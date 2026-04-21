Festival ve Varech ocení Magdu Vášáryovou, červený koberec je ale pro všechny

Jednou z oceněných osobností letošního filmového festivalu v Karlových Varech bude herečka a později politička a diplomatka Magda Vášáryová. Program pak připomene osmdesát let, které letos uplynou od konání vůbec prvního ročníku.
Vášáryová obdrží cenu prezidenta festivalu. „Karlovarský festival chce oceněním jedné z nejvýraznějších slovenských hereček vyjádřit nejen respekt k herecké práci Magdy Vášáryové, ale i připomenout jedinečné umělecké propojení českých a slovenských filmařů, kteří tvořili společnou filmovou historii,“ vysvětlují pořadatelé.
Průlomovou rolí Vášáryové byla titulní role v historickém dramatu Marketa Lazarová, jehož digitálně restaurovaná kopie měla před lety premiéru také ve Varech. Letos premiéra čeká tragikomedii Kopytem sem, kopytem tam v režii Věry Chytilové.
Vášáryová je spojena také s pohádkovými příběhy Radúz a Mahulena či Princ Bajaja a diváckou popularitu ji získala postava rozpustilé správcové z komedie Postřižiny. Festival k poctě herečky uvede film Juraje Jakubiska Vtáčkovia, siroty a blázni. Snímek ze světa beznaděje a deziluze se natáčel na podzim 1968 po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy a jeho distribuce byla zakázána.
Výročí připomene program i vizuál
Filmový festival v Karlových Varech patří k nejstarším svého druhu, vznikl během vlny poválečného trendu evropských filmových přehlídek. První ročník se konal v srpnu 1946. Do počítání následujících promluvilo střídání s festivalem v Moskvě, takže letošní ročník je šedesátý.
„Na poválečném půdorysu prvních festivalových ročníků vznikla akce, která dokázala přes všechna vnitřní pnutí i vnější vlivy přetrvat, přestát pokusy o ideologické ovládnutí, stejně jako snahy o zrušení a přerodit se v mezinárodně uznávanou přehlídku, která je prostorem, v němž se v neopakovatelném souznění potkávají filmoví tvůrci a diváci,“ uvedl výkonný ředitel KVIFF Kryštof Mucha.
Obě kulatá výročí si přehlídka nyní připomene, a to programovou sekcí Návraty k pramenům, tedy výběrem zásadních snímků z předchozích ročníků, nebo výstavami mapujícími festivalovou historii i významné hosty.
K výročí odkazuje i letošní vizuál se symbolikou červeného koberce, na němž se postupně v průběhu festivalu budou objevovat lidské stíny. „Navrhli jsme ho v maximální jednoduchosti tak, aby mohl vyvolat různé asociace i interpretace,“ podotkli autoři Jonatan Kuna a Aleš Najbrt. „Chceme tím vyjádřit, že je tu červený koberec pro každého. Nejen pro filmaře, kteří na něm představují své filmy, nebo pro hvězdy přijíždějící na zahájení a zakončení,“ dodali.