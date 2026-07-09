Magda Vášáryová uvedla ve Varech trezorový film. Hrát už ale nechce


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Herečka a diplomatka Magda Vášáryová převezme v sobotu, tedy na slavnostním zakončení letošního ročníku, Cenu prezidenta karlovarského festivalu za přínos kinematografii. Už ve čtvrtek ale uvedla film Vtáčkovia, siroty a blázni, který Juraj Jakubisko natočil na konci šedesátých let. Snímek ovšem skončil v trezoru.

Pro promítání ve Varech si Vášáryová film Vtáčkovia, siroty a blázni vybrala hned z několika důvodů. „Protože byl dvacet let v trezoru, protože mě také kvůli tomu vyhodili z univerzity. A myslím si, že ten film je dodneška velmi aktuální,“ prohlásila o dramatu o touze po svobodě.

Do světa filmu vstoupila jako patnáctiletá. Po sametové revoluci se ale stala velvyslankyní v Rakousku a Polsku. Kandidovala na slovenskou prezidentku, deset let také zasedala v tamním parlamentu. V poslední době je ostrou kritičkou politické situace na Slovensku.

Philippe Avron a Magda Vášáryová ve filmu Vtáčkovia, siroty a blázni (1969)
Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary

Před kamerou se naposledy objevila v roce 1990, kdy hereckou kariéru uzavřela psychologickým dramatem Súkromné životy. Pořadatelé festivalu ji ale přesvědčili, že její stopa v československé filmografii zůstala natolik výrazná, že si cenu z Varů zaslouží.

Mimo jiné za historický snímek Marketa Lazarová, jehož digitálně restaurovaná verze měla před lety premiéru také na této přehlídce. K jejím ceněným filmovým rolím patří také Mahulena z pohádky Radúz a Mahulena. Na festivalu potvrdila, že k herectví už se ale vracet nechce.

Do Varů ji doprovodila dcera, spisovatelka a scenáristka Hana Lasicová. Přiznala, že herečkou být nikdy nechtěla, zvlášť když viděla náročnost profese na příkladu svých rodičů. Tedy Magdy Vášáryové a Milana Lasici. Stala se zato úspěšnou autorkou. Bestsellerem je její román Služka inspirovaný příběhem z vlastní rodiny. Podle knižní předlohy vznikl i stejnojmenný film.

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Magda Vášáryová

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