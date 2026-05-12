Pavel a Babiš se dohodli na čtyřech změnách v nominacích velvyslanců


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK
Nahrávám video
Brífink prezidenta Petra Pavla před odletem do Bratislavy
Zdroj: ČT24

Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem (ANO) dohodl v souvislosti s návrhy nových velvyslanců na čtyřech změnách, oznámil před odletem na summity Slavkovského formátu a Bukurešťské devítky. Blíže je nekomentoval. Usnesení ohledně vyslání diplomatů schválila předchozí vláda Petra Fialy (ODS), Babišův kabinet ho ale koncem ledna zrušil. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) tehdy prohlásil, že je chce vybrat znovu, transparentně a v souladu s prioritami nové vlády.

Jména velvyslanců musí podepsat prezident. Pavel na brífinku zopakoval, že respektuje snahu nynějšího kabinetu mít v některých zemích lidi, ke kterým má větší důvěru.

„Nová vláda vyjádřila pochybnost, že by návrh (schválený Fialovou vládou) reflektoval i její priority. Nejdříve měla snahu celý tento balík zrušit, nakonec jsme se s premiérem domluvili tak, že respektuji snahu mít v některých zemích lidi, ke kterým má možná větší důvěru, a domluvili jsme se na čtyřech změnách,“ řekl Pavel.

Pavel zrušil schůzku ústavních činitelů. Bude hledat náhradní termín
Prezident Petr Pavel

Už v polovině března zdůraznil, že původní seznam nových velvyslanců je „ukončeným právním aktem“. „Není tady diskuse o tom, že by měla být vypisována nějaká nová výběrová řízení,“ dodal. Připomněl také, že žádný nový velvyslanec nevyjede do zahraničí a žádný nemůže být odvolán bez podpisu hlavy státu.

Vláda následně schválila doporučení na vyslání šestnácti lidí do vedení velvyslanectví a stálých misí. Podle předchozího Macinkova vyjádření se nominace týkaly Etiopie, Kataru, Indie, Vietnamu, Finska, Egypta, Peru, Portugalska, Černé Hory, Itálie, Chile, Severní Makedonie, USA a stálých misí v New Yorku, Ženevě a Paříži. Jednotlivé návrhy ale odmítl komentovat.

Forejt a Filipi míří do poradního týmu Macinky, zjistil iRozhlas
Petr Macinka, 20. ledna 2026

Výběr redakce

Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

před 9 mminutami
Soudní dvůr EU: Itálie má právo nařídit Metě odškodnit média za použití částí článků

Soudní dvůr EU: Itálie má právo nařídit Metě odškodnit média za použití částí článků

10:57Aktualizovánopřed 32 mminutami
Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

před 3 hhodinami
Obchodníci a potravináři chtějí odklad nařízení o obalech. Resort chystá „non-paper“

Obchodníci a potravináři chtějí odklad nařízení o obalech. Resort chystá „non-paper“

před 4 hhodinami
Skrytá hrozba. Írán může v Hormuzu „zlomit páteř“ globální komunikace

Skrytá hrozba. Írán může v Hormuzu „zlomit páteř“ globální komunikace

před 5 hhodinami
Silné deště a krupobití. Hasiči kvůli bouřkám měli desítky výjezdů

Silné deště a krupobití. Hasiči kvůli bouřkám měli desítky výjezdů

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Některé voliče frustruju, ale neuvrhnu zemi v chaos, odmítl Starmer rezignaci

Některé voliče frustruju, ale neuvrhnu zemi v chaos, odmítl Starmer rezignaci

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Slavia zakáže pyrotechniku i kukly, prohlásil šéf klubu Tvrdík

Slavia zakáže pyrotechniku i kukly, prohlásil šéf klubu Tvrdík

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Policie zasahuje v Ústřední vojenské nemocnici kvůli posudkům, píše Odkryto.cz

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) a vojenská policie zasahují v Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích, uvedl v úterý dopoledne server Odkryto.cz s tím, že případ se týká podezření na falšování zdravotních posudků.
před 4 mminutami

Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

Policie odložila trestní oznámení na poslance Filipa Turka (za Motoristy) ze strany jeho bývalé přítelkyně, která ho vinila z letitého domácího násilí, vyhrožování střelnou zbraní a v jednom případě i ze znásilnění. Policisté věc odložili kvůli promlčení trestní odpovědnosti. Rozhodnutí dosud není pravomocné, protože si proti němu žena podala stížnost.
před 9 mminutami

VideoNa Broumovsku se někdo zbavuje cenných plemen psů, popsali Reportéři ČT

Na Broumovsku v česko-polském pohraničí se někdo opakovaně zbavuje psů. Zvířata neznámého původu se objevují v okolí příhraničních obcí. Jde o cennější plemena, konkrétně shiba-inu a kavalír king Charles, která patří k těm často chovaným v nelegálních množírnách. Proto je pravděpodobné, že právě z takových množíren pocházejí. Správkyně útulku v Broumově Jana Slováková se domnívá, že majitel psů se zvířat zbavuje, protože mu nepřinášela zisk. Vyšetřování ale zatím nevedlo ke konkrétnímu výsledku. O tématu pro Reportéry ČT natáčel Tomáš Vlach.
před 27 mminutami

Soud pravomocně uložil řidiči tramvaje prospěšné práce za konflikt s Ukrajinci

Za loňský konflikt s cestujícím ukrajinským párem potvrdil soud řidiči tramvaje Danielu Bejvlovi dvě stě hodin obecně prospěšných prací. Nařídil mu také podrobit se programu sociálního výcviku, páru musí rovněž uhradit odškodné 55 tisíc korun. Rozhodnutí odvolacího Městského soudu v Praze je pravomocné. Bejvl v minulosti vinu popřel, úterní rozhodnutí nekomentoval.
před 28 mminutami

Nezaměstnanost v dubnu mírně klesla, volných míst přibylo

Nezaměstnanost v tuzemsku v dubnu klesla oproti březnu o desetinu procentního bodu na 4,9 procenta. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezonní práce. Úřady práce evidovaly 364 472 uchazečů, přibližně o osm tisíc méně než v březnu. Volných míst přibylo zhruba o tři tisíce na 94 483.
10:15Aktualizovánopřed 59 mminutami

VideoExpert popsal, jak je to se zodpovědností na školách v přírodě či na výletech

„Škola se nikdy nemůže úplně zprostit odpovědnosti,“ říká o školách v přírodě, školních výletech a zájezdech advokát z právnické fakulty Univerzity Karlovy František Korbel. „Pedagog je odpovědný vždy,“ dodává. Zároveň upozorňuje, že pro zmíněné typy akcí platí různá legislativa. Zmiňuje také, že rodič může vždy odmítnout poslat dítě na jakoukoli akci mimo školu. Podotkl, že obvyklý limit 25 dětí na jednoho pedagogického pracovníka není daný zákonem, ale určuje ho škola v návaznosti na ministerstvo školství. Před akcí trvající přes pět dní musí rodiče dodat potvrzení od lékaře, že dítě je způsobilé se účastnit, a prohlášení o bezinfekčnosti dítěte, které nesmí být starší než den. Ve Studiu 6 v rozhovoru s Jolkou Krásnou expert rozebral i další podrobnosti ohledně škol v přírodě, které je dobré znát.
před 1 hhodinou

Pavel a Babiš se dohodli na čtyřech změnách v nominacích velvyslanců

Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem (ANO) dohodl v souvislosti s návrhy nových velvyslanců na čtyřech změnách, oznámil před odletem na summity Slavkovského formátu a Bukurešťské devítky. Blíže je nekomentoval. Usnesení ohledně vyslání diplomatů schválila předchozí vláda Petra Fialy (ODS), Babišův kabinet ho ale koncem ledna zrušil. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) tehdy prohlásil, že je chce vybrat znovu, transparentně a v souladu s prioritami nové vlády.
před 1 hhodinou

VideoProtest Kerska proti pískovně zčásti uspěl, zjistili Reportéři ČT

Osadu Kersko proslavil film Slavnosti sněženek natočený podle povídek spisovatele Bohumila Hrabala. Zdejší idylu ale vloni narušila zpráva, že společnost HDTS Power chce ve třech blízkých lokalitách těžit štěrkopísek. Místní obyvatelé se obávají, že Kersko přijde o vyhlášenou atmosféru a pískovna ohrozí krajinu. Oblast navíc podle nich není připravená na zvýšenou dopravu. Začali proto podepisovat petice a obrátili se na odbor životního prostředí. Se svým protestem částečně uspěli, protože firma už stáhla svoji žádost o těžbu ve dvou lokalitách, zjistil Karel Vrána z Reportérů ČT.
před 2 hhodinami
Načítání...