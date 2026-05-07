Forejt a Filipi míří do poradního týmu Macinky, zjistil iRozhlas


před 1 hhodinou|Zdroj: iROZHLAS.cz, Voxpot

Bývalý šéf hradního protokolu Jindřich Forejt či bývalá velvyslankyně v Sýrii Eva Filipi míří do poradního týmu ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé), zjistil server iRozhlas.cz. Ministr plánuje poradní sbor představit příští týden. Podle serveru zároveň v kabinetu šéfa diplomacie skončili dva pracovníci.

Filipi budoucí angažmá v Černínském paláci redakci potvrdila. Bývalá velvyslankyně platí za expertku na Blízký východ, tři dekády tam postupně vedla velvyslanectví v Iráku, Libanonu, Turecku a Sýrii. Na poslední z těchto misí strávila třináct let a během ní Češi v zemi zastupovali i zájmy USA. V Sýrii po vypuknutí války Filipi zůstala jako jediná západní diplomatka, připomněl iRozhlas.

„V problematice Blízkého východu mohu hodně pomoci, strávila jsem v tom světě třicet let. Ale troufám si myslet, že je potřeba to zařazovat do širšího kontextu. Musíme pohyby ve světě sledovat tak, abychom se jako Česká republika neztrapňovali,“ popsala už dříve případný plán na uchopení své poradní role Filipi v rozhovoru pro server Voxpot, ve kterém ocenila pragmatickou diplomacii Číny a Ruska, a naopak zpochybnila význam české muniční iniciativy.

Její návrat do Černínského paláce kontrastuje s tím, jak se její předchozí kariéra uzavřela. Po dlouholeté službě v nestabilních regionech se s ní předešlý ministr zahraničí Jan Lipavský (ze ODS) nesešel, ani se s ní formálně nerozloučil. V říjnu 2023 jí naopak na konci její mise v Damašku udělil vyznamenání tehdejší syrský diktátor Bašár Asad.

Přizvání ke spolupráci od ministra Macinky si prý diplomatka váží, jeho výkon ve funkci jí imponuje. Macinkova mnohdy pobuřující slova Filipi nevadí. Coby poradkyně mu prý doporučí, aby zúžil agendu. Měl by si podle ní pečlivě vybírat, na jakou cestu vyrazit, kde řečnit a s kým jednat.

Předchozí vedení resortu ji kritizovalo za její zpochybňování odpovědnosti Asadova režimu za chemické útoky proti vlastnímu obyvatelstvu, ani že ho dopředu neinformovala o přijetí vyznamenání od diktátora.

Jindřich Forejt byl za prezidentů Václava Klause a Miloše Zemana celkem dvanáct let šéfem hradního protokolu. V únoru 2017 nastoupil do Institutu Václava Klause.

Před pěti lety jeho život zasáhly vážné zdravotní problémy, které ho limitují dodnes. I proto budoucí součinnost s ministrem Macinkou prý vyhlíží s očekáváním. Jeho pracovní náplň coby poradce se mají upřesnit v nadcházejících rozhovorech s ministrem. „Jsem nesmírně potěšen, že si pan ministr na spolupráci vzpomněl. Spolupracoval jsem s ním dlouhá léta na Hradě, byli jsme kolegové a myslím, že jsme i přátelé,“ řekl iRozhlasu.

Podle informací iRozhlasu z prostředí diplomacie se kompletně vybudovaný poradní tým sejde 13. května, kdy ho Macinka představí na tiskové konferenci.

Podle dvou zdrojů redakce naopak v kabinetu ministra, který pro Macinku řídí Miroslav Sklenář, skončili diplomaté Roman Masařík a Jaroslav Olša. Působení obou mužů v kabinetu se uzavřelo minulý měsíc, nyní jsou zařazeni mimo výkon služby.

Hasiči uhasili požár v Českém Švýcarsku

Hasiči uhasili požár v národním parku České Švýcarsko. Vyhlásili likvidaci požáru, předali požářiště správě národního parku k dohledu a stanovili jeho podmínky. Oheň se rozhořel v sobotu na 100 hektarech lesa, v jednu chvíli zasahovalo přes 540 hasičů a osm vrtulníků. Stupeň požárního poplachu v místě snížili ze třetího na druhý. Požářiště bude pod dohledem po dobu čtrnácti dnů, a to 24 hodin denně. Správcům parku pomohou kolegové ze Šumavy a sjednaní dobrovolní hasiči.
Bývalý šéf hradního protokolu Jindřich Forejt či bývalá velvyslankyně v Sýrii Eva Filipi míří do poradního týmu ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé), zjistil server iRozhlas.cz. Ministr plánuje poradní sbor představit příští týden. Podle serveru zároveň v kabinetu šéfa diplomacie skončili dva pracovníci.
Brusel měl další otázky k řešení Babišova střetu zájmů, píší Seznam Zprávy

Evropská komise (EK) zaslala českým úřadům další sérii dotazů týkajících se řešení střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Píše to server Seznam Zprávy.
Policie pátrá po pachatelích, kteří odpálili bankomat v Praze 4

Pražští policisté potvrdili, že způsob odpálení bankomatu v Kunraticích ve čtvrtek nad ránem byl stejný jako před měsícem u obchodního centra na Opatově. Policie pátrá po pachatelích. Do akce se dříve zapojil i psovod a vrtulník s termovizí. Škoda zatím nebyla vyčíslena, nikdo nebyl zraněn.
VideoŠťastný si stěžuje na sněmovní obstrukce. Podle Jakoba chybí pozitivní reforma rozpočtu

Ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný (Motoristé) řekl v debatě Událostí, komentářů o rozpočtových pravidlech, že vláda Andreje Babiše (ANO) chce šetřit a měnit rozpočtovou politiku státu, ale viní zejména opozici z toho, že ve sněmovně kvůli obstrukcím nelze prosadit žádné reformy. „Abychom změnili systém mandatorních výdajů, musíme změnit zákony. Jak můžeme měnit zákony, když sněmovna nefunguje,“ konstatoval. Člen sněmovního rozpočtového výboru Jan Jakob (TOP 09) oponoval tím, že současná vláda ve sněmovně nepředložila žádnou reformu státního rozpočtu, která by měla pozitivní dopad na mandatorní výdaje. „Je potřeba hledat cesty ke konsolidaci veřejných financí. Nelze donekonečna žít na dluh,“ řekl. Debaty se také zúčastnili další členové sněmovního rozpočtového výboru Jan Papajanovský (STAN) a Jana Murová (ANO). Pořad moderoval Lukáš Dolanský.
Vláda chce zakázat odvolacím soudům zavázat nižší soud k rozsudku

Ministerstvo spravedlnosti chce omezit pravomoci odvolacích soudů. Navrhuje vzít jim možnost zavázat nižší instanci k tomu, jak má rozhodnout. Právě to se stalo v kauze Čapí hnízdo. Opozice vidí za postupem resortu snahu zabránit možnému budoucímu potrestání premiéra Andreje Babiše (ANO). Ministr Jeroným Tejc (za ANO) krok hájí tím, že po něm volají obhájci.
Opozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

Sněmovní opozice zamezila zahájení závěrečného schvalování vládní novely k rozpočtům. K návrhu, jehož hlavní částí je formální vynětí řady státních výdajů z deficitu rozpočtu, se poslanci vrátí příští středu. Poslanci odhlasovali odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování o jeden rok, novelu ještě posoudí Senát. Do závěrečného schvalování pak poslali zavedení předporodního rodičovského příspěvku. Sněmovna nepokračovala v debatě o postoji ke sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Schůzi podle dohod klubů ukončila.
Hasiči v Českém Švýcarsku snížili stupeň poplachu, někteří se vrací na základny

V národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Hasiči snížili stupeň poplachu v Českém Švýcarsku z nejvyššího na třetí. Od soboty v oblasti kvůli požáru, který zasáhl kolem 100 hektarů, platil zvláštní stupeň poplachu, vyhlašovaný při mimořádných událostech. Někteří hasiči se postupně vracejí na základny. Přes noc zůstane na místě pět dobrovolných jednotek a hasiči z Libereckého, Středočeského a Karlovarského kraje, řekl mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda.
