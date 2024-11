Bejrút si zvyká na první dny příměří

„I když je všechno zničené, stejně jsme vyhráli, protože jsme se mohli vrátit domů,“ říká obyvatelka Bejrútu Rím Hamúdová. Množství lidí se však nemá kam vrátit. Nejde jen o střechu nad hlavou, ale taky o živobytí. Například bistro Alího Hmediho je sevřené ve změti betonu. „Příměří nevydrží. Nejsme s ním spokojeni ani my, ani Izraelci,“ říká.

Čtvrť Basta u samého centra Bejrútu Izrael bombardoval týden před uzavřením příměří. Místní obyvatelka Asma tvrdí, že před náletem, který srovnal se zemí sousední budovu, je nikdo nevaroval. „Manžela a mě vytáhli zpod sutin,“ popsala. Vedle hlavy jí v ložnici ležel šrapnel – část rakety.

Lidé pokračují v uklízení trosek a snaží se zachránit vše, co má pro ně nějakou hodnotu. Například Ibrahim o svůj majetek ve zničené ulici přišel. O politice v napjaté atmosféře – stejně jako ostatní – mluvit nechce. „Nevím, co se děje, a nikomu nezáleží na našem názoru. Kdo za to všechno ponese zodpovědnost?“ říká.