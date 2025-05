Každá třetí obec mívala kino. Dnes většinou slouží k jinému účelu

František Horák pamatuje kino v Pardubicích v Dukle. „Já jsem sem chodil ještě jako teenager a to kino fungovalo myslím až do roku 2013,“ řekl.

Z Kina Mladých je už řadu let taneční studio. V květnu se do něj však díky projektu Rekino stříbrné plátno na den vrátí. „Cílem je vrátit na tato místa kulturu, nebo samozřejmě konkrétně filmové projekce a upozornit na minulost těch míst,“ řekla autorka projektu Rekino a filmová historička Národního filmového archivu Marie Barešová.

Oživení těchto míst podle ní přináší vzpomínky, ale nutí také k zamyšlení nad budoucností a umožňuje propojit místní komunitu v mezigeneračním dialogu. Prostor kinosálu nabízí unikátní zkušenost sdíleného zážitku, formuje společné vzpomínky. „Primárně to budou jednorázové akce, ale v místech, kde bude zájem o obnovení provozu, jsme s kolegy připraveni pomoci a hledat cestu, jak to uskutečnit,“ uvedla.

Kino Mladých ožije v květnu

Projekt Rekino odstartuje v Hradci Králové 17. května. „Jednodenní oživení Kina Mladých přinese filmové projekce, odpolední pásmo animovaných filmů, které je určeno dětem, ale pobaví se u něj i dospělí, a večerní projekci kultovního filmu Kouř Tomáše Vorla. Kromě filmového programu ale proběhne také diskuze pořádaná ve spolupráci s Centrem architektury Královéhradeckého kraje,“ shrnula Barešová.

Organizátoři také vyzývají pamětníky, kteří mají doma materiály vztahující se ke kinu, jako jsou vstupenky, letáky či plakáty, aby je přinesli.

V létě zamíří projekt do Českého Šternberka, který má necelé dvě stovky obyvatel a také do jihočeského pohraničí do Nových Hradů. Na podzim do pardubické Dukly.