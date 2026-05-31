Policie by mohla mít povinnost uvádět u cizinců, kteří spáchají trestný čin, jejich státní příslušnost. Navrhuje to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO). Podle něj není důvod ji tajit. Snížila by se tak prý míra spekulací o národnosti pachatelů. Předsedkyně ústavně-právního výboru Renáta Vesecká (za Motoristy) míní, že pachatelé trestných činů si „tu ochranu nezaslouží“. Výjimka by platila v případech, kdy by zveřejnění mohlo ohrozit další vyšetřování. Někteří opoziční poslanci ke změně ovšem nevidí důvod. „Je to diskriminační a nelidské,“ kritizuje návrh exministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS).