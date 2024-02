Jak v Československu potkali Hollywood. Amadeus letos oslaví čtyřicet let od premiéry

Film Amadeus se před více než čtyřmi dekádami točil převážně v Praze, kde bylo prý 18. století stále přítomné, neporušené, zakonzervované. Pro režiséra snímku Miloše Formana šlo o velký návrat do Československa, odkud emigroval. Zdejší režim tehdy podle všeho vyměnil svoje „principy“ za miliony dolarů, které produkce v zemi utratila. Částečně životopisné drama letos oslaví už 40 let od premiéry, jeho odkaz však žije dál. ČT24 mluvila i s pamětnicí natáčení. K Formanovi se obracejí i velké aktuální filmy jako Oppenheimer nebo Chudáčci.

V 80. letech už režisér Miloš Forman patřil k hollywoodské špičce. Díky pětioscarovému Přeletu nad kukaččím hnízdem a Vlasům byl proslulým tvůrcem, jenž se mohl přehrabovat scénáři a točit prakticky cokoliv. Biografie slavných skladatelů však v potenciálních plánech nefigurovaly, až do chvíle, kdy československý rodák v zámoří zhlédl stejnojmennou divadelní hru Petera Shaffera.

„Říkal jsem Milošovi, že nechci, aby scény podkreslovala návodná, repetitivní hudba. Hudba měla být v popředí, stát se hlavní postavou,“ říkal Shaffer v dokumentu The Making of Amadeus. Zatímco však Mozartova hudba byla daná, role skladatele samotného i jeho konkurenta Salieriho byly otevřené – a na začátku 80. let šlo o jedny z nejdiskutovanějších partů v tehdejším Hollywoodu. Rivaly chtěli hrát všichni. Jenže Forman nehledal tehdejší hvězdy, žádná slavná jména.

Poté, co viděl asi padesátku potenciálních Mozartů, vybral si tehdy devětadvacetiletého Toma Hulce. „Když se podíváte na Mozartovy portréty, žádné dva nevypadají stejně. Musel mít nepopsatelnou tvář, tvář, kterou byste v davu nepoznali. Nemohli jsme tedy hledat žádný hrdinský typ,“ sdělil ve stejném dokumentu Forman, jenž výrazné, zapamatovatelné typy naopak obsazoval do vedlejších rolí. Zazářit však měla i Praha.

Bez cizích prvků

V ulicích Vídně, kde se příběh odehrává, už zářily neony a bylo draho, navíc nešlo točit ve stylově čistých ulicích, zejména přízemích. Praha začátku 80. let, se svými zanedbanými malostranskými uličkami dlážděnými kamennými kostkami, nedotčenými válkou ani turismem, naopak byla tehdy jako lokace ideální. Šlo vlastně o časovou kapsli, kde se na některých místech dalo kamerou otáčet o 360 stupňů, aniž by iluzi dobovosti narušil nějaký moderní prvek. „Cizím“ elementem však byli filmaři v čele s Formanem.

Ten Československo opustil v roce 1968 let, kdy po natáčení filmu Taking Off už zůstal v Americe, což mu tehdejší činovníci neodpustili. „Od roku 1977, kdy jsem se stal americkým občanem, jsem několikrát žádal o vízum, ale vždycky marně. Československá vláda mě odmítala vpustit do země, byť i jen na kratičkou návštěvu,“ komentoval to Forman ve své biografii. Komunistický aparát ale nakonec povolil rovnou šestiměsíční natáčení jeho filmu s britským a americkým štábem.

Snad kvůli valutám – filmaři tehdy v Česku nechali podle některých zdrojů pět milionů dolarů. Rozpočet činil 18 milionů dolarů. Podle Formana i producenta Saula Zaentze to byl přímo tehdejší prezident Gustav Husák, kdo natáčení finálně potvrdil. Filmaři se ale báli, že oficiální štempl od nejvyšších míst bude záminkou k záškodnickým aktivitám ze strany režimu. Režisér v souvislosti s Amadeem musel slíbit, že nebude vyhledávat disidenty. „Tak jsem říkal, no, tak já vám na to ruku dám, že já nebudu vyhledávat disidenty. Ale vy mi dejte ruku na to, že když si oni vyhledají mě, že se ani nám ani disidentům nic nestane,“ vzpomínal.

Newsweek: O problémech se nemluví

V Praze se nyní střídá jedna zahraniční produkce za druhou a v Česku točí jak velká americká studia, tak všechny streamovací platformy i evropské a asijské štáby; před revolucí šlo ale o naprostý unikát. Časopis Newsweek se byl dokonce v roce 1983 podívat na natáčení, aby z něj přinesl reportáž. ČT24 její znění poskytla Daniela Retková, která byla na natáčení asistentkou choreografky Twyly Tharpové.

Magazín píše, že na ulici Tržiště u Karlova mostu Forman připravoval scénu, v níž Salieri, jehož hrál tehdy „talentovaný, avšak málo známý F. Murray Abraham“, jede v kočáru. „Kolemjdoucí, kteří se naučili skrývat svoji zvědavost, projevují jen malý zájem, ale jeden mladý Čech k nám přichází a ptá se, zda jde o nějaký německý televizní film. Když mu řekneme, že jde o Formanova Amadea, nic mu to neříká,“ píše se v článku. Režisérovy americké filmy však znalo v tu dobu jen velice málo Čechoslováků. Mladí lidé filmaře neznali vůbec.

Režiséra podle článku netečnost české veřejnosti překvapila, zároveň mu i štábu ulehčila práci. Článek Newsweeku mluví o spoustě problémů, které natáčení provázely včetně tajných logistických plánů a přesunů. „Ale přímo v Praze o nich nikdo ze štábu nechce mluvit nahlas,“ píše se s tím, že Forman jen vágně hovoří o „kafkovské byrokracii“. Ve zmíněném dokumentu, jenž vznikl dekády po natáčení, už mluví například o tajné policii, která byla součástí komparzu – ten totiž čítal stovky lidí.