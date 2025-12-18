Izrael udeřil na Libanon, zatímco v Paříži běžela diplomatická jednání


Izrael provedl sérii intenzivních útoků na území jižního a severovýchodního Libanonu, které podle deníku L'Orient-Le Jour zranily nejméně čtyři lidi. Jeruzalém uvedl, že pouze cílil na infrastrukturu militantního teroristického šíitského hnutí Hizballáh. Děje se tak v den diplomatických jednání mezi zástupci Libanonu, Saúdské Arábie, Spojených států, Francie a mírové mise OSN v Libanonu (UNIFIL), kteří v Paříži rokovali o finálním odzbrojení Hizballáhu, informuje ve čtvrtek agentura Reuters.

Izraelské nálety mířily dle agentury NNA na několik regionů v jižním Libanonu. Jeden z útoků měl zasáhnout automobil ve vesnici Tajbé a zranit mimo jiné pracovníky státní elektrické společnosti EDL. Na místě jsou prý nejméně čtyři zranění. Některé nálety cílily daleko od izraelských hranic a také poblíž města Hermel v hornaté oblasti Bikáa na severovýchodě sousední země.

V době útoků se uskutečnilo již druhé diplomatické zasedání, jehož se mimo jiné zúčastnil velitel libanonské armády, generál Rodolph Hajkal. Jednání se týkalo dodržování mírové dohody podepsané mezi Libanonem a Izraelem loni 27. listopadu, kterou izraelská armáda dle Libanonu opakovaně porušuje.

Hlavním tématem schůzky bylo odzbrojení Hizballáhu, který má dle dohody do konce letošního roku odevzdat zbraně v oblasti mezi izraelsko-libanonskou hranicí a řekou Lítání. Libanonská armáda by tak získala výhradní kontrolu nad ozbrojenými silami na jihu země. Jeruzalém nicméně zpochybňuje snahy libanonské armády o odzbrojení Hizballáhu, píše agentura Reuters.

Mluvčí francouzského ministerstva zahraničí Pascal Confavreux po čtvrteční diplomatické schůzce sdělil, že účastníci jednání se dohodli na důsledném zdokumentování snah libanonské armády o odzbrojení Hizballáhu a také na posílení stávajícího mechanismu mírové dohody.

Další konference v únoru

Vzhledem k obavám z rozpadu křehkého příměří si představitelé zúčastněných zemí kladli za cíl podpořit proces odzbrojení a odradit Izrael od další eskalace konfliktu. Strany se rovněž dohodly na uspořádání další konference v únoru 2026, jejímž cílem má být posílení libanonské armády, uvedl Confavreux.

Jelikož libanonská armáda nemá dostatečnou kapacitu na odzbrojení Hizballáhu, cílem by bylo posílit stávající mechanismus příměří francouzskými, americkými a případně dalšími vojenskými jednotkami spolu s mírovými silami OSN, píše Reuters.

Mezi Izraelem a Libanonem přes rok platí příměří, které však nevedlo k úplnému zastavení bojů ze strany Izraele. Armáda a letectvo židovského státu stále útočí na Libanon a tvrdí, že údery míří na hnutí Hizballáh. To se podle Izraele snaží obnovit své vojenské kapacity výrazně zasažené loňskými boji. Tato snaha porušuje podmínky příměří, tvrdí dále Jeruzalém. Vláda v Bejrútu oponuje, že se jedná o narušování libanonské svrchovanosti.

Samotný Hizballáh, který ostřeloval Izrael od října 2023 do loňského listopadu, odmítá požadavek libanonské vlády na odzbrojení. Podle něj by se tak jen oslabila libanonská schopnost vzdorovat vojenským útokům ze sousední země. Na odzbrojení Hizballáhu tlačí nejen Izrael, ale i Spojené státy.

