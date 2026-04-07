Podvodníci na telefonu letos připravili lidi už o skoro čtvrt miliardy


Lidé už letos přišli kvůli podvodným telefonátům o téměř čtvrt miliardy korun. Zloději vydávající se za bankéře nebo policisty přesvědčí oběti, aby převedly své úspory na jiný účet. Výjimkou nejsou ani milionové sumy.

„Od začátku roku evidujeme přes 480 případů a celková škoda dosahuje skoro čtvrt miliardy korun,“ uvedl mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.

Ústecké kriminalisty teď třeba zaměstnává případ ženy, která takto přišla o 24 milionů. Přesvědčily ji snímky dokumentů a padělaného průkazu zaslané přes WhatsApp.

„Policie ani Česká národní banka, proboha, nikdy nebude tímto způsobem komunikovat a chtít jakékoliv manipulace s financemi,“ dodal policejní mluvčí.

Terčem se může stát každý. Jak se bránit pokusům o bankovní podvod?
Bankéř nebude chtít PIN ani kód

Skutečný pracovník banky nikdy nechce podle mluvčího České bankovní asociace Radka Šalši po klientovi PIN ani číslo karty včetně ověřovacího kódu, protože to zkrátka nepotřebuje.

Cílem podvodníků je vyvolat v oběti strach a navodit pocit časové tísně. Hovory trvají i několik hodin, během nich se střídají podvodníci v různých rolích. „Když si nejste jistí, zavěste a zavolejte do své banky a hned zjistíte, jestli vám skutečně někdo volal,“ doplnil Šalša.

Zločinci své metody neustále zdokonalují a opírají se o zázemí call center v zahraničí. V případě kyberkriminality je objasněnost obecně výrazně nižší než u ostatních zločinů. U podvodných telefonátů dopadnou vyšetřovatelé zhruba patnáct procent pachatelů. Šance, že okradení získají své peníze zpět, je ale podle policie mizivá.

Bezpečnostní systémy bank na podezřelé transakce upozorňují. Jen loni klientům zachránily dvanáct miliard korun. Dvě miliardy ale skončily v rukou podvodníků.

Podvodníci rozšiřují triky, jak vylákat peníze od klientů bank
Ministerstvo financí poprvé zveřejní maximální ceny paliv na další den

Ministerstvo financí v úterý poprvé zveřejní maximální ceny pohonných hmot na následující den, tedy na středu. Je to součást balíčku opatření, o kterých minulý týden rozhodla vláda kvůli vysokým cenám paliv. Dalšími kroky jsou zastropování marží distributorů pohonných hmot a snížení spotřební daně na naftu. Ceny paliv od začátku března výrazně zvyšuje konflikt na Blízkém východě.
VideoZavřené obchody během svátků. Možností nakoupit ale přibývá

Velikonoční pondělí bylo zavíracím dnem pro obchody nad 200 metrů čtverečních. Možností, kde nakoupit, ale přibývá. A lidé je ve velkém využívají. Prodeje ve srovnání s běžnými dny rostou až o desítky procent. Jako obchod fungují například čerpací stanice, lidé si také nechávají potraviny dovážet z on-line obchodů. Velký rozvoj zažívají prodejny s možností bezobslužného provozu. Počet podobných prodejen by se letos mohl přiblížit ke dvěma stům. Dalším dnem, kdy si lidé v obchodech s plochou nad 200 metrů čtverečních nenakoupí, bude 8. květen.
Dražší paliva i asfalt mohou ovlivnit a zpozdit dopravní stavby

Firmy budující dopravní infrastrukturu jsou v nejistotě. Kvůli dopadům války na Blízkém východě dostává Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) od zhotovitelů napříč projekty upozornění, že současná situace je těžko předvídatelná. Stavební společnosti hlásí výrazné zdražování paliv i asfaltu. U klíčové suroviny navíc panují obavy z možného nedostatku. Podle ŘSD by to mohlo stavby prodražit i zpozdit.
Soud poslal do vazby dalšího obviněného kvůli požáru v Pardubicích

Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby dalšího člověka zadrženého v případu zapálení haly zbrojovky LPP Holding. Důvodem jsou podle soudu obavy, aby obviněný neutekl, neovlivňoval svědky a neopakoval trestní činnost. Na síti X to oznámila policie. Nově vazebně stíhaným je cizinec, vyplynulo z vyjádření zástupců soudu a Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Praze. Podle soudce Karla Gobernace si obviněný nechal lhůtu pro podání stížnosti proti vzetí do vazby.
VideoBohnice jako první psychiatrická nemocnice v Česku zavedly paliativu

Pražské Bohnice jako první psychiatrická nemocnice v Česku zavedly paliativu – péči jinak běžnou u nevyléčitelných onkologických pacientů nebo na JIP. S vážnou duševní nemocí žije řada lidí dlouhé roky, diagnóza se prolíná s dalšími, a to všechno představuje pro bohnické zdravotníky novou výzvou. „Otevírají se tady s větší naléhavostí otázky, které se dotýkají lidské důstojnosti. Co vlastně můžeme dělat v jejich životě, aby byl přijatelně dobrý,“ přiblížil základní otázky primář oddělení podpůrné a paliativní péče Psychiatrické nemocnice Bohnice Ondřej Kopecký.
Nafta je v Česku nejdražší za čtyři roky, benzin za skoro 3,5 roku

Nafta je v tuzemsku nyní nejdražší za více než čtyři roky a benzin za skoro 3,5 roku. Za uplynulý týden nejprodávanější benzin Natural 95 zdražil o čtrnáct haléřů na 41,63 koruny za litr a nafta o 34 haléřů na 48,39 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Ceny rostou kvůli zdražování ropy od doby, kdy Izrael a USA 28. února zaútočily na Írán, který v odvetě napadl okolní země.
Teplé dny končí, přijde ochlazení

Po skoro letních nedělních teplotách se tento týden ochladí. V prvních dnech bude maximálně šestnáct stupňů Celsia a koncem týdne nejvýše čtrnáct stupňů. Na severovýchodě země bude propad teplot ještě výraznější. Maximální denní teploty tam mohou klesnout až na osm stupňů. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Celý týden bude převážně jasno s ojedinělými přeháňkami.
