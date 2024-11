Na sever Izraele se po roce opatrně vrací život

Díky příměří uzavřenému mezi židovským státem a libanonským teroristickým hnutím Hizballáh se zhruba šedesát tisíc Izraelců ze severu země může zhruba po roce vrátit do svých domovů. Běžný život se ale obnovuje pomalu, zjistil v oblasti blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek.

Penzista Max bydlel ve třetím patře činžáku v severoizraelské obci Kirjat Šmona. Víc než rok ale do bytu nikdo nevkročil. „Jsme tu poprvé. Je to byt mého syna a chci se podívat, v jakém je stavu,“ řekl Izraelec štábu ČT, který jej doprovázel.

Štáb ČT se vydal i přímo k hranici, do městečka Metula. Silnici po cestě pokrývalo bahno a rýhy od vojenské techniky. Na polích stále ještě parkovaly izraelské tanky, místy stály také obrněné armádní buldozery.

Nákladné opravy

Do samotné Metuly někdo nesmí a někdo ani zatím nechce. Jeden z místních obyvatel Maoz Baruch má dům hned u hranice. Okna, střecha i stropy jsou poničené. Opravit by šly, ale chybí peníze. „Dostáváme jako kompenzaci jen šest tisíc šekelů měsíčně. A z toho nezaplatíme investice,“ konstatoval Maruch.

Zatím bydlí v chatce v kempu, na svůj původní domov se ani nechce jít podívat. „Starosta nám řekl, ať tam raději ani nechodíme, protože infrastruktura je zničená,“ uvedl Baruch.

Sirény a zvuky války na severu židovského státu utichly. Příroda jako by dávala najevo, že vše je zase v normálu. Pozornější pohled na krajinu i do duší lidí ale ukazuje, že to zdaleka v pořádku není.