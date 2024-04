Orgán OSN odsoudil činy Izraele. Netanjahu pod tlakem otevře další místa pro dopravu pomoci

Rada OSN pro lidská práva (UNHRC) v pátek schválila rezoluci odsuzující Izrael za činy v Pásmu Gazy, které lze přirovnat k etnickým čistkám nebo za použití hladu jako způsobu boje. Izrael dočasně otevře hraniční přechod Erec pro přepravu pomoci do Pásma Gazy. Ke stejnému účelu má nově sloužit i přístav v Ašdodu. Uvedl to v pátek úřad premiéra Benjamina Netanjahua. Jde o evidentní a rychlý výsledek tlaku USA, dodal k tomu zpravodaj ČT na Blízkém východě David Borek.

Mluvčí pro národní bezpečnost USA Adrienne Watsonová oznámení uvítala. Připomněla, že americký prezident Joe Biden ve čtvrtečním telefonátu s Netanjahuem vyzval ke krokům, jež by vedly k lepší ochraně civilistů a zajištění bezpečnosti humanitárních pracovníků.

Americký tlak už byl nepokrytý, poznamenal Borek s tím, že Biden hrozil změnou postoje USA k izraelské vojenské operaci. Zpravodaj však také upozornil na odmítavé hlasy v pravicové části vlády, které uváděly, že premiér ustoupil mezinárodním tlakům a tento krok nebyl v kabinetu schválen.

Přechod Erec byl uzavřen od 7. října minulého roku, kdy na Izrael zaútočilo teroristické hnutí Hamás. Borek uvedl, že nejde o velký přechod. Dříve sloužil zejména pro civilisty, kteří z Gazy docházeli do Izraele za prací či v opačném směru pro novináře. Otevření přístavu v Ašdodu není takovou novinkou, protože již pro přesun některé pomoci sloužil.

Pomoci má i provizorní molo

Pentagon ve čtvrtek podle agentury AP oznámil, že pokračuje v budování provizorního mola u Pásma Gazy. To by mohlo dále navýšit objem pomoci pro obyvatele tohoto palestinského území. Zařízení by mohlo být připraveno na konci dubna či začátku května.

Mezinárodní organizace a agentury OSN varují před velmi špatnou humanitární situací v Pásmu Gazy. Podle odhadu některých agentur OSN by na severu Pásma Gazy mohl do května vypuknout hladomor. Podle organizací je jediným řešením stávající situace navýšení objemu pomoci, jež se přepravuje po zemi. Izrael místo toho tvrdil, že hlavním problémem není objem pomoci, který se podaří přepravit do Pásma Gazy, ale distribuce na tomto palestinském území, která má podle Izraele vážné problémy.

Vyšetřování útoku Izraele na humanitární pracovníky

Izrael oznámil svůj současný krok několik dní poté, co pondělní úder izraelské armády zabil sedm humanitárních pracovníků organizace World Central Kitchen (WCK). Od té doby další humanitární organizace uvádějí, že zvažují pozastavení svých aktivit v Pásmu Gazy, jak se rozhodla učinit organizace WCK.

Vyšetřování útoku probíhá, zatím nejsou známy žádné oficiální informace – kromě toho, že Izrael odpovědnost za útok přiznal. Borek zmínil dosavadní neoficiální zprávy, podle nichž došlo k chybě v koordinaci mezi operátorem dronu a složkami, které sbírají zpravodajské informace. Izraelští vojáci cíl považovali za militantní ozbrojence, ač se jednalo o doprovodná vozidla humanitárního konvoje, uvedl Borek.