Letošní březen je nejhorší měsíc v historii z hlediska kybernetické kriminality


14. 4. 2026Aktualizovánopřed 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Případů kybernetické kriminality v březnu meziročně přibylo o 37 procent. Kriminalisté za březen evidují rekordních 2533 případů, sdělil mluvčí Policejního prezidia ČR Ondřej Moravčík. Pro uživatele internetu jsou nejrizikovější podvodní bankéři nebo policisté. Ti od začátku roku způsobili škodu za 322 milionů korun.

Nejčastějšími oběťmi jsou ženy, průměrný věk obětí je 46 let. Pachatelé nejvíc útočí prostřednictvím mobilního telefonu, uvedla policie na síti X.

„Máme tu smutný rekord. Letošní březen je nejhorším měsícem v historii z pohledu kybernetické kriminality,“ informovalo prezidium. „Tímto tempem dosáhneme loňských hodnot již v polovině října,“ doplnili policisté.

Od začátku roku evidují kriminalisté 6322 případů kybernetické kriminality. Za první tři měsíce roku 2025 spáchali podvodníci na internetu 4766 trestných činů. Za celý loňský rok se na internetu odehrálo 21 137 případů kyberkriminality.

Nejvíc případů tvoří podle mluvčího různé druhy podvodů, kterých bylo od začátku roku spácháno kolem 3500. Z toho se falešní bankéři a policisté dopustili 728 podvodů. Nejvyšší škoda v jednom případě činila 24 milionů korun. Průměrná škoda na jednu oběť je 721 546 korun.

Nesdělujte své platební údaje, radí policie

Nejrizikovějším nástrojem je podle kriminalistů mobilní telefon. „Prosíme, nesdělujte nikomu své údaje o kartě, policistům či bankéřům přes telefon žádné peníze neposílejte a jakékoliv podezřelé hovory hned ukončete,“ varovali na síti X.

Kyberkriminalita je podle policie trestná činnost, která je páchána v prostředí informačních a komunikačních technologií včetně počítačových sítí. Zahrnuje mimo jiné hacking, což je neoprávněný přístup k počítačovému systému, různé druhy podvodů mířených na jednotlivce i firmy a jejich zaměstnance, podvodné e-shopy, porušování autorských práv, mravnostní trestné činy včetně kuplířství a obchodování s lidmi nebo vydírání a pronásledování neboli stalking.

První kroky k zestátnění ČEZu udělá stát na valné hromadě firmy v červnu, řekl Babiš

První kroky k zestátnění energetické společnosti ČEZ provede stát na letošní valné hromadě firmy v červnu. Novinářům to řekl premiér Andrej Babiš (ANO), konkrétní opatření ale nespecifikoval. Potvrdil, že nadále platí vládní plán na plné ovládnutí ČEZu, podle něj je to nutné pro lepší kontrolu vývoje cen energií a dalšího rozvoje energetického sektoru. Zestátnění chce stihnout do konce volebního období v roce 2029.
Ministerstvo obrany tvrdí, že nezakázalo armádě zveřejnit rozhovor s Pavlem

Ministerstvo obrany tvrdí, že nezakázalo armádě zveřejnit rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem, který byl natočený v rámci podcastu Kamufláž. Armáda podle úřadu čekala na založení nového samostatného YouTube kanálu. Video mělo vyjít podle avizovaných informací na sociálních sítích 7. dubna, na posluchačských platformách se ale neobjevilo, protože podle webu Aktuálně.cz zasáhlo ministerstvo.
Pospíšil svědčil v kauze Dozimetr. Nebyl si prý vědom ničeho nezákonného

Poslanec a bývalý náměstek pražského primátora Jiří Pospíšil (TOP 09) u úterního hlavního líčení v kauze Dozimetr uvedl, že si nebyl vědomý ničeho nezákonného. Dělal pouze politická rozhodnutí. Pospíšil, který se několikrát setkal s hlavním obžalovaným v případě rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku (DPP), zlínským podnikatelem Michalem Redlem, vystupuje u soudu jako svědek.
VideoBez povolení a pod cizím jménem. Reportéři ČT rozkrývají nelegálně ordinující zubaře

V Česku nadále kvete výhodný byznys s pololegálními nebo nelegálními zubními ordinacemi. Často v nich působí lékaři, kteří nemají povolení k samostatnému výkonu zubní praxe a používají jméno, které ve skutečnosti patří jinému lékaři, jenž má vše v pořádku. Ordinace zastřešují odborní zástupci – doktoři a členové stomatologické komory, kteří bývají v důchodovém věku. Na nelegálně ordinující zubaře upozorňovali Reportéři ČT už loni na podzim. Nyní ale zjistili, že situace je ještě horší. Natáčeli Jevhenija Vachničenko a Petr Vodseďálek.
Pro Magyara bude těžké naplnit sliby, říká Petříček. Dle Kotena se může stát kopií Orbána

„Péter Magyar možná v budoucnu může být určitou kopií Viktora Orbána, i když na některé věci může mít jiné názory,“ prohlásil v Událostech, komentářích místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten (SPD). Podle bývalého ministra zahraničí a současného poradce prezidenta Petra Pavla Tomáše Petříčka je otázkou, jak předseda vítězné strany Tisza dostojí velkým očekáváním. Debaty moderované Terezou Řezníčkovou se účastnili také exministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL) a někdejší ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN).
VideoNa Písecku testují drony k ochraně kritické infrastruktury či záchraně lidí

Výzkumníci z Českého vysokého učení technického (ČVUT) testují na Písecku drony, které mohou pomáhat v krizových situacích, jako jsou živelné pohromy, hledání ztracených lidí či krize v elektrárnách. Stroje dokážou létat i bez signálu GPS a naprostá většina komponentů by měla být česká. „Většina evropských výrobců je na Číně dost závislá, ale všichni to teď chápou a snaží se do posledního kabelu vyvíjet tuzemsky nebo v okolí,“ vysvětluje vedoucí výzkumné skupiny Martin Saska. Vývojáři chtějí mít jistotu, že nejsou v dronech špionážní čipy a že je budou schopní kompletně vyrobit i v době, kdy bude na světovém trhu problém s dodávkami.
Sněmovna by mohla zrychleně projednat zákon k regulaci cen pohonných hmot

Poslanci by mohli v úterý projednat zrychleně ve stavu legislativní nouze návrh zákona, který by vládě umožnil regulovat ceny pohonných hmot nařízením. Řádná dubnová schůze dolní komory začne odpoledne. Opět se očekávají opoziční snahy o doplnění či úpravy jejího programu.
