Policie varuje před dalším trikem podvodníků. Oběti se mohou zaplést do praní peněz


před 51 mminutami|Zdroj: ČTK

Pražská policie varovala před dalším způsobem, jak se pachatelé snaží legalizovat peníze z trestné činnosti. Pod záminkou zablokovaného účtu nebo toho, že účet vůbec nemají, za finanční odměnu lidi požádají, zda si mohou nechat třeba výdělek poslat na jejich účet a poté si peníze vybrat z bankomatu. Jde ale o finance z falešných investic nebo podvodů a i za zmíněnou pomoc s jejich legalizací hrozí lidem až rok vězení, upozornil na webu policejní mluvčí Jan Daněk.

Podvodníci dle policie zneužívají důvěry, jazykové bariéry nebo složité životní situace lidí, které oslovují přes sociální sítě, komunikační aplikace nebo i osobně.

„Upozorňujeme na případy, kdy se lidé často z neznalosti dopouštějí trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, a to i v jeho nedbalostní formě. Tento trestný čin spočívá v tom, že osoba pomůže ukrýt, převést, přechovat nebo zastřít původ peněz, které pocházejí z trestné činnosti. K tomu může dojít i tehdy, kdy si dotyčný není vědom, že se jedná o nelegální prostředky,“ konstatoval mluvčí.

Zmínil kauzu pracovnice v hotelu na Václavském náměstí. Seznámila se s cizím mužem, který pocházel ze stejné země jako ona a kterému umožnila využít svůj bankovní účet. Na ten jí dorazilo 200 tisíc korun, které si muž ihned vybral v hotovosti z bankomatu. Podle zjištění policie to ale byly prostředky pocházející z podvodu. „Žena tak z nedbalosti umožnila legalizovat peníze pocházející z trestné činnosti. Soud ji uznal vinnou a uložil jí podmíněný trest odnětí svobody v délce pěti měsíců,“ sdělil Daněk.

Zejména cizince pachatelé podle mluvčího přesvědčují k využití jejich účtu s legendou, že hledají práci, ale zaměstnavatel při pohovoru požaduje kvůli výplatě mzdy přístup k bankovnímu účtu, který však zatím nemají.

Už dřív policisté uvedli, že podvodníci ve snaze legalizovat peníze slibují lidem přivýdělek za testování bankovních aplikací. Brigádníkům dají za úkol založit si účet u banky přes její oficiální aplikaci a napsat recenzi, jak se jim s aplikací pracovalo. Zároveň ale musí podvodníkům poslat číslo nově založeného účtu a přístupové údaje. Podvodníci vše následně využijí k legalizaci peněz z jiných podvodů. Také v těchto případech lidem, kteří s podvodníky spolupracují, hrozí podle policie stíhání.

Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

Disciplinární komise kvůli nedohranému fotbalovému derby se Spartou potrestala klub SK Slavia Praha nejvyšší možnou pokutou 10 milionů korun, odehráním čtyř utkání bez přítomnosti diváků a kontumační prohrou 0:3. Sobotní duel v Edenu byl předčasně ukončen za stavu 3:2 pro domácí kvůli vniknutí slávistických fanoušků na hřiště a napadení několika hráčů soupeře. Sparta dostala pokutu 600 tisíc korun za výtržnosti fanoušků, kteří mimo jiné poničili zařízení stadionu.
Policie zasahovala v Ústřední vojenské nemocnici i jinde. Zadržela jedenáct lidí

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadržela při úterní razii v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) a na dalších místech jedenáct lidí. Podezírá je ze zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti, dále z podvodu, přijímání úplatků, podplácení, padělání lékařských zpráv a vystavování nepravdivých posudků.
Mrazy zničily půlku úrody, škody půjdou do stamilionů, odhadují ovocnáři

Dubnové mrazy v sadech tuzemských pěstitelů podle předběžných odhadů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun, řekl v úterý předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.
Nezaměstnanost v dubnu mírně klesla, volných míst přibylo

Nezaměstnanost v tuzemsku v dubnu klesla oproti březnu o desetinu procentního bodu na 4,9 procenta. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezonní práce. Úřady práce evidovaly 364 472 uchazečů, přibližně o osm tisíc méně než v březnu. Volných míst přibylo zhruba o tři tisíce na 94 483.
Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

Policie odložila trestní oznámení na poslance Filipa Turka (za Motoristy) ze strany jeho bývalé přítelkyně, která ho vinila z letitého domácího násilí, vyhrožování střelnou zbraní a v jednom případě i ze znásilnění. Policisté věc odložili kvůli promlčení trestní odpovědnosti. Rozhodnutí dosud není pravomocné, protože si proti němu žena podala stížnost.
VideoNa Broumovsku se někdo zbavuje cenných plemen psů, popsali Reportéři ČT

Na Broumovsku v česko-polském pohraničí se někdo opakovaně zbavuje psů. Zvířata neznámého původu se objevují v okolí příhraničních obcí. Jde o cennější plemena, konkrétně shiba-inu a kavalír king Charles, která patří k těm často chovaným v nelegálních množírnách. Proto je pravděpodobné, že právě z takových množíren pocházejí. Správkyně útulku v Broumově Jana Slováková se domnívá, že majitel psů se zvířat zbavuje, protože mu nepřinášela zisk. Vyšetřování ale zatím nevedlo ke konkrétnímu výsledku. O tématu pro Reportéry ČT natáčel Tomáš Vlach.
Soud pravomocně uložil řidiči tramvaje prospěšné práce za konflikt s Ukrajinci

Za loňský konflikt s cestujícím ukrajinským párem potvrdil soud řidiči tramvaje Danielu Bejvlovi dvě stě hodin obecně prospěšných prací. Nařídil mu také podrobit se programu sociálního výcviku, páru musí rovněž uhradit odškodné 55 tisíc korun. Rozhodnutí odvolacího Městského soudu v Praze je pravomocné. Bejvl v minulosti vinu popřel, úterní rozhodnutí nekomentoval.
