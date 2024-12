„Nesmíme mluvit.“ Město Asadových alavitů po pádu diktátora mlčí

Před válkou prožil Radžar krátký rozmach turistiky. Izraelští i zahraniční cestovatelé tuto lokalitu přímo na hranici obdivovali. To je ale minulostí. Teď tamní obyvatelé zvolili úmyslné mlčení a izolaci. Vjezd do města tak uzavírá brána.

„Nesmíme mluvit. Vydali jsme si zákaz veřejného vyjadřování. Nebudeme nic publikovat,“ prohlásil mluvčí Radžaru Bilál Chatíb. K alavitům patřil i svržený syrský vládce Asad. Na dotaz ČT, jestli až do alavitského města zasahují okolnosti dění v Sýrii, mluvčí odpověděl neurčitě. „Není to hlavní důvod, ale je prostě lepší o ničem nemluvit,“ sdělil.

Navzdory příbuzenským vazbám na Sýrii se většina místních lidí integrovala do izraelské společnosti. Mají občanství židovského státu, chodí také k volbám. Situaci v Sýrii komentovat nechtějí. „Co je mi do Sýrie? My žijeme tady v Izraeli,“ prohlásil jeden z místních s tím, že doufá, že „to tam dopadne dobře“.

Syrské kořeny jsou pro tamní obyvatele už jen rodinnou vzpomínkou. Instinktivní opatrnost ale zůstává. Město tak dál mlčí a čeká, až se blízkovýchodní bouře přežene.