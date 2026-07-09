Magda Vášáryová uvedla ve Varech trezorový film. Hrát už ale nechce

Herečka a diplomatka Magda Vášáryová převezme v sobotu, tedy na slavnostním zakončení letošního ročníku, Cenu prezidenta karlovarského festivalu za přínos kinematografii. Už ve čtvrtek ale uvedla film Vtáčkovia, siroty a blázni, který Juraj Jakubisko natočil na konci šedesátých let. Snímek ovšem skončil v trezoru.
Pro promítání ve Varech si Vášáryová film Vtáčkovia, siroty a blázni vybrala hned z několika důvodů. „Protože byl dvacet let v trezoru, protože mě také kvůli tomu vyhodili z univerzity. A myslím si, že ten film je dodneška velmi aktuální,“ prohlásila o dramatu o touze po svobodě.
Do světa filmu vstoupila jako patnáctiletá. Po sametové revoluci se ale stala velvyslankyní v Rakousku a Polsku. Kandidovala na slovenskou prezidentku, deset let také zasedala v tamním parlamentu. V poslední době je ostrou kritičkou politické situace na Slovensku.
Před kamerou se naposledy objevila v roce 1990, kdy hereckou kariéru uzavřela psychologickým dramatem Súkromné životy. Pořadatelé festivalu ji ale přesvědčili, že její stopa v československé filmografii zůstala natolik výrazná, že si cenu z Varů zaslouží.
Mimo jiné za historický snímek Marketa Lazarová, jehož digitálně restaurovaná verze měla před lety premiéru také na této přehlídce. K jejím ceněným filmovým rolím patří také Mahulena z pohádky Radúz a Mahulena. Na festivalu potvrdila, že k herectví už se ale vracet nechce.
Do Varů ji doprovodila dcera, spisovatelka a scenáristka Hana Lasicová. Přiznala, že herečkou být nikdy nechtěla, zvlášť když viděla náročnost profese na příkladu svých rodičů. Tedy Magdy Vášáryové a Milana Lasici. Stala se zato úspěšnou autorkou. Bestsellerem je její román Služka inspirovaný příběhem z vlastní rodiny. Podle knižní předlohy vznikl i stejnojmenný film.