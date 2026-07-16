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Světový šampionát ve fotbale v Mexiku, USA a Kanadě tento týden vrcholí. V aktuálním dílu podcastu Za horizont rozebíráme se spisovatelkou a mexikoložkou Evou Kubátovou nejen sportovní horečku, ale i hlubší vrstvy této fascinující země. Jak se fotbal prolíná s politikou a vlivem kartelů? Co přinese prezidentka Claudia Sheinbaumová a jak by vypadal náš jídelníček bez mexických surovin? Vydejte se s námi za horizont turistických klišé.
Podcast Za Horizont vychází každou středu na iVysílání, YouTube ČT24 a ve všech podcastových aplikacích.