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před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Světový šampionát ve fotbale v Mexiku, USA a Kanadě tento týden vrcholí. V aktuálním dílu podcastu Za horizont rozebíráme se spisovatelkou a mexikoložkou Evou Kubátovou nejen sportovní horečku, ale i hlubší vrstvy této fascinující země. Jak se fotbal prolíná s politikou a vlivem kartelů? Co přinese prezidentka Claudia Sheinbaumová a jak by vypadal náš jídelníček bez mexických surovin? Vydejte se s námi za horizont turistických klišé.

Podcast Za Horizont vychází každou středu na iVysílání, YouTube ČT24 a ve všech podcastových aplikacích.

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VideoMistrovství v Mexiku: Skvělá logistika, Potěmkinovy vesnice a 100 tisíc policistů

Světový šampionát ve fotbale v Mexiku, USA a Kanadě tento týden vrcholí. V aktuálním dílu podcastu Za horizont rozebíráme se spisovatelkou a mexikoložkou Evou Kubátovou nejen sportovní horečku, ale i hlubší vrstvy této fascinující země. Jak se fotbal prolíná s politikou a vlivem kartelů? Co přinese prezidentka Claudia Sheinbaumová a jak by vypadal náš jídelníček bez mexických surovin? Vydejte se s námi za horizont turistických klišé.
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