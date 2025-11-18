Izrael zasáhl uprchlický tábor v Libanonu. Tvrdí, že terčem bylo středisko Hamásu

Izraelský vzdušný úder na uprchlický tábor u pobřežního města Sidón na jihu Libanonu večer zabil jedenáct lidí a další čtyři zranil, oznámilo podle tiskových agentur libanonské ministerstvo zdravotnictví. Izraelská armáda úder vzápětí potvrdila a uvedla, že jeho terčem byli příslušníci palestinského teroristického hnutí Hamás, kteří měli podle ní v hustě zalidněném táboře své výcvikové středisko.
Libanonská státní agentura NNA napsala, že auto zaparkované u mešity v uprchlickém táboře Ajn Hilva na předměstí města Sidón zasáhl dron. Hamás se k útoku bezprostředně nevyjádřil.
Izraelská armáda oznámila, že příslušníci Hamásu v táboře využívali „vojenský komplex“ k plánování a provádění teroristických útoků proti jejím vojákům a proti Izraeli. „Armáda bojuje proti usazování Hamásu v Libanonu a v boji proti teroristům Hamásu bude pokračovat, ať už působí kdekoli,“ dodala v prohlášení.
Údery proti Hamásu, s nímž Izrael v říjnu uzavřel příměří ve válce v Pásmu Gazy, na území Libanonu jsou poměrně vzácné. V červenci byl při útoku v Tripolisu zabit významný velitel Hamásu, jiný velitel hnutí zahynul při úderu v květnu rovněž v Sidónu, připomněl server The Times of Israel.
Mezi Izraelem a Libanonem již téměř rok platí příměří, navzdory tomu však izraelská armáda podniká opakovaně útoky na cíle v sousedním státě, ty mají však většinou spojitost s tamním teroristickým hnutím Hizballáh. Íránem podporované šíitské hnutí se podle Izraele snaží obnovit svou vojenskou přítomnost na jihu Libanonu, což by bylo v rozporu s podmínkami dohody o příměří, které začaly platit loni 27. listopadu.