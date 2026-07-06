Zemřel psycholog a manželský poradce Petr Šmolka


před 34 mminutami|Zdroj: ČTK

V neděli zemřel známý psycholog, manželský a rodinný poradce Petr Šmolka. Bylo mu 80 let. Informoval o tom jeho syn Michal. Šmolka se zasloužil o etablování manželského a rodinného poradenství v tuzemsku tím, že spoluzaložil a dlouhodobě vedl první porevoluční odborný psychologický spolek – Asociaci manželských a rodinných poradců. Mnoho let byl jejím prezidentem. Napsal víc než desítku odborných knih.

Šmolka se narodil v dubnu 1946 v Praze. Ke studiu psychologie ho nasměrovala přednáška psychologa na gymnáziu. Obor na Univerzitě Karlově absolvoval v roce 1969, na škole nejdříve zůstal jako odborný asistent. Od roku 1978 začal působit jako poradce v pražské manželské poradně, která tehdy byla jediná v českých zemích. Později ji také vedl.

„Byl pro svůj smysl pro humor, který mu však nikdy neubral na odbornosti, oblíbeným hostem v mnoha českých médiích,“ připomněl Šmolkův syn. Zejména poradenské sloupky psal Šmolka do desítek českých periodik a byl také autorem více než desítky odborných knih s tématem partnerských a rodinných vztahů.

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Šmolka v předloňském rozhovoru pro web Centra sociálních služeb Praha řekl, že ve své praxi za zhruba padesát let pracoval s asi deseti tisíci klienty. „Panu primáři (Miroslavu) Plzákovi bylo přičítáno v souvislosti s nevěrami sousloví ‚zapírat, zapírat a zase zapírat‘. Sám se k němu nehlásil. Já bych je kosmeticky poupravil na ‚mazat, mazat a zase mazat‘. E-maily, textové zprávy a další kompromitující písemnosti, o kompromitujících fotkách a filmech raději nemluvě,“ uvedl tam také.

Šmolka zároveň varoval před hledáním ideálních partnerů a před snahou ty současné změnit. „Perspektivnější bývá ochota změnit naše očekávání,“ dodal.

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V neděli zemřel známý psycholog, manželský a rodinný poradce Petr Šmolka. Bylo mu 80 let. Informoval o tom jeho syn Michal. Šmolka se zasloužil o etablování manželského a rodinného poradenství v tuzemsku tím, že spoluzaložil a dlouhodobě vedl první porevoluční odborný psychologický spolek – Asociaci manželských a rodinných poradců. Mnoho let byl jejím prezidentem. Napsal víc než desítku odborných knih.
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