íránského duchovního vůdce Alího Chameneího. Rakev s Chameneího pozůstatky zahalená do vlajky projíždí s rakvemi několika jeho příbuzných zaplněnými ulicemi hlavního města, píší agentury. Nejvyšší íránský vůdce a jeho blízcí přišli o život 28. února při úderech na Írán, jimiž Izrael a Spojené státy zažehly regionální válku.
Zahájení pondělního průvodu oznámila íránská státní televize. Vozy, které podle íránských médií převáží pozůstatky zabitého nejvyššího vůdce, korzují ulicemi Teheránu. Průvod sledují v ulicích desítky tisíc lidí, odhadují agentury na základě záběrů z místa. Mnozí účastníci vyzývají k pomstě za zabití Alího Chameneího. „Zabijte Trumpa,“ stojí podle agentury Reuters na některých transparentech.
„Na smutečních pódiích se kromě íránských režimních představitelů promenovali také představitelé spojeneckých organizací, tedy irácký Hizballáh, libanonský Hizballáh a také Hamás,“ popsal zpravodaj ČT na Blízkém východě David Borek.
„Je to režimní rituál, který každý režim má, byť si ho každý definuje jinak. Účastní se ho zčásti nuceně a z části spontánně část Íránců, která s ním souhlasí,“ dodal Borek.
Aby úřady umožnily účast co největšího množství lidí, vyhlásily státní svátek. Podle předchozích odhadů v ulicích očekávaly miliony lidí.
Chameneího pozůstatky budou po průvodu Teheránem převezeny do šíitského poutního města Kom, kde se v úterý uskuteční další obřady. Odtud bude tělo ve středu letecky přepraveno do Iráku na ceremonie v dalších šíitských svatých městech Nadžaf a Karbalá. Ve čtvrtek se vrátí do Íránu, kde se uskuteční další pohřební průvod v Mašhadu. Následně bude Chameneí pohřben v mauzoleu imáma Alího Rezy v Mašhadu, kde se narodil.
Série pohřebních ceremonií
Islámská republika pořádá několikadenní sérii masových pohřebních ceremonií za Chameneího jako demonstraci veřejné oddanosti státu a revolučního zápalu. Po dni, kdy byla rakev vystavena uvnitř mešity pro představitele íránského vedení a zahraniční delegace, byla v sobotu přenesena ven a vystavena společně s rakvemi jeho dcery, zetě, snachy a 14měsíční vnučky.
Tři synové Chameneího se v neděli přišli pomodlit k jeho rakvi i rakvím čtyř dalších členů rodiny. Další syn Modžtaba, který po otci převzal funkci nejvyššího duchovního vůdce Íránu, mezi nimi nebyl.
Vzdušný prostor nad městem je kvůli pietním akcím částečně uzavřen a v centru metropole je omezena soukromá doprava. V teheránských ulicích hlídkují bezpečnostní síly včetně polovojenských milic basídž.