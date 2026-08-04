Nejde o ego, ale o výzvu, říká Ztracený ke koncertu na Letenské pláni


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Na Letenské pláni v Praze hráli Rolling Stones či Michael Jackson, jako první český interpret tu 7. srpna vystoupí Marek Ztracený. „Nehraju si v žádném případě na hvězdu, přijde mi to až úsměvné, že sem teď přijede Marek Ztracený ze Železné Rudy,“ říká zpěvák. Už déle než týden na místě roste pódium s tribunou, kam se podle zpěváka mají vejít vyšší desítky tisíc lidí.

Zpěvák na přípravy osobně dohlíží. „Velká část areálu už je postavená, žádný ze sto čtyřiceti kamionů se neztratil a jede to, jak má,“ rekapituloval před pár dny dosavadní přípravy. „Ta tak trochu šílenost se staví několik týdnů kvůli sto dvaceti minutám a nechci přijít o žádnou z nich, ani příprav, protože tohle bude nejspíš jen jednou za život,“ dodává.

I když organizace tak monumentální akce pro něj znamená i stres, dodává, že na fanoušky ho přenášet nechce, naopak si přeje, aby po příchodu na koncert na své starosti zapomněli. Ani on přímo ze svého vystoupení prý nervózní není. „Atmosféra bude elektrizující,“ nepochybuje.

Pro Ztraceného je Letná další kapacitní milník jeho koncertů. Před třemi lety třikrát vyprodal stadion v pražském Edenu. „Nemá to nic společného s egem,“ ujišťuje, „i když by se to tak mohlo zdát, a kdybych neznal to pozadí, tak bych si to možná i myslel. Za těch osmnáct let jsem hrál de facto všude a vždycky se snažím vymyslet pro fanoušky něco speciálního, ať už místo, nebo typ koncertu, a zjistil jsem, že tady žádný koncert pětadvacet let nebyl. Přitom jste v centru města, je to něco legendárního, kde se dělo tolik věcí. Říkal jsem si, že to je přesně výzva, která mi imponuje,“ vysvětlil.

Zahraniční inspirace

Dodal, že nechce soutěžit v počtu prodaných lístků a rád se pak vrátí k menším koncertům. Na Letné si ale užije velkorysé možnosti pro využití efektů. Nezastírá inspiraci u zahraničních hvězd. „Byl jsem se podívat na Taylor Swiftové ve Wembley a na Adele v Mnichově, a když se podíváte, tak ten (letenský) areál to trochu připomíná. Není to kopie, ale byla to jedna z velkých inspirací, kdy jsem si uvědomil, že to je dobrý nápad,“ uvedl.

Ztracený patří k nejpopulárnějším zpěvákům v Česku. Stal se čtyřikrát Českým slavíkem po obnovení ankety v roce 2021, až loni ho předstihl Václav Noid Bárta. Jeho písně se řadí k nejhranějším v tuzemských rádiích.

Jednačtyřicetiletého rodáka ze Železné Rudy vyneslo na výsluní debutové album Ztrácíš se stejnojmenným singlem. Jeho zatím poslední deska Originál vyšla před třemi lety. Skládá rovněž pro své kolegy, písně od něj zpívali třeba Lucie Bílá nebo Karel Gott.

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