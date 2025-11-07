Tajfun si ve Vietnamu vyžádal pět životů, na Filipínách už 188

Pět mrtvých si zatím ve Vietnamu vyžádal tajfun Kalmaegi, který stomilionovou zemi zasáhl ve čtvrtek, píše agentura AFP. Na Filipínách počet obětí živlu stoupl na 188, dodala.
Ve Vietnamu byla silně postižena střední část země a právě z tamních provincií Gia Lai, Quang Ngai a Dac Lak jsou hlášeni mrtví. V provincii Gia Lai se zřítilo více než padesát domů a také most, v provincii Dac Lak přišly o střechu nad hlavou téměř tři tisíce lidí.
Vietnamské úřady předem vyzvaly v provincii Gia Lai k evakuaci na 350 tisíc obyvatel a v celé zemi mimo jiné uzavřely šest letišť.
Ještě horší dopady má Kalmaegi na Filipínách, kde udeřil v noci na úterý. Počet potvrzených obětí tam od čtvrtka stoupl o dalších 74. Stále se pohřešuje 135 lidí. V zemi nadále platí stav nouze. Tajfun Kalmaegi je co do počtu obětí největší živelní pohroma, která letos Filipíny zasáhla.
Kalmaegi souvisí s klimatickými změnami
Tajfun Kalmaegi řádí během klimatické konference v brazilském městě Belém. Svolal ji brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva a účastní se jí delegáti z více než 190 zemí.
Vědci tvrdí, že neschopnost světových lídrů kontrolovat emise skleníkových plynů vede k čím dál tím silnějším bouřím. „Teploty mořské hladiny v západní části severního Pacifiku i v Jihočínském moři jsou mimořádně vysoké,“ uvedl dle Reuters výzkumník extrémních povětrnostních jevů z londýnského Granthamova výzkumného institutu pro změnu klimatu a životní prostředí Ben Clarke.