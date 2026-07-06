Čína v Tichém oceánu odpálila střelu s maketou bojové hlavice

Čínská armáda v pondělí v Tichém oceánu zkušebně z ponorky odpálila střelu, která nesla maketu bojové hlavice, napsala s odvoláním na státní tiskovou agenturu Nová Čína agentura Reuters. O testu předtím informovala i australská média, podle kterých Peking před zkouškou dal vědět diplomatům v regionu. Čína dříve sdělila, že tento měsíc chystá společná vojenská cvičení s Ruskem.
Z ponorky odpálili Číňané střelu v poledne místního času (07:01 SELČ). Raketa podle Nové Číny dopadla do předem určeného místa, bližší informace o místě dopadu rakety ale neuvedla. Zkouška byla „rutinní součástí“ každoročního čínského vojenského cvičení, uvedla agentura.
Za destabilizující pro region označila zkoušku ještě před jejím provedením australská ministryně zahraničí Penny Wongová.
„Austrálie jasně vyjádřila, že se tento navrhovaný test odehrává v kontextu rychlého vojenského zbrojení ze strany Číny,“ řekla Wongová na tiskové konferenci na tichomořském ostrově Fidži. Canberra tam s ostrovní vládou v pondělí podepsala obrannou dohodu, kterou agentura Kjódó nazvala přelomovou.
Čínské úřady informovaly o zkoušce v neděli také Japonsko, které následně naléhalo na Peking, aby cvičení s maketou bojové hlavice neprováděl. Obavy z testu v Tichém oceánu vyjádřila i vláda Nového Zélandu, která uvedla, že dostala upozornění pouze několik hodin před zahájením zkoušky.
Čína naposledy otestovala mezikontinentální balistickou střelu v roce 2024. Šlo podle Reuters o ojedinělý případ, který ale upozornil na rostoucí zbrojení Číny.
Cvičení s Ruskem
Čínské ministerstvo obrany podle Reuters v neděli oznámilo, že ruské a čínské námořnictvo provedou tento měsíc ve vodách a vzdušném prostoru nad čínským městem Čching-tao společná cvičení. „Po skončení cvičení se část jednotek z obou stran přesune do příslušných oblastí Tichého oceánu, kde budou provádět společné námořní hlídky,“ uvádí se v prohlášení.
Cvičení se konají každoročně a jejich cílem je podle Pekingu společné řešení bezpečnostních výzev a udržování regionálního míru a stability.