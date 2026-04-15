Severní Mariany zasáhl supertajfun Sinlaku, přinesl záplavy a ničil


před 1 hhodinou|Zdroj: Reuters, Daniel Válek

Silná bouře, která zesílila až na supertajfun páté kategorie, zasáhla souostroví Severní Mariany. Tajfun Sinlaku přinesl extrémně silný vítr a vydatné srážky, které zaplavily nízko položené oblasti a poškodily budovy i vegetaci. Americká národní meteorologická služba v Guamu vydala v úterý varování pro ostrov Saipan, největší ostrov tohoto amerického teritoria. Podle jejích údajů se tajfun nacházel přibližně 70 mil jihovýchodně od ostrova a dosahoval rychlosti větru až 266 kilometrů v hodině. Úřady zároveň varovaly, že podmínky se rychle zhoršují, a vyzvaly obyvatele, aby zůstali v bezpečí.

Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

11:22Aktualizovánopřed 25 mminutami
Poslanci schválili zavedení Dne české vlajky

Poslanci schválili zavedení Dne české vlajky

03:50Aktualizovánopřed 33 mminutami
Při střelbě na škole v Turecku zemřelo osm dětí a dospělý, oznámil ministr vnitra

Při střelbě na škole v Turecku zemřelo osm dětí a dospělý, oznámil ministr vnitra

13:59Aktualizovánopřed 40 mminutami
Macinka zveřejnil rozhovor armády s prezidentem Pavlem

Macinka zveřejnil rozhovor armády s prezidentem Pavlem

07:34Aktualizovánopřed 47 mminutami
Rutte přijede za Babišem. Podle Pavla by tím mohl signalizovat problém

Rutte přijede za Babišem. Podle Pavla by tím mohl signalizovat problém

10:59Aktualizovánopřed 52 mminutami
Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře

Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře

08:41Aktualizovánopřed 56 mminutami
Jednodenní dálniční známka by měla podle Senátu nově platit 24 hodin

Jednodenní dálniční známka by měla podle Senátu nově platit 24 hodin

10:06Aktualizovánopřed 58 mminutami
Nerudová se kvůli změnám ve financování ČT a ČRo obrátila na Evropskou komisi

Nerudová se kvůli změnám ve financování ČT a ČRo obrátila na Evropskou komisi

13:24Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

Izraelské útoky v jižním Libanonu v noci zabily nejméně třináct lidí. Podle deníku L'Orient-Le Jour (OLJ) síly židovského státu bombardovaly 58 vesnic a měst. Izraelská armáda podle agentury AFP uvedla, že teroristické hnutí Hizballáh ráno vystřelilo na sever židovského státu nejméně třicet raket. Boje pokračují den po mírových jednáních ve Washingtonu. Izraelský bezpečnostní kabinet má ve středu večer jednat o zastavení bojů, v médiích se skloňuje možnost týdenního příměří.
11:22Aktualizovánopřed 25 mminutami

Rusko vyplatí odškodné za sestřelení ázerbájdžánského letounu

Rusko a Ázerbájdžán se dohodly na odškodnění za předloňské sestřelení civilního letounu, informovala média obou zemí s odvoláním na společné prohlášení ministerstev zahraničí. Konkrétní sumu nezmínily.
před 34 mminutami

Při střelbě na škole v Turecku zemřelo osm dětí a dospělý, oznámil ministr vnitra

Osm dětí a jeden dospělý zemřelo při střelbě na střední škole Ayser Calik v jihoturecké provincii Kahramanmaras, oznámil dle agentur ve středu odpoledne ministr vnitra Mustafa Ciftci. Dalších 13 lidí podle něj utrpělo zranění. Dřívější informace hovořily o čtyřech obětech a dvaceti raněných. Útočníkem byl dle místních médií žák školy. Mezi oběťmi je i učitel. Jedná se již o druhou střelbu na škole v Turecku během jednoho týdne.
13:59Aktualizovánopřed 40 mminutami

Macinka zveřejnil rozhovor armády s prezidentem Pavlem

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v úterý večer na sociální síti Facebook zveřejnil rozhovor, který s prezidentem Petrem Pavlem natočila Armáda ČR a o jehož zveřejnění se dohadovala s ministerstvem obrany. Řeči o týden trvající strašidelné cenzuře jsou jen další pohádkou o neexistujícím problému, uvedl k příspěvku Macinka. Pavel v závěru návštěvy Argentiny ocenil, že je šéf tuzemské diplomacie konzistentní v ochraně svobody slova.
07:34Aktualizovánopřed 47 mminutami

Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře

Íránské ozbrojené síly varovaly, že v případě pokračující americké blokády íránských přístavů zablokují Ománské a Rudé moře. Píše to agentura AFP. Pentagon v následujících dnech vyšle na Blízký východ dalších asi šest tisíc vojáků, uvedl deník The Washington Post (WP) s odvoláním na americké činitele. Spojené státy zatím nevyjádřily souhlas s prodloužením příměří s Íránem, sdělil médiím vysoký představitel USA.
08:41Aktualizovánopřed 56 mminutami

Trumpova administrativa žádá o zrušení rozsudků pro vůdce útoku na Kapitol

Americké ministerstvo spravedlnosti v úterý požádalo federální odvolací soud o zrušení rozsudků pro vůdce krajně pravicových extremistických skupin Proud Boys a Oath Keepers, kteří se podíleli na útoku na Kapitol z 6. ledna 2021. Dotyčné soud poslal do vězení za spiknutí. Poté co Donald Trump prohrál ve volbách s Joem Bidenem, vedli své stoupence při nepokojích do sídla Kongresu s cílem podnítit vzpouru a udržet prezidenta u moci. Píše o tom agentura AP.
14:24Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Magyar řekl, že ho prezident pověří sestavením vlády. Čas ale hlavu státu netlačí

Vítěz maďarských voleb Péter Magyar po středečním jednání s prezidentem Tamásem Sulyokem oznámil, že ho hlava státu pověří sestavením nové vlády, informovala agentura Reuters. Prezident však nemá ohledně ustavení premiéra žádný termín ani pevná pravidla, podotýká redaktor ČT Jan Šilhan. Magyarova strana Tisza získala v nedělních volbách ústavní většinu po šestnácti letech vlády Fideszu dosavadního premiéra Viktora Orbána.
před 1 hhodinou
