Člověk musí mít pochopení pro danou zemi a znalosti, říká oceněná diplomatka Filipi

Diplomatka a expertka na Blízký východ Eva Filipi získala Cenu Arnošta Lustiga, kterou dosud dostalo jedenáct osobností. Ozvláštňuje mě to, protože ta společnost je nádherná. Až si možná myslím, že nevím, jestli jsem si zasloužila takové ocenění v porovnání s nimi, řekla v Událostech, komentářích. Posledních třináct let hájila Filipi zájmy Česka v Sýrii. Na postu setrvala i po vypuknutí občanské války jako jedna z mála diplomatů, a stala se tak strategickou osobou nejen pro Česko, ale také pro část západních zemí, včetně USA.

Mnoho let strávila Filipi jako diplomatka v zemích, kterým lidé ve střední Evropě podle ní moc nerozumí. „Každopádně dá se porozumět, ale musíte chtít porozumět. To, co vídám často, je, že někteří Evropané mají lehký pocit nadřazenosti nad těmi, kdo jsou kulturně odlišní,“ řekla. Zároveň také uvedla, že také kulturně odlišné země se na nás dívají jinak, než si možná myslíme. „To je vzájemné,“ poznamenala.

Diplomatka vysvětlila, že dobrých výsledků se dosáhne tak, že musí mít člověk pochopení pro danou zemi, musí také pochopit myšlení místních lidí, mít určité znalosti a vědět, jak na to. „To znamená, jaké kontakty si učinit, abyste mohl dosáhnout toho, co potřebujete. Což v případě Damašku bylo velmi kruciální v tom smyslu, že jestliže máte získat nějakého amerického vězně, tak musíte mít kontakty hodně vysoko a taky je musíte vytvářet a v podstatě být čestný. Někdy můžete používat takzvané bílé lži nebo půlpravdy, nemůžete někdy odhalovat úplně vše. Je to otázka komunikace a jejího udržení,“ sdělila.

Divoké roky v Iráku nebo v Sýrii

V nedávném rozhovoru Filipi prohlásila, že Saddám Husajn byl velmi nemilosrdný. „Myslím si, že se nedá porovnat systém, režim Saddáma Husajna a třeba syrský Bašára Asada. Je to i otázka mentalit. My jsme zvyklí říkat Arabové a já to nemám ráda, protože každá ta země – Sýrie, Egypt, Irák má jinou historii, čili se odlišují. Systém Saddáma Husajna byl skutečně velmi nemilosrdný a mám k tomu moc příběhů, které jsou velmi nešťastné,“ podotkla.

Ohledně současné krize na Blízkém východě by byla Filipi ráda, kdyby existovalo diplomatické řešení. „Ale myslím si, že je to na dlouho. Je to běh na dlouhou trať, že to nebude zítra, i když bychom si to všichni přáli. Je to velmi složitá otázka,“ je přesvědčená.