Při hraní zapomínám sama na sebe, říká Binocheová

Francouzská herečka Juliette Binocheová zamířila ve čtvrtek po červeném koberci do Velkého sálu hotelu Thermal, aby uvedla svůj režijní počin – dokumentární esej V nás. Na závěr festivalu pak převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
Binocheová přiletěla do Varů ve středu večer. Na karlovarském letišti zamávala zhruba dvěma desítkám přihlížejících fanoušků, na podpisy ani fotografování nedošlo. Několik desítek lidí na ni čekalo i před Grandhotelem Pupp, kde ji přivítali ředitelé festivalu Karel Och a Kryštof Mucha. Ani zde ale neposkytla fotografie či autogramy a zamířila do hotelu.
Binocheová je jednou z nejvýraznějších tváří francouzské kinematografie. Vary na její počest zařadily do programu tři filmy. Dokumentární esej V nás odkazuje k projektu, do něhož se herečka zapojila v roce 2007 spolu s britských tanečníkem a choreografem Akramem Khanem.
Binocheová dokument vytvořila z desítek hodin, během nichž vznikalo společné představení, které pak tvůrčí dvojice uváděla na různých místech po světě. „Veškerou naši energii a naše emoce jsme do toho filmu vložili,“ podotkla Binocheová. Dodala, že během přípravy dokumentu se nevěnovala hraní.
I já prožívala smutek, říká herečka k filmu Modrá
Ještě ve čtvrtek večer stihne Binocheová na festivalu uvést také intelektuální romantické drama Věrná kopie íránského režiséra Abbase Kiarostamiho. A nakonec mohou diváci zajít na snímek Modrá z trilogie Tři barvy, pojmenované podle francouzské trikolory. Natočil ji počátkem devadesátých let polský režisér Krzysztof Kieslowski. V psychologické studii ztvárnila Binocheová mladou vdovu, která ztratí muže i dceru.
„Prožívali jsme neustále jakési povznesení, přitom je to poněkud tragický příběh. I já jsem tehdy prožívala smutné období, ztratila jsem manžela,“ zavzpomínala Binocheová ve Varech na natáčení.
„Jakmile hraju, snažím se zapomenout sama na sebe, protože to mi umožňuje ze sebe dostat ty zóny, které člověk vůbec nezná, takže je to cosi objevného. Je to jakási minulost, která není vaše, ale musíte ji ztělesnit. To je vždycky jisté vnitřní dobrodružství a také inventura,“ prozradila rovněž o svém přístupu k herectví. Její výkony ji vynesly i Oscara, a to za válečnou romanci Anglický pacient. Do její filmografie mimo jiné patří i adaptace románu Nesnesitelná lehkost bytí od Milana Kundery, který našel druhý domov ve francouzském exilu.