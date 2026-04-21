Festival ve Varech ocení Magdu Vášáryovou, červený koberec je ale pro všechny


před 32 mminutami|Zdroj: ČT24, KVIFF

Jednou z oceněných osobností letošního filmového festivalu v Karlových Varech bude herečka a později politička a diplomatka Magda Vášáryová. Program pak připomene osmdesát let, které letos uplynou od konání vůbec prvního ročníku.

Vášáryová obdrží cenu prezidenta festivalu. „Karlovarský festival chce oceněním jedné z nejvýraznějších slovenských hereček vyjádřit nejen respekt k herecké práci Magdy Vášáryové, ale i připomenout jedinečné umělecké propojení českých a slovenských filmařů, kteří tvořili společnou filmovou historii,“ vysvětlují pořadatelé.

Průlomovou rolí Vášáryové byla titulní role v historickém dramatu Marketa Lazarová, jehož digitálně restaurovaná kopie měla před lety premiéru také ve Varech. Letos premiéra čeká tragikomedii Kopytem sem, kopytem tam v režii Věry Chytilové.

Philippe Avron a Magda Vášáryová ve filmu Vtáčkovia, siroty a blázni (1969)
Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary

Vášáryová je spojena také s pohádkovými příběhy Radúz a Mahulena či Princ Bajaja a diváckou popularitu ji získala postava rozpustilé správcové z komedie Postřižiny. Festival k poctě herečky uvede film Juraje Jakubiska Vtáčkovia, siroty a blázni. Snímek ze světa beznaděje a deziluze se natáčel na podzim 1968 po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy a jeho distribuce byla zakázána.

Výročí připomene program i vizuál

Filmový festival v Karlových Varech patří k nejstarším svého druhu, vznikl během vlny poválečného trendu evropských filmových přehlídek. První ročník se konal v srpnu 1946. Do počítání následujících promluvilo střídání s festivalem v Moskvě, takže letošní ročník je šedesátý. 

„Na poválečném půdorysu prvních festivalových ročníků vznikla akce, která dokázala přes všechna vnitřní pnutí i vnější vlivy přetrvat, přestát pokusy o ideologické ovládnutí, stejně jako snahy o zrušení a přerodit se v mezinárodně uznávanou přehlídku, která je prostorem, v němž se v neopakovatelném souznění potkávají filmoví tvůrci a diváci,“ uvedl výkonný ředitel KVIFF Kryštof Mucha.

Představení vizuálu 60. KVIFF
Zdroj: ČTK/Kateřina Šulová

Obě kulatá výročí si přehlídka nyní připomene, a to programovou sekcí Návraty k pramenům, tedy výběrem zásadních snímků z předchozích ročníků, nebo výstavami mapujícími festivalovou historii i významné hosty.

K výročí odkazuje i letošní vizuál se symbolikou červeného koberce, na němž se postupně v průběhu festivalu budou objevovat lidské stíny. „Navrhli jsme ho v maximální jednoduchosti tak, aby mohl vyvolat různé asociace i interpretace,“ podotkli autoři Jonatan Kuna a Aleš Najbrt. „Chceme tím vyjádřit, že je tu červený koberec pro každého. Nejen pro filmaře, kteří na něm představují své filmy, nebo pro hvězdy přijíždějící na zahájení a zakončení,“ dodali.

Výběr redakce

Státní zastupitelství: Nic nenasvědčuje tomu, že by otrávených sklenic výživy HiPP bylo víc

02:32Aktualizovánopřed 34 mminutami
Maďarský zákon proti LGBTQ+ porušuje právo EU, rozhodl soud

před 1 hhodinou
Delegace z USA jednala na Kubě. Dochází vám čas, vzkázala dle CNN tamní vládě

před 1 hhodinou
Protivníci stále častěji působí pod prahem otevřené války, varuje Řehka

před 2 hhodinami
Japonsko usnadní vývoz zbraní, média hovoří o zásadní změně poválečné politiky

05:21Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Hasiči druhým dnem zasahují ve skladu plastů v Brně, objevila se nová ohniska

před 3 hhodinami
„Jeho činy by vydaly za tři laureáty.“ Lustigovu cenu získá Vetchý

08:40Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Ceny ropy klesají v reakci na možná mírová jednání USA s Íránem

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

před 32 mminutami

„Jeho činy by vydaly za tři laureáty.“ Lustigovu cenu získá Vetchý

Cenu Arnošta Lustiga získá za rok 2025 herec Ondřej Vetchý. V České televizi to řekl předseda výboru ceny a kardiochirurg Jan Pirk. Ocenění je udělováno za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost.
08:40Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Operní Psohlavci přivedli Kozinu opět do Plzně

Divadlo J. K. Tyla vrátilo na jeviště Psohlavce od Karla Kovařovice. Jeho operu z konce devatenáctého století divadla už desítky let do svého repertoáru zařazují jen výjimečně. Operní kus se inspiroval stejnojmenným – a známějším – románem Aloise Jiráska.
před 5 hhodinami

Zhypnotizovala jsem se během psaní, přiznává autorka nejlepší loňské prózy

„Chtěla jsem tam dostat temnotu dnešní doby, ale způsobem, že se čtenáři potěší, budou mít naději, a současně se v rámci hry mohou propadnout do skutečnosti, která není příliš zářivá,“ představuje Knihu roku 2025 její autorka Dora Kaprálová. S prózou Mariborská hypnóza zvítězila v cenách Magnesia Litera.
před 19 hhodinami

Kubáník vyhořel a napsal o tom hru. Na Terapii chodí k Boudové

Svou nejnovější inscenaci odehraje Slovácké divadlo na uherskohradišťské poliklinice. Diváky tak ještě více vtáhne do děje hry z terapeutického prostředí a s prvky thrilleru. Novinku Terapie napsal Josef Kubáník, který v ní zároveň hraje klienta terapeutky v podání Nely Boudové. Oba – a jediní – herci představení mají s tématem i svou mimodivadelní zkušenost.
před 21 hhodinami

Už si nemyslím, že svět je peklo, říká Fiala z Mňágy a Žďorp

Kapela Mňága a Žďorp zůstává i po více než třech dekádách stabilním úkazem českého rocku. Dokládá to nedávná – a pro skupinu první – cena Anděl za poslední album Hoříš? Hořím! „Stojí za tím možná trošku sobecké rozhodnutí dojet zbytek kariéry a vlastně i života fakt pořádně,“ poznamenal k úspěchu novinky frontman Petr Fiala v Interview ČT24 vedeném Terezou Willoughby.
včera v 12:43

Satelity ukázaly památky UNESCO z vesmíru

V rámci Mezinárodního dne památek a sídel se Evropská vesmírná agentura spojila s organizací UNESCO, aby společně přiblížily krásu i křehkost míst, která uchovávají společnou paměť lidstva. Zároveň zdůrazňují, že ať už jde o kulturní památky, nebo přírodní divy, tato místa vyprávějí příběh o tom, kým jsme. Jejich zachování není jen naší povinností, ale také závazkem vůči budoucím generacím.
včera v 10:57

VideoSedm let od požáru Notre-Dame stále uniká jeho příčina

Ani sedm let od požáru pařížské katedrály Notre-Dame není jasná jeho příčina. Podle nejnovějších informací deníku Le Figaro mohlo uvnitř historické památky začít hořet už dřív než 15. dubna. Za hlavní příčinu požáru se stále považuje zkrat na elektrické instalaci, vyšetřovatelé naopak zcela vyloučili možnost, že by ho mohl způsobit nedopalek od cigarety nebo že někdo požár založil úmyslně. Na rekonstrukci katedrály se vybralo 850 milionů eur (20,6 miliardy korun). Nyní se mimo jiné vede polemika o tom, zdali je moudré nahradit část historických vitráží moderními.
19. 4. 2026
Načítání...