Forejt a Filipi míří do poradního týmu Macinky, zjistil iRozhlas

Bývalý šéf hradního protokolu Jindřich Forejt či bývalá velvyslankyně v Sýrii Eva Filipi míří do poradního týmu ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé), zjistil server iRozhlas.cz. Ministr plánuje poradní sbor představit příští týden. Podle serveru zároveň v kabinetu šéfa diplomacie skončili dva pracovníci.
Filipi budoucí angažmá v Černínském paláci redakci potvrdila. Bývalá velvyslankyně platí za expertku na Blízký východ, tři dekády tam postupně vedla velvyslanectví v Iráku, Libanonu, Turecku a Sýrii. Na poslední z těchto misí strávila třináct let a během ní Češi v zemi zastupovali i zájmy USA. V Sýrii po vypuknutí války Filipi zůstala jako jediná západní diplomatka, připomněl iRozhlas.
„V problematice Blízkého východu mohu hodně pomoci, strávila jsem v tom světě třicet let. Ale troufám si myslet, že je potřeba to zařazovat do širšího kontextu. Musíme pohyby ve světě sledovat tak, abychom se jako Česká republika neztrapňovali,“ popsala už dříve případný plán na uchopení své poradní role Filipi v rozhovoru pro server Voxpot, ve kterém ocenila pragmatickou diplomacii Číny a Ruska, a naopak zpochybnila význam české muniční iniciativy.
Její návrat do Černínského paláce kontrastuje s tím, jak se její předchozí kariéra uzavřela. Po dlouholeté službě v nestabilních regionech se s ní předešlý ministr zahraničí Jan Lipavský (ze ODS) nesešel, ani se s ní formálně nerozloučil. V říjnu 2023 jí naopak na konci její mise v Damašku udělil vyznamenání tehdejší syrský diktátor Bašár Asad.
Přizvání ke spolupráci od ministra Macinky si prý diplomatka váží, jeho výkon ve funkci jí imponuje. Macinkova mnohdy pobuřující slova Filipi nevadí. Coby poradkyně mu prý doporučí, aby zúžil agendu. Měl by si podle ní pečlivě vybírat, na jakou cestu vyrazit, kde řečnit a s kým jednat.
Předchozí vedení resortu ji kritizovalo za její zpochybňování odpovědnosti Asadova režimu za chemické útoky proti vlastnímu obyvatelstvu, ani že ho dopředu neinformovala o přijetí vyznamenání od diktátora.
S Macinkou mluví i Forejt
Jindřich Forejt byl za prezidentů Václava Klause a Miloše Zemana celkem dvanáct let šéfem hradního protokolu. V únoru 2017 nastoupil do Institutu Václava Klause.
Před pěti lety jeho život zasáhly vážné zdravotní problémy, které ho limitují dodnes. I proto budoucí součinnost s ministrem Macinkou prý vyhlíží s očekáváním. Jeho pracovní náplň coby poradce se mají upřesnit v nadcházejících rozhovorech s ministrem. „Jsem nesmírně potěšen, že si pan ministr na spolupráci vzpomněl. Spolupracoval jsem s ním dlouhá léta na Hradě, byli jsme kolegové a myslím, že jsme i přátelé,“ řekl iRozhlasu.
Podle informací iRozhlasu z prostředí diplomacie se kompletně vybudovaný poradní tým sejde 13. května, kdy ho Macinka představí na tiskové konferenci.
Podle dvou zdrojů redakce naopak v kabinetu ministra, který pro Macinku řídí Miroslav Sklenář, skončili diplomaté Roman Masařík a Jaroslav Olša. Působení obou mužů v kabinetu se uzavřelo minulý měsíc, nyní jsou zařazeni mimo výkon služby.