Silná bouře, která zesílila až na supertajfun páté kategorie, zasáhla souostroví Severní Mariany. Tajfun Sinlaku přinesl extrémně silný vítr a vydatné srážky, které zaplavily nízko položené oblasti a poškodily budovy i vegetaci. Americká národní meteorologická služba v Guamu vydala v úterý varování pro ostrov Saipan, největší ostrov tohoto amerického teritoria. Podle jejích údajů se tajfun nacházel přibližně 70 mil jihovýchodně od ostrova a dosahoval rychlosti větru až 266 kilometrů v hodině. Úřady zároveň varovaly, že podmínky se rychle zhoršují, a vyzvaly obyvatele, aby zůstali v bezpečí.
Severní Mariany zasáhl supertajfun Sinlaku, přinesl záplavy a ničil
před 1 hhodinou|Zdroj: Reuters, Daniel Válek