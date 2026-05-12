Policie varuje před dalším trikem podvodníků. Oběti se mohou zaplést do praní peněz

Pražská policie varovala před dalším způsobem, jak se pachatelé snaží legalizovat peníze z trestné činnosti. Pod záminkou zablokovaného účtu nebo toho, že účet vůbec nemají, za finanční odměnu lidi požádají, zda si mohou nechat třeba výdělek poslat na jejich účet a poté si peníze vybrat z bankomatu. Jde ale o finance z falešných investic nebo podvodů a i za zmíněnou pomoc s jejich legalizací hrozí lidem až rok vězení, upozornil na webu policejní mluvčí Jan Daněk.
Podvodníci dle policie zneužívají důvěry, jazykové bariéry nebo složité životní situace lidí, které oslovují přes sociální sítě, komunikační aplikace nebo i osobně.
„Upozorňujeme na případy, kdy se lidé často z neznalosti dopouštějí trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, a to i v jeho nedbalostní formě. Tento trestný čin spočívá v tom, že osoba pomůže ukrýt, převést, přechovat nebo zastřít původ peněz, které pocházejí z trestné činnosti. K tomu může dojít i tehdy, kdy si dotyčný není vědom, že se jedná o nelegální prostředky,“ konstatoval mluvčí.
Zmínil kauzu pracovnice v hotelu na Václavském náměstí. Seznámila se s cizím mužem, který pocházel ze stejné země jako ona a kterému umožnila využít svůj bankovní účet. Na ten jí dorazilo 200 tisíc korun, které si muž ihned vybral v hotovosti z bankomatu. Podle zjištění policie to ale byly prostředky pocházející z podvodu. „Žena tak z nedbalosti umožnila legalizovat peníze pocházející z trestné činnosti. Soud ji uznal vinnou a uložil jí podmíněný trest odnětí svobody v délce pěti měsíců,“ sdělil Daněk.
Zejména cizince pachatelé podle mluvčího přesvědčují k využití jejich účtu s legendou, že hledají práci, ale zaměstnavatel při pohovoru požaduje kvůli výplatě mzdy přístup k bankovnímu účtu, který však zatím nemají.
Už dřív policisté uvedli, že podvodníci ve snaze legalizovat peníze slibují lidem přivýdělek za testování bankovních aplikací. Brigádníkům dají za úkol založit si účet u banky přes její oficiální aplikaci a napsat recenzi, jak se jim s aplikací pracovalo. Zároveň ale musí podvodníkům poslat číslo nově založeného účtu a přístupové údaje. Podvodníci vše následně využijí k legalizaci peněz z jiných podvodů. Také v těchto případech lidem, kteří s podvodníky spolupracují, hrozí podle policie stíhání.