Letošní březen je nejhorší měsíc v historii z hlediska kybernetické kriminality

Případů kybernetické kriminality v březnu meziročně přibylo o 37 procent. Kriminalisté za březen evidují rekordních 2533 případů, sdělil mluvčí Policejního prezidia ČR Ondřej Moravčík. Pro uživatele internetu jsou nejrizikovější podvodní bankéři nebo policisté. Ti od začátku roku způsobili škodu za 322 milionů korun.
Nejčastějšími oběťmi jsou ženy, průměrný věk obětí je 46 let. Pachatelé nejvíc útočí prostřednictvím mobilního telefonu, uvedla policie na síti X.
„Máme tu smutný rekord. Letošní březen je nejhorším měsícem v historii z pohledu kybernetické kriminality,“ informovalo prezidium. „Tímto tempem dosáhneme loňských hodnot již v polovině října,“ doplnili policisté.
Od začátku roku evidují kriminalisté 6322 případů kybernetické kriminality. Za první tři měsíce roku 2025 spáchali podvodníci na internetu 4766 trestných činů. Za celý loňský rok se na internetu odehrálo 21 137 případů kyberkriminality.
Nejvíc případů tvoří podle mluvčího různé druhy podvodů, kterých bylo od začátku roku spácháno kolem 3500. Z toho se falešní bankéři a policisté dopustili 728 podvodů. Nejvyšší škoda v jednom případě činila 24 milionů korun. Průměrná škoda na jednu oběť je 721 546 korun.
Nesdělujte své platební údaje, radí policie
Nejrizikovějším nástrojem je podle kriminalistů mobilní telefon. „Prosíme, nesdělujte nikomu své údaje o kartě, policistům či bankéřům přes telefon žádné peníze neposílejte a jakékoliv podezřelé hovory hned ukončete,“ varovali na síti X.
Kyberkriminalita je podle policie trestná činnost, která je páchána v prostředí informačních a komunikačních technologií včetně počítačových sítí. Zahrnuje mimo jiné hacking, což je neoprávněný přístup k počítačovému systému, různé druhy podvodů mířených na jednotlivce i firmy a jejich zaměstnance, podvodné e-shopy, porušování autorských práv, mravnostní trestné činy včetně kuplířství a obchodování s lidmi nebo vydírání a pronásledování neboli stalking.