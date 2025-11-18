„Filmování je to, kým jsem.“ Cruise dostal Oscara, zatím čestného


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Reuters, AP, Variety

Tom Cruise se po několika nominacích dočkal Oscara. Prestižní filmové ocenění ovšem nezískal zatím za konkrétní herecký výkon, ale v podobě čestné ceny za celoživotní dílo. Mimo jiné za snahu bránit kina před konkurencí streamingu.

Třiašedesátiletý Cruise při přebírání čestného Oscara mluvil o svém vztahu ke kinematografii. Vzpomínal, jak ho stříbrné plátno coby dítě ohromilo. „Najednou byl svět mnohem větší než ten, který jsem znal,“ vyprávěl před publikem, v němž zasedli Steven Spielberg, Ariana Grande či Leonardo DiCaprio – také dlouholetý čekatel na Oscara, než ho před zhruba deseti let dostal za snímek Revenant Zmrtvýchvstání.

Akademie dala Cruisovi cenu za celoživotní dílo mimo jiné proto, že pomáhal filmovému průmyslu vyrovnat se s pandemií covidu-19. Restrikce s ní spojené a nástup alternativních možností, kde filmy sledovat, na branži těžce dolehly. Herec dává najevo podporu filmovému průmyslu, který čelí konkurenci ze strany streamovacích služeb a sociálních médií.

Cruise točí pro velké plátno

„Vždy budu dělat vše, co je v mých silách, abych podpořil tuto uměleckou formu a prosazoval nové hlasy, abych chránil to, co dělá kinematografii tak silnou, doufejme bez dalších zlomených kostí,“ řekl na ceremoniálu s narážkou na zranění kotníku, které si přivodil při natáčení kaskadérských scén v roce 2017.

Z Cruisovy filmografie zasáhla pandemie do pokračování snímku Top Gun, kde byl tento hollywoodský herec opět hlavní hvězdou. Očekávaná premiéra se posunula o dva roky, Cruise, jenž se na filmu podílel i jako producent, prý nikdy nezvažoval, že by – po vzoru jiných – přesunul uvedení na streamovací platformy.

Slavnostní ceremoniál čestných Oscarů
Zdroj: Reuters/Mario Anzuoni

„Točím filmy pro velké pláno,“ prohlásil na festivalu v Cannes při odložené premiéře snímku z prostředí stíhacích pilotů. Nejen proto, že v kině jsou akční scény působivější než na obrazovce. Cruise také podle svých slov strávil spoustu času s majiteli kin, „s prodejci popcornu, s těmi, kteří to všechno umožňují“.

Jak je pro něj osud filmů osobní záležitost, naznačil i při čestných Oscarech. „Filmování není to, co dělám, je to to, kým jsem,“ řekl.

Oscar zatím žádný, nominace čtyři

Právě za Top Gun: Maverick obdržel svou čtvrtou nominaci na Oscara. Pátou teoreticky může přidat za údajný závěr série Mission: Impossible, při němž se letos v kinech v roli agenta Ethana Hunta musel postavit plánům umělé inteligence na ovládnutí světa.

První oscarová nominace přišla na přelomu devadesátých let za protiválečné drama Narozen 4. července. Následující dekáda Cruisovi přinesla další dvě šance na prestižní sošku: za titulní roli sportovního agenta Jerryho Maguireho a za herecký výkon v příběhové mozaice Magnolia. Vítězství mu ale zatím uniká.

Armáda vyznamenala Cruise, pilota Top Gunu narozeného 4. července
Top Gun: Maverick

„Nemožná mise,“ vypůjčil si název filmové série ke shrnutí Cruisovy více než čtyřicetileté kariéry režisér Alejandro González Iñárritu. Podotkl, že Cruisův talent přesahuje nebezpečné kousky, jimiž se proslavil. „Nejde o to, jak daleko běží nebo jak vysoko skáče. Jde o to, jak přesně se rozhoduje o pohybu, o ty drobné kalibrace,“ popsal.

Iñárritu spolu s Cruisem natočili nedávno nový snímek, uveden by měl být na podzim příštího roku. Název zatím nemá. Tato spolupráce naznačuje, že Cruise, který se v posledních letech držel blockbusterových sérií, možná ještě neskončil s pokusy získat Oscara „staromódním“ způsobem, poznamenává agentura AP.

Cenu má i Allenová, Partonová a Thomas

Čestné Oscary uděluje vedení americké Akademie filmového umění a věd, jejíž členové rozhodují o oscarových vítězích v jednotlivých kategoriích. Takzvané Governor Awards se předávaly o víkendu v Los Angeles.

Za „mimořádný příspěvek ke stavu filmového umění a věd v jakékoliv disciplíně“ byli kromě Cruise oceněni také herečka Debbie Allenová, českým divákům nejspíše nejvíce známá ze seriálu Chirurgové, a filmový scénograf Wynn Thomas. Ten velkou část své profesní dráhy spojil s tvorbou režiséra Spikea Leeho.

Držitelé čestných Oscarů za rok 2025: Tom Cruise, Debbie Allenová a Wynn Thomas
Zdroj: Reuters/Mario Anzuoni

Hudebnice a herečka Dolly Partonová – mimo jiné dvakrát nominovaná na Oscara za píseň – dostala humanitární cenu, která vyzdvihuje její filantropické a charitativní činnosti.

Cruise každého z ostatních laureátů ocenil i svými slovy. V případě Wynna Thomase se například opět projevil jako nadšený filmový divák, když mu prozradil, kdy a přesně v kterém biografu poprvé viděl jeden z jeho snímků. Herec už dříve přiznal, že inkognito „s čepicí na hlavě“ chodí do multikin a sleduje projekce s ostatními diváky.

Cruise účtuje s Mission: Impossible. Ta první skončila v Praze ostudou
Mission: Impossible – Poslední zúčtování

