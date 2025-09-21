Města v tuzemsku jsou často znečištěná, protože nenabízejí dostatek veřejných toalet. Pro lidi s handicapem jsou přitom ještě důležitější – často totiž rozhodují o tom, jak dlouho, nebo dokonce jestli vůbec se mohou pohybovat venku. Praha teď chystá novou síť veřejných WC.
Nemají jistotu, že se na ně dostanou. Handicapované trápí nedostatek veřejných WC
„Mám špatné vyměšování, nemám to absolutně pod kontrolou, takže jsem se učil si sundat plínu na vozíku. Je to boj. Poprvé jsem to dělal třeba přes hodinu,“ popisuje Václav Mudra, který měl v březnu těžkou nehodu na motorce.
„V důsledku postižení míchy mají (někteří lidé) velké problémy zaprvé vyprázdnit močové cesty, ale na druhou stranu udržet moč,“ vysvětluje přednosta Urologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Roman Zachoval.
To může vést k zánětům i selhání ledvin. Proto Zachoval už deset let dojíždí do Kladrub a pomáhá tamním pacientům problémy vyřešit. Díky tomu a lékům pak řada lidí po úrazu míchy získá nad potížemi kontrolu. „Nicméně stále ještě neexistují všude dostupné toalety,“ podotkl přednosta.
Fronty na WC
Na tento problém upozorňuje i šéfka České asociace paraplegiků Alena Jančíková. Říká, že i když někde bezbariérové toalety jsou, nemá jistotu, že se tam dostane. „Není to jen o tom, že navštíví toaletu jen vozíčkář. Je to toaleta pro všechny,“ upozornila.
Analýza Institutu plánování a rozvoje potvrdila, že třeba v Praze není přístupných toalet dost – a to nejen pro handicapované. Na základě průzkumu bude vypracován návrh nové sítě veřejných WC.
„Je to dvacet čtyři hodin denně, sedm dnů v týdnu přístupný objekt, tento je bezbariérový a odolný tak, aby v městském prostředí mohl fungovat dlouhodobě,“ popsal pro ČT architekt Vojtěch Luxemburk z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy jednu už fungující veřejnou toaletu.
Zapojit by se měly v budoucnu také restaurace a další podniky.