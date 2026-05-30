Předsedou KSČM se stal Roun, porazil Krajču a vystřídal Konečnou


30. 5. 2026Aktualizovánopřed 26 mminutami|Zdroj: ČTK

Novým předsedou KSČM se stal dosavadní stranický mluvčí Roman Roun. Na uzavřeném sjezdu v pražském Top Hotelu podle informací ČTK porazil v sobotu ve druhém volebním kole místopředsedu komunistické strany Milana Krajču. Roun vystřídal v čele KSČM europoslankyni Kateřinu Konečnou. Roun ČTK řekl, že získal 94 delegátských hlasů, Krajča jich obdržel 82.

Konečná se už o pozici v čele komunistické strany neucházela. Rezignaci ohlásila po loňském volebním neúspěchu hnutí Stačilo!, v němž vedle KSČM figurovali například sociální demokraté.

Zájem o předsednickou pozici KSČM měla podle dřívějších informací pětice lidí. Vedle Rouna a Krajči to byli bývalý poslanec Leo Luzar, předsedkyně pražské organizace komunistické strany Petra Prokšanová a provozovatel internetového kanálu TV Bureš na youtube Petr Bureš z Ústeckého kraje. Místopředsedy komunisté zvolí v nedělní části sjezdu.

KSČM zůstane dle Rouna samostatnou stranou, o volební spolupráci ale bude jednat s dalšími levicovými a vlasteneckými subjekty. „V nejbližších dnech se chci sejít s předsedy či zástupci většiny levicových a vlasteneckých stran v této zemi, kde je možnost volební spolupráce. My už s nimi komunikujeme v rámci přípravy komunálních voleb a samozřejmě se to týká i hnutí Stačilo!,“ přiblížil.

„Nedokázali nás zničit“

Konečná v projevu před 175 delegáty podle stranického webu Naše pravda řekla, že KSČM navzdory volebním neúspěchům neprohrála. „Ačkoliv nás pohřbívali a investovali do toho mnoho peněz a sil, přesto nás nedokázali zničit,“ prohlásila. Ve vystoupení podle webu také kritizovala bývalou vládu Petra Fialy (ODS), a to zejména kvůli ekonomické situaci.

Konec Konečné ve stranickém čele je podle politologa Michala Malého z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pro KSČM výraznou ztrátou. Ačkoli neuspěla ve sněmovních volbách, zůstává jednou z nejviditelnějších osobností tuzemské politiky, sdělil. Nový předseda bude mít dle Malého obtížnější pozici mimo jiné kvůli menší míře veřejné známosti, než jakou měla Konečná. „V tomto smyslu se může ocitnout v situaci podobné vedení Sociální demokracie po nástupu Jiřího Nedvěda. Širší veřejnost jej zkrátka nebude znát,“ uvedl.

Výměna předsedy podle politologa patrně výrazně nezmění postavení KSČM. „Strana je dlouhodobě zatlačena mimo hlavní proud stranické soutěže a je velmi pravděpodobné, že i do budoucna bude odkázána na širší volební či protestní formace podobné projektu Stačilo!,“ podotkl Malý.

Nekončíme, jdeme dál, prohlásila Konečná
Tisková konference hnutí Stačilo!

KSČM vypadla ze sněmovny ve volbách v roce 2021. K návratu do poslaneckých lavic jí o čtyři roky později nepomohl ani projekt Stačilo!, hnutí nezískalo potřebných pět procent hlasů. Komunistická strana nemá zastoupení ani v Senátu.

Konečná stranu vedla od října 2021, kdy vystřídala Vojtěcha Filipa. Do Evropského parlamentu byla zvolena třikrát, naposled před dvěma lety za hnutí Stačilo!. Nyní chce zůstat řadovou členkou.

Do Čech dorazily první bouřky, výstraha platí i pro neděli

Jihozápad Čech odpoledne zasáhly v sobotu první bouřky. Výstraha meteorologů pro Čechy a část Moravy platí pro oba víkendové dny. Doprovázet bouřky může krupobití, přívalový déšť i vítr o rychlosti přes 70 kilometrů za hodinu, vyplývá z výstrahy. V deštích může hlavně v neděli místy spadnout až třicet milimetrů srážek, tedy třicet litrů na metr čtvereční. V důsledku silného větru vyjížděli v sobotu odpoledne hasiči na západě Čech k téměř 20 technickým zásahům, zejména k odstranění stromů. Padající strom na Domažlicku zranil ženu.
Úhrady za zdravotní péči mají vzrůst, podmínkou je dalších 25 miliard od státu

Téměř 610 miliard by v příštím roce mohlo být potřeba na zdravotní péči. Počítá s tím i výsledek hlavní části dohodovacího řízení mezi pojišťovnami, nemocnicemi a dalšími poskytovateli péče. Většina jejich zástupců se dohodla na růstu úhrad o dvě až čtyři procenta. Má to ale podmínku – 25 miliard, o které by se státu zvýšily platby za pojištěnce. Ministerstvo financí ale o tomto kroku ještě nerozhodlo.
Mediálním zákonem od Klempíře už se vláda zabývat nebude, změní současný, řekl ČT Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) ČT řekl, že vláda už se mediálním zákonem předloženým ministrem kultury Otou Klempířem (za Motoristy) kvůli čtyřem stovkám připomínek zabývat nebude. K tomu, abychom převedli financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet, využijeme změnu současného zákona, dodal předseda vlády. Babiš rovněž nevyloučil, že by prezident Petr Pavel nakonec mohl letět na červencový summit NATO do Ankary. Vláda o věci rozhodne 8. června.
Do Jablonného se vrátila lebka svaté Zdislavy, veřejnost ji vidí naposledy

Do baziliky v Jablonném v Podještědí se při Zdislavské pouti v sobotu vrátila nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy. Jejímu předání zástupcům církve přihlížela zaplněná bazilika. Na hlavní bohoslužbu dorazilo několik set lidí včetně policistů, kteří se o nalezení cenné relikvie zasloužili. Přítomní stáli i v uličkách.
Nejdřív nevěřili, že ji vyprostí. Experti popsali záchranu relikvie z betonu

Přes šestnáct hodin trvalo restaurátorům Blance Valchářové a Michalu Velíškovi lebku svaté Zdislavy vyprostit z betonu, do kterého ji zalil zloděj. Relikvii ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku v úterý 12. května večer a chtěl ji pohřbít do řeky. V tom mu zabránil rychlý zásah policie. Očištěnou a zrestaurovanou lebku v sobotu restaurátoři předali arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi při hlavní mši na Zdislavské pouti v Jablonném.
VideoPolitické spektrum: HOP Hydra, JIHOČEŠI 2012, JaSaN

Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 30. května přijali Libor Maleček (Hnutí občanů a podnikatelů – HOP Hydra), Radek Pileček (JIHOČEŠI 2012), Vladimír Štěpán (Jasný Signál Nezávislých – JaSaN). Debatu moderovala Štěpánka Martanová.
VideoHosté Událostí, komentářů debatovali o zablokování sněmovny

Sněmovna v pátek nedokončila žádný z plánovaných bodů. Opozice jednání protahovala dlouhými projevy. Na žádost ANO pak komora odložila i projednávání novely stavebního zákona. Podle Marka Bendy (ODS) bude opozice blokovat sněmovnu tak dlouho, dokud koalice nesplní předchozí dohody. Poslankyně Zuzana Ožanová (ANO) v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským uvedla, že obstrukční praktiky považuje za součást demokracie, ale domnívá se, že bude možné dosáhnout domluvy. Podle poslance Michala Zuny (TOP 09) již některým zástupcům opozice „přetekla trpělivost“, je dle něj na vládní koalici, aby sněmovnu odblokovala. Poslankyně Lenka Martínková Španihelová (Piráti) vidí problém mimo jiné v tom, že opozice podle ní nemá dostatek prostoru v interpelacích. „Ukazuje se, jak je nezbytné a důležité, aby se změnil jednací řád, protože tam jsou ty brzdy, které zpomalují jednání,“ míní poslankyně Renata Vesecká (za Motoristy).
