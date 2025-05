Cruise účtuje s Mission: Impossible. Ta první skončila v Praze ostudou

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , The New York Times , ČT24 , AP , Reuters

Umělá inteligence se rozhodla ovládnout svět, ale naštěstí je tu ještě Ethan Hunt. V osmém a údajně závěrečném filmu ze série Mission: Impossible se i v českých kinech od 22. května pustí do Posledního zúčtování. Účty si v hlavní roli opět přišel vyřídit Tom Cruise, který se do „nemožné mise“ poprvé pustil před třiceti lety při natáčení v Praze. Ale nejspíš na něj nevzpomíná rád.

Nejnovější příspěvek do série Mission: Impossible měl světovou premiéru na aktuálním festivalu v Cannes. Nástup filmové delegace doprovodilo živě hrané hudební téma z tohoto špionážního thrilleru.

Série vystřídala několik režisérů – od Národa grázlů se mise drží Christopher McQuarrie –, ale agentem Ethanem Huntem a hlavní hvězdou zůstává celou dobu dnes už dvaašedesátiletý Tom Cruise, který věku vzdoruje i tentokrát řadou krkolomných kaskadérských kousků. „Nevadí mi setkání s neznámem. Mám ten pocit rád. Je to pro mě prostě emoce. Je to něco, co mě neochromuje,“ okomentoval v Cannes kaskadérské výzvy, včetně „chůze“ po letícím dvouplošníku.

„V Mission: Impossible má Tom Cruise šanci ukázat, jak dobrý je kaskadér, ale herecké výkony se od něj moc nečekají. Mám trochu problém s tím, že jeho postava se v akčních i neakčních scénách chová skoro stejně celých třicet let. Což je zvláštní, protože na začátku to byl vizuálně rozjívený hošík a dneska je mu přes šedesát, je to na něm vidět, ale chová se víceméně stejně,“ podotkl v rozhovoru s Jolkou Krásnou ve Studiu 6 filmový publicista František Fuka.