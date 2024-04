Úder na humanitární konvoj je přes čáru, míní Filipi. Podle Schneidera Izraelcům došlo, že to je průšvih

„Propustit velitele je určitě to nejmenší, říct ‚omlouváme se‘ je také to nejmenší, protože ty škody se už nenapraví,“ soudí o izraelských krocích po úderu na humanitární konvoj bývalá velvyslankyně Česka v Libanonu, Turecku a Sýrii Eva Filipi. Bývalý český velvyslanec v židovském státě Jiří Schneider pak poznamenal, že jej reakce Jeruzaléma překvapila, označil ji za „pokornou a omluvnou“. O situaci v Pásmu Gazy debatovali v pořadu Události, komentáře.

Za „červenou linii“ pokládá Filipi úterní úder Izraele na humanitární konvoj v Pásmu Gazy. Při něm zemřelo sedm pracovníků organizace World Central Kitchen. „Je to už přes čáru. Navíc, když jste se podívala, tak tam auta byla opravdu dobře označena. Propustit velitele je určitě to nejmenší, říct ‚omlouváme se‘ je také to nejmenší, protože ty škody se už nenapraví,“ usoudila.

Schneider pak dodal, že případ není ojedinělý, ale „nový“ – v tom, že se jednalo o cizí státní příslušníky. V oblasti v minulosti zahynula řada pracovníků humanitárních organizací, ovšem převážně Palestinců z Gazy. „Bylo to sporné, protože Hamás zneužívá těch pracovníků. Dá jim pušku ke spánku a řekne ‚potřebujeme váš označený vůz‘.“