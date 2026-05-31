„Určitě to není dobrý signál. Jestliže něco organizujeme a jsme lídrem projektu, měli bychom se tak také chovat,“ řekl bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý o přístupu současné vlády k muniční iniciativě pro Ukrajinu. V současné době na ni Česko žádné peníze nepřispívá a věnuje se její správě. „Každý člověk by měl jít příkladem. Čím více se budeme blížit ke splnění našich závazků, tím lépe se budou přesvědčovat partneři,“ dodal bývalý ministr obrany Karel Kühnl v Nedělní debatě.
Hosté hovořili také o bezpečnostní situaci v kontextu ruské invaze na Ukrajinu, obranyschopnosti Evropy a českém plnění závazků NATO. Tématem byl i spor českých představitelů o účasti na summitu Severoatlantické aliance. Diskuzi moderoval Martin Řezníček.