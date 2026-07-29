Airbus uskutečnil let delší než den, Melbourne a Toulouse propojil přes Pacifik


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Společnost Airbus v úterý dokončila rekordní zkušební let trvající více než 24 hodin, když ve francouzském Toulouse přistál letoun A350 z Melbourne vyvíjený pro komerční lety na velmi dlouhé vzdálenosti, informovaly agentura Reuters či web ABC. Speciálně upravené dopravní letadlo typu A350-1000ULR by mělo být poprvé nasazeno na přímé lince australských aerolinek Qantas mezi Sydney a Londýnem od příštího roku.

„Pro posádku to znamenalo letět ze zimy do léta, překonat dva oceány a tři kontinenty a během jediného letu zažít hned dva východy a dva západy slunce,“ uvedl k letu dlouhému 23 075 kilometrů Airbus.

Letadlo, které má speciálně navrženou přídavnou palivovou nádrž, strávilo ve vzduchu 24 hodin a 24 minut, a překonalo tak podle agentury DPA o více než hodinu a 40 minut dosavadní rekord pro komerční stroje stanovený v roce 2005 mezi Hongkongem a Londýnem. Tehdy letadlo typu Boeing 777-200LR Worldliner urazilo 21 601,7 kilometru.

Web pro sledování letů Flightradar24 uvedl, že úterní let byl druhým nejvíce sledovaným v jeho historii, kdy postup letounu přes Pacifik, Spojené státy, východ Kanady, jih Grónska a Británii do Francie sledovalo více než 3,6 milionu lidí. První příčku si drží let z roku 2022, který přepravoval rakev britské královny Alžběty II., počet sledujících ale server nezmínil.

Test představuje klíčový krok v rámci programu Project Sunrise společnosti Qantas, jehož cílem je zavést nejdelší komerční osobní letecké spojení na světě a změnit podobu dálkové dopravy odstraněním mezipřistání při cestách mezi Austrálií a Evropou. Airbus na tomto stroji uskutečňuje sérii testů od června.

Qantas objednal dvanáct upravených strojů typu A350-1000ULR, které jsou navrženy tak, aby spojovaly východní pobřeží Austrálie s Londýnem a New Yorkem za přibližně dvacet hodin. První letadlo, které v přídavné nádrži pojme dvacet tisíc litrů paliva a na palubě může mít 238 cestujících, má být dodáno příští rok v dubnu. Qantas předpokládá, že denní přímé lety mezi Sydney a Londýnem bude provozovat od října 2027.

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