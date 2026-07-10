Tajfun Bavi zabil na Filipínách nejméně pět lidí, blíží se k Japonsku a Číně


před 33 mminutami|Zdroj: ČTK

K jihozápadním japonským ostrovům se v pátek přiblížil silný tajfun Bavi, kvůli němuž obyvatelé raději zabezpečují svůj majetek. Sesuv půdy způsobený silnými dešti, které zhoršil průchod tajfunu, si už na jihofilipínském ostrově Mindanao vyžádal nejméně pět mrtvých a šest pohřešovaných, uvedla agentura AFP. Tajfun míří severozápadně přes Tchaj-wan do Číny, kde už byly zrušeny letecké spoje. Bavi by mohla být nejničivější bouří v této oblasti za poslední roky, napsala agentura Reuters.

Tajfun by měl podle meteorologů a webu Windy projít velmi blízko japonského souostroví Sakišima, které je součástí prefektury Okinawa, v sobotu brzy ráno (okolo 23:00 SELČ). Rychlost větru už nyní dosahovala 162 kilometrů v hodině a úřady varovaly před prudkými větry, přívalovými dešti, sesuvy půdy a povodněmi.

Obyvatelé na jednom z ostrovů, Išigaki, zalepovali okna a napínali na domy a obchody ochranné sítě. Dělali si také zásoby a v místním supermarketu vyprázdnili regály. Některé veřejné pláže, pobřežní parky i místní trajektový terminál vypadaly uzavřené, uvedl Reuters.

„Slyšel jsem, že tento (tajfun) bude docela silný. Trochu se obávám, jestli jsou naše přípravy na něj dostatečné,“ řekl Hiroši Nomura, když napínal protivětrné sítě přes svou půjčovnu kol. „Takový přímý zásah jsem ještě nezažil. Byl jsem tu už v době, kdy se v okolí přehnaly tajfuny, ale nic tak závažného (to nebylo),“ uvedl turista Kazuo Akaiši, jehož trajektový spoj na nedaleký ostrov byl zrušen.

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V celé prefektuře bylo v 8:00 SELČ bez elektřiny téměř 900 budov. Letecká společnost Japan Airlines na pátek a sobotu v oblasti zrušila přes sto letů, což postihlo téměř dvacet tisíc cestujících. Aerolinky All Nippon Airways až do neděle zrušily více než 160 letů, čímž také narušily cestovní plány desítek tisíc lidí.

Tisíce vojáků v pohotovosti

Na Tchaj-wanu byly finanční trhy celý den uzavřeny, lidé ve většině severní a východní části země nepracovali a ve školách se nevyučovalo. Metropole Tchaj-pej zřídila místa, kde si lidé mohou vyzvednout pytle s pískem. Ačkoli se neočekává, že tajfun ostrov zasáhne, přinese tam obrovské množství srážek. Vláda už proto z hornatého východního pobřeží evakuovala přes tisíc obyvatel a uvedla do pohotovosti téměř 29 tisíc vojáků, techniku i vozidla, aby pomohli při záchranných pracích.

Tchajwanské letecké společnosti zrušily všechny sobotní lety z hlavního mezinárodního letiště v Tchao-jüanu nedaleko hlavního města. Také hongkongské aerolinky Cathay Pacific Airways zrušily víkendové spoje mezi Hongkongem a Tchaj-wanem a některé lety do východočínských pobřežních měst Chang-čou, Ning-po a Fu-čou.

Tajfun by měl v sobotu pozdě večer zasáhnout i pobřeží v okolí východočínského města Wen-čou v provincii Če-ťiang, kde žije deset milionů lidí. V provincii pak bylo evakuováno přes sedmnáct tisíc lidí a do pohotovosti povoláno 170 tisíc záchranářů, dodala agentura AP.

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