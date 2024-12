Íránci Asada varovali týden předem, říká Filipi

Bývalou velvyslankyni v Sýrii pád režimu Bašára Asada překvapil. Dostala ale prý informace o tom, že „to věděli i vevnitř v Sýrii, že to věděli Íránci a Asadovi to řekli asi týden před tím, než (povstalci) přišli do Damašku“.

Za jednoho z důležitých aktérů současné situace považuje Filipi Turecko. Důvodem je podle ní například jeho enkláva a Kurdové. „Turecko má velký zájem na tom, jak bude vypadat Sýrie,“ vysvětlila. Turecko podle ní usilovalo již od roku 2011 o to, aby v Sýrii vládly muslimské síly. „Asad to tehdy odmítl, proto Turecko a Katar začaly vyzbrojovat tyto skupiny. Jestli má někdo zájem na větším vlivu těchto skupin, tak je to především Turecko,“ myslí si.

Důležité budou činy, ne deklarace

Vůdce HTS Abú Muhammad al-Džulání měl podle diplomatky během tažení mnoho důležitých prohlášení, včetně interview pro CNN. Al-Džulání podle ní „vyhlásil druhý nebo třetí den do Izraele, že jakmile tam budou, otevřou izraelskou ambasádu v Damašku“. Je podle ní důležité počkat, do jaké míry bude šéf HTS „splňovat to, co teď říká – to znamená, že tam chce vytvořit stát, kde budou v míru žít všechny komunity a tak dále“.