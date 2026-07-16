USA zřejmě zruší střídání času. Který zůstane, je stále otázkou

Spojené státy míří ke zrušení střídání času. Změnu, kterou podporuje prezident Donald Trump, schválila sněmovna reprezentantů. Jenže zatímco prezident si přeje čas letní, odborníci prosazují ten zimní. I Evropská unie jednotný postoj stále hledá a její snaha už roky vázne na stejném sporu.
Norma nazvaná Zákon na ochranu slunečního svitu míří v USA do Senátu, kde se čekají tvrdé diskuse. Podle zastánců je to hlavní ukončit střídání, protože způsobuje prokazatelné zdravotní komplikace „včetně infarktů, mrtvic, dopravních nehod, změn nálad“, jak vyjmenovává Megan Petrovová z Arizona State University.
Který má zůstat?
Problém amerických zákonodárců je tak stejný, jako mají ti v Bruselu – domluvit se, jestli zvolit čas zimní, nebo letní.
„Evropský parlament konec sezonního střídání času podpořil. Návrh je ale v Bruselu už roky zaseknutý, protože členské země se nedokážou dohodnout, co dál, jaký čas napříč blokem nastavit. A nezdá se, že by se jednání mělo v nejbližší době nějak posunout,“ popsal zpravodaj ČT Petr Obrovský.
Podle vědců, kteří se tématu věnují, je pro lidský organismus výhodnější zimní čas, který označují jako normální, a pokud možno světlejší rána.
„Náš organismus potřebuje pravidelnost a na nastartování ráno potřebuje světlo. (...) Když děti vstávají do tmy, jejich organismus není připravený, nemají tu správnou energii,“ vysvětluje neuroložka Soňa Nevšímalová z Všeobecné fakultní nemocnice.
Pokud se politici nedohodnou na celoevropské úrovni, tak se lidé, kteří vyhlíží konec střídání času, v brzké době nedočkají. Podle aktuálního nařízení vlády bude se bude čas střídat dál nejméně do roku 2031.