Nebezpečnou legionellu se na kolejích v Liberci nepodařilo zlikvidovat

„Částečně jsme to čekali, ale doufám, že se to brzy zlepší, protože je to fakt nekomfortní,“ řekl student Matouš Kupec.

Legionella se na libereckých kolejích objevila opakovaně. Naposledy vloni na jaře. „Že by se držela takhle úporně v těch čtyřech blocích i poté, co jsme zahřívali a dodávali tam chemii, to si nepamatuji, že by se dělo,“ řekl mluvčí Technické univerzity Liberec Radek Pirkl.

Rozbor vody trvá deset dnů. To je doba, kdy musí legionella v laboratorních podmínkách vyrůst. Další výsledky rozborů vody bude mít univerzita k dispozici 23. prosince. Plošná opatření plánuje ale také mezi svátky. „Projdeme všechny pokoje a pustíme tam tak na dvě minuty ohřátou vodu na víc než šedesát stupňů. Ze všech těch koncovek bude puštěná voda, aby se legionella zničila,“ dodal mluvčí univerzity.

Bakterie legionelly se podle odborníků nejčastěji vyskytují ve výškových budovách, které stejně jako na kolejích univerzity mají železné vodovodní potrubí.