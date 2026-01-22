Nominace na Oscara vysbírali rekordní Hříšníci, český Hurikán neuspěl

Nominacím na ceny Oscar za rok 2025 vévodí film Hříšníci režiséra Ryana Cooglera. Překonal dokonce dosavadní rekord v počtu nominací, má jich o dvě víc, tedy šestnáct. Český krátkometrážní animovaný snímek Hurikán režiséra Jana Sasky se do finále nedostal. Vítězové si pro prestižní sošky dojdou v polovině března.
Hříšníci nejen ovládli letošní nominace, ale i přepsali oscarovou historii. Snímek v režii a podle scénáře Ryana Cooglera je prvním, který nasbíral více než čtrnáct nominací. Tento počet se podařilo dosud dosáhnout třem titulům: Vše o Evě z roku 1950, pak až v devadesátých letech dramatické romanci Titanic a nejnověji muzikálu La La Land.
Český Hurikán neuspěl
Šance české kinematografie letos zastoupil snímek Hurikán, který mohl uspět v kategorii krátký animovaný film. Do finálové pětice ho ale akademici nakonec neposunuli.
Režisér Hurikánu Jan Saska se do širšího výběru dostal už před deseti lety se svým předchozím krátkometrážním počinem Happy End – černou komedií o smrti. Za oba své počiny obdržel nominaci na Českého lva, za Hurikán obdržel Cenu české filmové kritiky.
Český podíl lze ale vystupovat ve snímku Pan Nikdo proti Putinovi, který může získat Oscara pro nejlepší dokument. Natočil ho ruský režisér Pavel Talankin a americký dokumentarista působící v Kodani David Borenstein a vznikl s přispěním české produkční společnosti. Vypráví o učiteli z ruského maloměsta, který vzdoruje vlivu ruské propagandy dokumentováním dopadu války a autoritářského režimu na místní komunitu.
Česko mohlo zaujmout filmy o Jarcovjákové i Kafkovi
Jako celovečerního zástupce do oscarového klání vyslala letos Česká filmová akademie dokument Ještě nejsem, kým chci být. Jeho oscarové šance ale skončily ještě před širším předvýběrem. Snímek Kláry Tasovské o fotografce Libuši Jarcovjákové tak nezopakoval úspěch filmů Nabarvené ptáče či Šarlatán z posledních let.
Akademiky při letošním hlasování dostatečně nezaujal ani pohled polské režisérky Agnieszky Hollandové na spisovatele Franze Kafku. Film Franz soutěžil za Polsko, nicméně vznikl v české koprodukci a v obsazení se objevili čeští herci, třeba Ivan a Josef Trojanovi.
Oscar poprvé oceňuje casting a počítá s AI
Ceny Oscar se letos udělují ve dvaceti čtyřech kategoriích. Nově přibyl nejlepší casting. Pořádající americká Akademie filmového umění a věd také zpřísnila pravidla pro hlasující. Mimo jiné po svých členech vysloveně vyžaduje, aby zhlédli všechny nominované filmy v dané kategorii.
Hlasující museli buď sledovat filmy na streamovací platformě Akademie, nebo vyplnit formulář s podrobnostmi o projekci v kině, kde snímek viděli. Bude zajímavé sledovat, zda se to skutečně prosadí, protože si jen těžko dokážeme představit, že by se Meryl Streepová obtěžovala s takovou administrativou, vystihla BBC úskalí tohoto pravidla.
Akademie rovněž musela zohlednit nástup umělé inteligence. Doplnila tedy formulaci, podle níž generativní AI a „další digitální nástroje“ nesnižují ani nezvyšují šanci filmu na nominaci. Nicméně akademici mají posuzovat kvality kandidátů s přihlédnutím k míře, jakou se na autorství podílí člověk.
Letošní, tedy devadesátý osmý ročník, je jedním z posledních, které odvysílá televize. Po oslavě stého výročí se přímý přenos ze závěrečného ceremoniálu přesune na YouTube.
O nominace na nejhorší film se dělí Sněhurka a Válka světů
Je už tradicí, že oscarovému přehledu nejlepších filmových počinů uplynulého roku předchází i bilancování těch nejhorších. To obstarávají anticeny Zlaté maliny. Největším počtem nominací, tedy šesti, si konkurují dvě „předělávky“ – Sněhurka a Válka světů.
Disneyho Sněhurka je hraným remakem animované klasiky z druhé poloviny třicátých let. Nominaci má mimo jiné sedm počítačově generovaných trpaslíků, a to v kategorii nejhorší herec ve vedlejší roli.
Ve Válce světů se zase debutující režisér Rich Lee pokusil překonat dvacet let staré sci-fi Stevena Spielberga. Mimozemské invazi tentokrát čelí rapper Ice Cube, podle Zlatých malin ale herecky ne dost přesvědčivě.
V nominacích figurují také mysteriózní thriller Hurry Up Tomorrow, další sci-fi dobrodružství ze série Star Trek, tentokrát s podtitulem Section 31, anebo retrofuturistická science fiction Pasáž od režisérů Avengers, bratrů Russoových.
Vítězové Zlatých malin budou známi den před udílením Oscarů, tedy 14. března. O výsledcích anticen může rozhodovat každý, kdo se za menší poplatek registruje. Momentálně je hlasujících přes tisíc nejen ze Spojených států, ale i z dvou desítek dalších zemí.