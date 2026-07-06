Bohoslužba k uctění mučednické smrti mistra Jana Husa

ŽivěBohoslužba k uctění mučednické smrti mistra Jana Husa


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT

Česká televize vysílá v přímém přenosu bohoslužbu z pražské Betlémské kaple, kterou Církev československá husitská uctila památku mistra Jana Husa. Církevní reformátor byl upálen 6. července 1415 na koncilu v Kostnici. Kazatele na výročí jeho smrti připomněla také ekumenická bohoslužba v jeho rodném Husinci.

Bohoslužbu v Betlémské kapli, kde Hus kázal, vede patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta spolu s farářkou Alenou Milovou a olomouckým biskupem Tomášem Chytilem, kázání má plzeňský biskup Lukáš Bujna. Vystoupuje také dechový kvintet Žestě Pražského hradu a pěvecký sbor Církve československé husitské, který doprovodí na varhany Lukáš Rýdlo. 

Při připomínce v Husinci lidé kromě účasti na ekumenické bohoslužbě také navštívili Husův rodný dům, který spravuje Církev československá husitská.

Tradice Husových oslav v jeho rodišti se odvíjí od roku 1869. První připomínky se nesly ve znamení 500 let od Husova narození. Konaly se i za první republiky. Komunistický režim udělal ze vzpomínky Okresní mírové slavnosti. K původní myšlence, připomínání odkazu Jana Husa, se městečko vrátilo v roce 1990.

Letos duchovní rozměr slavností doplnila ukázka historického vojenského ležení s doprovodným programem či jarmark. Lidé se také mohli zapojit do ankety, za jakou pravdou by dokázali stát nebo co pro ně znamená pravda. Tabule s otázkami a možností odpovědět byly rozmístěny po Husinci.

Neoficiální svátek už rok po Husově smrti

Připomínka upálení mistra Jana Husa je v Česku státním svátkem. Hus katolickou církev kritizoval za odvrácení od jejích prvotních ideálů, odmítal její institucionalizaci, poukazoval na kněží žijící v hříchu či na kupčení s odpustky. Církev ho označila za kacíře a na kostnickém koncilu 6. července 1415 byl upálen. Jeho smrt vedla posléze v českých zemích k husitské revoluci. 

Už rok po Husově upálení začali jeho příznivci slavit tento den jako neoficiální svátek. Od šestnáctého století se objevovaly snahy o uzákonění svátku Jana Husa, ale po několik staletí byly neúspěšné. Bránila tomu katolická církev. Oficiálně památným dnem se 6. červenec stal roku 1925.

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Upálení Jana Husa

Ve stejném roce vyvolaly rozsáhlé červencové oslavy Husovy památky diplomatický konflikt mezi československou vládou a představiteli Vatikánu. Prezident Tomáš Garrigue Masaryk nechal na Hradě vyvěsit husitský prapor, což pobouřilo zástupce Papežského stolce. Vatikán následně odvolal z Prahy papežského nuncia, který se vrátil až v roce 1928 po uzavření dohody o řešení církevně-politických otázek. Státním svátkem se den Husova upálení stal v roce 1990.

Databáze Husových spisů

Kromě snah o reformu církve i společnosti je Husovi připisováno autorství traktátu O českém pravopise, který odstranil z češtiny spřežky a zavedl diakritická znaménka. Badatelé z Masarykovy univerzity v Brně vytvořili databázi všech kazatelových spisů. Zahrnuje informace o přibližně pěti stech latinských a českých rukopisech, starých tiscích a dalších pramenech. Určena je historikům i filologům, odborné i laické veřejnosti.

„Husova literární pozůstalost se dochovala díky práci písařů. Ti jeho díla zaznamenávali z ústně pronesených promluv, z jeho napsaných prací nebo při organizované písařské činnosti ve skriptoriu a poté četným opisováním starších předloh,“ řekla odbornice na latinskou medievistiku Petra Mutlová z Ústavu klasických studií na Masarykově univerzitě.

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Zdroj: ČT24

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